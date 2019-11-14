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Украина в концовке встречи добыла победу над Эстонией

сегодня, 22:13
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина1 : 0Логотип футбольный клуб ЭстонияЭстонияМатч завершен

Сборная Украины в товарищеском матче одолела команду Эстонии.

Украина — Эстония — 1:0 (0:0)

Гол: Безус, 90+2

Украина: Лунин — Болбат, Пластун, Матвиенко (Шабанов, 46), Соболь — Шахов (Шепелев, 76), Сидорчук (Иванисеня, 46), Коваленко (Буяльский, 46) — Ярмоленко (Швед, 66), Беседин, Цыганков (Безус, 46)

Эстония: Игонен — Камс (Тенисте, 46), Баранов, Кууск, Пикк — Айнсалу (Антонов, 63), Крейда, Кайт (Вассильев, 731) — Пури (Калласте, 83), Аньер (Сорга, 71), Лиивак (Зенев, 63)

Предупреждения: Соболь — Кайт, Баранов, Зенев

Ранее сообщалось, что Турция и Исландия сыграли вничью.

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Все комментарии
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Князь сажал врагов на посох
   62 / 876
сегодня в 23:23
Не разделяю, Сэр. Добрый вечер.
Да и как, можно такое разделить?!
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил sir_Alex
   62 / 876
сегодня в 23:22
С победой.
Помниться, уважаемый, раньше, вы были более объективны. С чего бы, такая любовь к сведомым...?
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил sir_Alex
   6 / 876
сегодня в 23:20
С победой.
Не разделяю, Сэр.

Добрый вечер.
sir_Alex
sir_Alex
   92 / 876
сегодня в 23:11
С победой.
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 876
сегодня в 23:05
Уговорили!!!
allemz II
allemz II
   482 / 876
сегодня в 23:02
Да начнется срач!
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Napoleon Bonapart
   6 / 876
сегодня в 22:56
Ахахахаха!!!!!!! Ну Княже- ты кудесник, просто КРАСАВЕЦ!!!!!!! Ахахахаха!!!!!!! Привет, Князь!!!
Моё почтение.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Князь сажал врагов на посох
   62 / 876
сегодня в 22:52
И шоколадный глаз натирают. Там у них окно в Европу. Аха-ха)
Ахахахаха!!!!!!! Ну Княже- ты кудесник, просто КРАСАВЕЦ!!!!!!! Ахахахаха!!!!!!! Привет, Князь!!!
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил 311
   6 / 876
сегодня в 22:51
Кайт (Вассильев, 731) Кайт не торопился уходить с поля, настоящий эстонец)
Понятно всё. Эстонцы не успели выйти после перерыва и украина за 47 минут смогла лишь однажды забить в пустые ворота. Аха-ха)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил 311
   6 / 876
сегодня в 22:49
Кайт (Вассильев, 731) Кайт не торопился уходить с поля, настоящий эстонец)
Аха-ха)
311
311
   321 / 876
сегодня в 22:47
Кайт (Вассильев, 731)
Кайт не торопился уходить с поля, настоящий эстонец)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Napoleon Bonapart
   6 / 876
сегодня в 22:45
А они сало кушают и сапоги салом мажут. Выгодное дело.
И шоколадный глаз натирают. Там у них окно в Европу. Аха-ха)
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
   553 / 876
сегодня в 22:41
Сборная Украины забила в концовке, чтобы случайно не разозлить прибалтов.
Сантус
Сантус
   51 / 876
сегодня в 22:29
Товарняк себе и товарняк...Второй состав,ноль мотивации.Посмотрим с Сербами,им кровь из носа нужно,а Украине по барабану...
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил VV V
   62 / 876
сегодня в 22:20
Теперь хлопцам сало выдадут по килограмму, деньги-то все уже давно украли......
А они сало кушают и сапоги салом мажут. Выгодное дело.
VV V
VV V
   260 / 876
сегодня в 22:19
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart
       62 / 876
    сегодня в 22:17
    Смешно звузит название- украина добыла. Ничего она не добыла, соперник забил в свои ворота. Ну правильно, а как еще кугутняк может выиграть, только так. Еле-еле победили Эстонию. Мда, великий шевченко.....
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