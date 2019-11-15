Экс-нападающий «Спартака» Адриано женился на русской девушке

Экс-нападающий московского «Спартака», ныне выступающий за бразильский «Палмейрас» Луис Адриано, женился на русской девушке Екатерине Дорожко.
У себя в «инстаграме» Екатерина опубликовала праздничные фото.
Экс-нападающий московского «Спартака», ныне выступающий за бразильский «Палмейрас» Луис Адриано, женился на русской девушке Екатерине Дорожко.
У себя в «инстаграме» Екатерина опубликовала праздничные фото.
(в комментах вы можете наблюдать фанатов Зенита и то, как у них "нет расизма").
(в комментах вы можете наблюдать фанатов Зенита и то, как у них "нет расизма").