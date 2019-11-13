«Спартак-2» проиграл дома бывшей команде Карпина. Итоги 23-го тура ФНЛ

Закончились матчи 23-го тура ФНЛ.
«Торпедо» - «Нижний Новгород» 0:2
Голы: Ставпец 20 (пенальти), Сагитов 86
«Чертаново» - «Балтика» 3:1
Голы: Завезён 23, Завезён 31, Канищев 90+1 - Шаваев 35
«Текстильщик» - «Томь» 0:2
Голы: Эдиев 56, Казанков 60
«Чайка» - «Мордовия» 3:1
Гол: Леонтьев 54, Шайморданов 72, Безденежных 90+2 (пен) - Юсупов Радик 81
«Химки» - «Ротор» 0:2
Голы: Алейник 54, Султонов 63 (пенальти)
«Факел» - «СКА-Хабаровск» 0:2
Голы: Гаджимурадов 13, Камилов 90+3 (пен)
«Шинник» - «Луч» 3:1
Голы: Алейников 45, Низамутдинов 68 (пен), 90+2 - Стеклов 32
«Краснодар-2» - «Енисей» 4:0
Голы: Онугха 42, 84 (пен), Воротников 75, Сабуа 87
«Нефтехимик» - «Авангард» 1:1
Голы: Мичуренков 78 - Земсков 88
«Спартак-2» - «Армавир» 1:3
Голы: Руденко 61 - Гурфов 17, Безлихотнов 40, Хайруллов Радик 50