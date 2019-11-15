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Экс-нападающий «Спартака» Адриано женился на русской девушке

сегодня, 09:09

Экс-нападающий московского «Спартака», ныне выступающий за бразильский «Палмейрас» Луис Адриано, женился на русской девушке Екатерине Дорожко

У себя в «инстаграме» Екатерина опубликовала праздничные фото. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

можете нас поздравить..❤️🙏🏾

Публикация от Катюша Дорожко (@dorozhko)

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Все комментарии
Знатог
Знатог
   344 / 864
сегодня в 11:10
Девушка или дивчина? А теперь гарота?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   8 / 864
сегодня в 10:50
Хоть зачем-то спартачи нужны))
wingback
wingback
   273 / 864
сегодня в 10:49
Это ж каклуха и негор...
Гавриленко
Гавриленко
   369 / 864
сегодня в 10:18
Счастья вам!
Гавриленко
Гавриленко ответил cska plus
   369 / 864
сегодня в 10:14
Не за игаря же вышла.
d_fincher
d_fincher
   21 / 864
сегодня в 09:55
Зе Луиш, Луис Адриано... молодцы, поздравляем!

(в комментах вы можете наблюдать фанатов Зенита и то, как у них "нет расизма").
КЭТиК
КЭТиК
   121 / 864
сегодня в 09:38
Вышла замуж за деньги.
С детства за детство
С детства за детство
   146 / 864
сегодня в 09:37
Чего только не сделаешь за деньги, можно и за примата замуж выйти.
don_surio
don_surio
сегодня в 09:34
Чернильница. Лан,шучу. Счастья молодым.
cska plus
cska plus
   7 / 864
сегодня в 09:32
Странный выбор у этой русской девушки.
ziborock
ziborock
   3 / 864
сегодня в 09:13
Поздравляю!
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