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«Чертаново» одержало домашнюю победу над «Балтикой»

сегодня, 20:59
ЧертановоЛоготип футбольный клуб Чертаново (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

В рамках матча 23-го тура ФНЛ подмосковное «Чертаново» дома обыграло «Балтику».

Дублем в составе хозяев отметился Юрий Завезён. В составе калининградцев были удалены два игрока.

«Чертаново» - «Балтика» - 3:1 (2:1)
Голы: Завезён 23, Завезён 31, Канищев 90+1 - Шаваев 35

«Чертаново»: Ломаев, Бартасевич, Солдатёнков, Кондаков (Канищев 78), Завезён (Сулейманов 90+2), Пруцев, Витюгов, Камышев, Ежов (Рудковский), Сарвели (Надольский 90+2)

«Балтика»: Латышонок, Мещанинов, Тишкин, Кузьмин, Глушков (Казаев 61), Альшин, Кащелан, Дудиев (Наилсон 60), Макарчук (Маклаков 59), Шаваев, Аллеф

Предупреждения: Кузьмин 12, Сарвели 28, Ломаев 33, Кащелан 40, Мещанинов 51, Завезён 54, Казаев 68, Казаев 69, Альшин 78

Удаления: Казаев 69, Кащелан 89

«Чертаново» по-прежнему остаётся на четвертом месте с турнирной таблице и претендует на выход в РПЛ. «Балтика» занимает седьмую строчку.

Ранее сообщалось, что «Ротор» переиграл «Химки».

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Т34
   16 / 876
сегодня в 22:40
Больше всех????
Т34
Т34
   13 / 876
сегодня в 21:59
Ну Чертаново дает жару! Прет как танк, и забили больше всех в лиге. Молодцы!
shlomo
shlomo
   229 / 876
сегодня в 21:19
Охрененно девки пляшут
Igo0rek
Igo0rek ответил Питер Ман
   156 / 876
сегодня в 21:17
"В составе калининградцев были удалены два игрока" Федун решил за один сезон подтянуть сразу три московских филиала в рпл, вместо разваленного ростова, и после этого ещё про Газпром что-то пишут
Хахахаха как провинция негодует
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Питер Ман
   24 / 876
сегодня в 21:16
"В составе калининградцев были удалены два игрока" Федун решил за один сезон подтянуть сразу три московских филиала в рпл, вместо разваленного ростова, и после этого ещё про Газпром что-то пишут
Люто плюсую! В следующем сезоне намечается чемпионат Москвы и её окрестностей...
Питер Ман
Питер Ман
   103 / 876
сегодня в 21:06
"В составе калининградцев были удалены два игрока"
Федун решил за один сезон подтянуть сразу три московских филиала в рпл, вместо разваленного ростова, и после этого ещё про Газпром что-то пишут
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