ГлавнаяНовости

«Торпедо» не смогло забить в ворота «Нижнего Новгорода»

сегодня, 21:32
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний НовгородМатч завершен

«Торпедо» в домашней игре 23-го тура ФНЛ уступило «Нижнему Новгороду». «Автозаводцы» (51 очко), несмотря на поражение, остались лидерами турнирной таблицы, нижегородцы (32 балла) - десятые.

«Торпедо» - «Нижний Новгород» 0:2
Голы: Ставпец 20 (пенальти), Сагитов 86

«Торпедо»: Кеняйкин, Шоркин, Божин, Шустиков (Лях 46), Самошников, Шишкин, Калугин (Орехов 76), Магаль, Лебеденко, И. Сергеев, Галоян (Максимов 55).

«Нижний Новгород»: Анисимов, Темников, Морозов, Гаджибеков (Хозин 86), Абрамов, Ставпец (Лебедев 89), Голышев (Салугин 90), Палиенко (А. Сергеев 90+3), Игнатович, Сагитов.

Предупреждения: Магаль 18, Самошников 58, Сагитов 72, Игнатович 75, Максимов 77

Ранее «Чертаново» обыграло «Балтику».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Спартак-2» проиграл дома бывшей команде Карпина. Итоги 23-го тура ФНЛ
Сегодня, 22:00 Комментарии3
«Чертаново» одержало домашнюю победу над «Балтикой»
Сегодня, 20:59 Комментарии6
«Ротор» в гостях переиграл «Химки»
Сегодня, 20:33 Комментарии10
Юношеская сборная России не смогла обыграть Косово
Сегодня, 18:03 Комментарии16
«Спартак-2» на домашнем поле уступил «Армавиру»
Сегодня, 15:32 Комментарии7
«Сиэтл» стал чемпионом МЛС
11 ноября Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
time out
time out
   41 / 876
сегодня в 23:11
Вздули Торпедо нижнегородцы!
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 876
сегодня в 22:55
Что то и Торпедо и Химки тормозить стали. Ротор уже вплотную подобрался.
Надо Сереге поднажать.
А может Игнашевич и команда узнали, что Торпедо не пойдет в РПЛ???
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   168 / 876
сегодня в 22:21
На старте чемпа такой результат не удивил бы - по именам Нижний круче, а сейчас заставляет призадуматься..
EAGinLE
EAGinLE
   100 / 876
сегодня в 21:57
Бывает .
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100