«Чертаново» одержало домашнюю победу над «Балтикой»

сегодня, 20:59

В рамках матча 23-го тура ФНЛ подмосковное «Чертаново» дома обыграло «Балтику».

Дублем в составе хозяев отметился . В составе калининградцев были удалены два игрока.

«Чертаново» - «Балтика» - 3:1 (2:1)

Голы: Завезён 23, Завезён 31, Канищев 90+1 - Шаваев 35

«Чертаново»: Ломаев, Бартасевич, Солдатёнков, Кондаков (Канищев 78), Завезён (Сулейманов 90+2), Пруцев, Витюгов, Камышев, Ежов (Рудковский), Сарвели (Надольский 90+2)

«Балтика»: Латышонок, Мещанинов, Тишкин, Кузьмин, Глушков (Казаев 61), Альшин, Кащелан, Дудиев (Наилсон 60), Макарчук (Маклаков 59), Шаваев, Аллеф

Предупреждения: Кузьмин 12, Сарвели 28, Ломаев 33, Кащелан 40, Мещанинов 51, Завезён 54, Казаев 68, Казаев 69, Альшин 78

Удаления: Казаев 69, Кащелан 89

«Чертаново» по-прежнему остаётся на четвертом месте с турнирной таблице и претендует на выход в РПЛ . «Балтика» занимает седьмую строчку.

Ранее сообщалось, что «Ротор» переиграл «Химки».