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Турция сыграла вничью с Исландией и вышла на Евро-2020

сегодня, 21:59
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция0 : 0Логотип футбольный клуб ИсландияИсландияМатч завершен

Турция сыграла вничью с Исландией в домашнем матче отборочного раунда к чемпионату Европы 2020.

Стамбул, стадион Тюрк Телеком Арена

Турция - Исландия 0:0

Турция: Гюнок, Челик, Демирал, Союнджу, Мерас, Текдемир, Йокушлу, Туфан, Юндер (Язичи 81), Йилмаз, Чалханоглу (Айхан 87)
Главный тренер: Гюнеш Шенол.

Исландия: Халльдоурссон, Пальссон, Арнасон, Сигурдссон, Скуласон (Андерсон 85), Бодварссон, Сигурдссон, Бьярнасон, Траустасон (Магнуссон 63), Сигторссон, Финнбогасон (Сигурдссон 24)
Главный тренер: Хамрен Эрик.

Предупреждения: Туфан 8, Траустасон 36, Йокушлу 82, Сигторссон 84

Информацию о турнирном положении можно найти здесь.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Евгений Быстров
   19 / 876
сегодня в 23:27
Сколько в сборной Исландии Сигурдссонов?
Это типа нашего Иванова...
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   219 / 876
сегодня в 23:08
Сколько в сборной Исландии Сигурдссонов?
alexgurzan
alexgurzan ответил Князь сажал врагов на посох
   57 / 876
сегодня в 22:43
Алекс, добрый вечер. За что мою писанину потёр? Я же всё по существу.
Добрый вечер.
Вопросы касающиеся террористических организаций по умолчанию противозаконны на сайте)
drug01
drug01
   72 / 876
сегодня в 22:39
Поздравляем!!!!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   31 / 876
сегодня в 22:38
По мне так нечего Турции делать на ЧЕ.
Азиатская страна, впрочем как и Айзербаджан, Израиль, Казахстан.
Raamtvall
Raamtvall
   278 / 876
сегодня в 22:31
Ну вот халява рыболовов и заканчивается. Теперь через плейофф скрестись, не факт, что выйдут.
L.F.С.
L.F.С.
   341 / 876
сегодня в 22:29
С победой Турцию! Красавцы!
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   6 / 876
сегодня в 22:28
Алекс, добрый вечер.
За что мою писанину потёр? Я же всё по существу.
Аксинья
Аксинья
   152 / 876
сегодня в 22:14
Самое интересное так это опрос ВЫЙДЕТ ЛИ ТУРЦИЯ НА ЕВРО?...Уже вышла, умники, мать вашу...
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 876
сегодня в 22:12
Поздновато исландцы спохватились, не дожали , могли и сами пропустить, но надо было рисковать.
Sergey Z
Sergey Z
   117 / 876
сегодня в 22:10
Исландию с ничьёй!
Ravshan878
Ravshan878
   28 / 876
сегодня в 22:06
Поздравляю всех болельщиков Turki с выходом на Евро 2020.
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