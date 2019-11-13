«Торпедо» не смогло забить в ворота «Нижнего Новгорода»

«Торпедо» в домашней игре 23-го тура ФНЛ уступило «Нижнему Новгороду». «Автозаводцы» (51 очко), несмотря на поражение, остались лидерами турнирной таблицы, нижегородцы (32 балла) - десятые.
«Торпедо» - «Нижний Новгород» 0:2
Голы: Ставпец 20 (пенальти), Сагитов 86
«Торпедо»: Кеняйкин, Шоркин, Божин, Шустиков (Лях 46), Самошников, Шишкин, Калугин (Орехов 76), Магаль, Лебеденко, И. Сергеев, Галоян (Максимов 55).
«Нижний Новгород»: Анисимов, Темников, Морозов, Гаджибеков (Хозин 86), Абрамов, Ставпец (Лебедев 89), Голышев (Салугин 90), Палиенко (А. Сергеев 90+3), Игнатович, Сагитов.
Предупреждения: Магаль 18, Самошников 58, Сагитов 72, Игнатович 75, Максимов 77
Ранее «Чертаново» обыграло «Балтику».
Надо Сереге поднажать.
А может Игнашевич и команда узнали, что Торпедо не пойдет в РПЛ???
Надо Сереге поднажать.
А может Игнашевич и команда узнали, что Торпедо не пойдет в РПЛ???