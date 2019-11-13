ГлавнаяНовости

«Ротор» в гостях переиграл «Химки»

сегодня, 20:33
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки0 : 2Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)РоторМатч завершен

В рамках матча 23-го тура ФНЛ подмосковные «Химки» уступили дома «Ротору».

Волгоградцы забили оба гола во втором тайме.

«Химки» - «Ротор» - 0:2 (0:0)

Голы: Алейник 54, Султонов 63 (пенальти).

«Химки»: Хомич, Тихий (Почивалин 64), Данилкин, Гапон, Филин, Трошечкин (Барков 76), Корян, Мендель, Полярус (Кухарчук 65), Дядюн (Скворцов 46), Каменщиков (Алиев 46).

«Ротор»: Нестеренко, Пискунов, Байрыев, Ненахов, Удалый, Евсеев (Песегов), Ткачук (Попов 87), Султонов, Алейник (Николаев 78), Футуллаев, Муллин (Лобкарёв 88).

Предупреждения: Тихий 11, Каменщиков 14, Филин 37, Скворцов 53, Мендель 62 - Султонов 7, Алейник 39, Попов 90+2.

Напомним, что и «Химки», и «Ротор» претендуют на выход в РПЛ - подмосковная команда находится на третьем месте, волгоградцы - на втором.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Спартак-2» проиграл дома бывшей команде Карпина. Итоги 23-го тура ФНЛ
Сегодня, 22:00 Комментарии3
«Торпедо» не смогло забить в ворота «Нижнего Новгорода»
Сегодня, 21:32 Комментарии4
«Чертаново» одержало домашнюю победу над «Балтикой»
Сегодня, 20:59 Комментарии6
Юношеская сборная России не смогла обыграть Косово
Сегодня, 18:03 Комментарии16
«Спартак-2» на домашнем поле уступил «Армавиру»
Сегодня, 15:32 Комментарии7
«Сиэтл» стал чемпионом МЛС
11 ноября Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Vadik
Vadik
   319 / 876
сегодня в 23:40
С победой Ротор!!!!!! Браво!!!!! Теперь Торпедо надо догнать!!!!
Finn88
Finn88
   294 / 876
сегодня в 23:25
Ждем РОТОР в РПЛ. Надеюсь на Волгоград.
Александр Рябов
Александр Рябов ответил particular
сегодня в 22:11
Нынче, некоторые азартно газуют, но за 4-6 туров до финиша, те, кому РПЛ не по карману, резко начнут сливать, что бы не попасть даже в стыки... В первой четвёрке Ротор - слабое звено, не смотря ни на что...
Чего? -))))))))))
Александр Рябов
Александр Рябов
сегодня в 22:10
Странный опрос для тех кто следит за ФНЛ. У Химок был сильный старт. Всё. Они может быть даже в 4-ке по итогам не будут, вот Чертаново с Нефтехимиком напирают уже, а там дальше СКА, Балтика, Шинник, Томь, НиНо - все они сейчас выглядят сильнее Химок. А вот Ротор только наращивает силы, не зря он был фаворитом у буков в самом начале сезона, думаю и торпедовцам не долго на вершине быть осталось. 3 очка это не о чём уже.
Болельщик за ФУТБОЛ
Болельщик за ФУТБОЛ
сегодня в 21:35
Вперёд, за РОТОР!!!
ermak6848
ermak6848
   79 / 876
сегодня в 21:29
остаётся только порадоваться за фк "РОТОР"
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   168 / 876
сегодня в 21:20
Химки решили не дожидаться весны и тормознуть уже сейчас.
Питер Ман
Питер Ман
   103 / 876
сегодня в 21:06
Удачи Ротору, единственные, кто бьется с московскими проектами в пердиве в данный момент
ДАША Д
ДАША Д
   182 / 876
сегодня в 20:55
Волгоград должен быть в Премьер-Лиге.
particular
particular
   10 / 876
сегодня в 20:45
Нынче, некоторые азартно газуют, но за 4-6 туров до финиша, те, кому РПЛ не по карману, резко начнут сливать, что бы не попасть даже в стыки...
В первой четвёрке Ротор - слабое звено, не смотря ни на что...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100