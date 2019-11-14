Украина в концовке встречи добыла победу над Эстонией

Сборная Украины в товарищеском матче одолела команду Эстонии.
Украина — Эстония — 1:0 (0:0)
Гол: Безус, 90+2
Украина: Лунин — Болбат, Пластун, Матвиенко (Шабанов, 46), Соболь — Шахов (Шепелев, 76), Сидорчук (Иванисеня, 46), Коваленко (Буяльский, 46) — Ярмоленко (Швед, 66), Беседин, Цыганков (Безус, 46)
Эстония: Игонен — Камс (Тенисте, 46), Баранов, Кууск, Пикк — Айнсалу (Антонов, 63), Крейда, Кайт (Вассильев, 731) — Пури (Калласте, 83), Аньер (Сорга, 71), Лиивак (Зенев, 63)
Предупреждения: Соболь — Кайт, Баранов, Зенев
Ранее сообщалось, что Турция и Исландия сыграли вничью.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Кайт не торопился уходить с поля, настоящий эстонец)
Кайт не торопился уходить с поля, настоящий эстонец)