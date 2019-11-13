«Чертаново» одержало домашнюю победу над «Балтикой»

В рамках матча 23-го тура ФНЛ подмосковное «Чертаново» дома обыграло «Балтику».
Дублем в составе хозяев отметился Юрий Завезён. В составе калининградцев были удалены два игрока.
«Чертаново» - «Балтика» - 3:1 (2:1)
Голы: Завезён 23, Завезён 31, Канищев 90+1 - Шаваев 35
«Чертаново»: Ломаев, Бартасевич, Солдатёнков, Кондаков (Канищев 78), Завезён (Сулейманов 90+2), Пруцев, Витюгов, Камышев, Ежов (Рудковский), Сарвели (Надольский 90+2)
«Балтика»: Латышонок, Мещанинов, Тишкин, Кузьмин, Глушков (Казаев 61), Альшин, Кащелан, Дудиев (Наилсон 60), Макарчук (Маклаков 59), Шаваев, Аллеф
Предупреждения: Кузьмин 12, Сарвели 28, Ломаев 33, Кащелан 40, Мещанинов 51, Завезён 54, Казаев 68, Казаев 69, Альшин 78
Удаления: Казаев 69, Кащелан 89
«Чертаново» по-прежнему остаётся на четвертом месте с турнирной таблице и претендует на выход в РПЛ. «Балтика» занимает седьмую строчку.
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