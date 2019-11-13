«Ротор» в гостях переиграл «Химки»

В рамках матча 23-го тура ФНЛ подмосковные «Химки» уступили дома «Ротору».
Волгоградцы забили оба гола во втором тайме.
«Химки» - «Ротор» - 0:2 (0:0)
Голы: Алейник 54, Султонов 63 (пенальти).
«Химки»: Хомич, Тихий (Почивалин 64), Данилкин, Гапон, Филин, Трошечкин (Барков 76), Корян, Мендель, Полярус (Кухарчук 65), Дядюн (Скворцов 46), Каменщиков (Алиев 46).
«Ротор»: Нестеренко, Пискунов, Байрыев, Ненахов, Удалый, Евсеев (Песегов), Ткачук (Попов 87), Султонов, Алейник (Николаев 78), Футуллаев, Муллин (Лобкарёв 88).
Предупреждения: Тихий 11, Каменщиков 14, Филин 37, Скворцов 53, Мендель 62 - Султонов 7, Алейник 39, Попов 90+2.
Напомним, что и «Химки», и «Ротор» претендуют на выход в РПЛ - подмосковная команда находится на третьем месте, волгоградцы - на втором.
В первой четвёрке Ротор - слабое звено, не смотря ни на что...
В первой четвёрке Ротор - слабое звено, не смотря ни на что...