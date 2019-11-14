Турция сыграла вничью с Исландией и вышла на Евро-2020

Турция сыграла вничью с Исландией в домашнем матче отборочного раунда к чемпионату Европы 2020.
Стамбул, стадион Тюрк Телеком Арена
Турция - Исландия 0:0
Турция: Гюнок, Челик, Демирал, Союнджу, Мерас, Текдемир, Йокушлу, Туфан, Юндер (Язичи 81), Йилмаз, Чалханоглу (Айхан 87)
Главный тренер: Гюнеш Шенол.
Исландия: Халльдоурссон, Пальссон, Арнасон, Сигурдссон, Скуласон (Андерсон 85), Бодварссон, Сигурдссон, Бьярнасон, Траустасон (Магнуссон 63), Сигторссон, Финнбогасон (Сигурдссон 24)
Главный тренер: Хамрен Эрик.
Предупреждения: Туфан 8, Траустасон 36, Йокушлу 82, Сигторссон 84
Информацию о турнирном положении можно найти здесь.
Вопросы касающиеся террористических организаций по умолчанию противозаконны на сайте)
Вопросы касающиеся террористических организаций по умолчанию противозаконны на сайте)
Азиатская страна, впрочем как и Айзербаджан, Израиль, Казахстан.
Азиатская страна, впрочем как и Айзербаджан, Израиль, Казахстан.
За что мою писанину потёр? Я же всё по существу.
За что мою писанину потёр? Я же всё по существу.