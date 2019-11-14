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Комличенко: «Обожаю Россию»

сегодня, 18:23

Форвард «Млады Болеслав» Николай Комличенко признался, что в будущем хочет вернуться в Россию.

Как меня изменило отцовство? Пока все отлично. Всегда тянет домой, на тусовки — вообще нет. Нужно сыну уделять время. Ответственность на уровень выше. Семья, деньги надо зарабатывать — при переходе было важно, где мы будем жить. Через год-два — детский садик. Как бы он во Франции или Германии пошел, не представляю. И жена не должна дома целый день сидеть, нужно общение. В России с этим намного удобнее. Но все близкие понимают: пока есть возможность, нужно поиграть в Европе. Все еще мечтаю о топ-чемпионате. Если даже средняя команда оттуда — без проблем, топ-игроки есть и там.

Допускаю ли, что останусь жить в Европе по окончании карьеры? Да как пойдет. Нравится в Европе, но честно, я обожаю свою страну, хотелось бы жить там. Не хожу по Чехии и не кричу, как люблю Россию, но я патриот.

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Asper
Asper ответил Так Себе Аналитик
   303 / 869
сегодня в 19:03
Это, может, все понятно, но под постом о Комличенко вроде как неуместно. Что вдруг такой выпад?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   11 / 869
сегодня в 18:46
У нас полно в России патриотов.

Например, патриот Исинбаева, живет в Монако, но с важными сообщениями о том, как плохая Европа нас обижает, часто ездит в Путину, на что она только идет, постоянные перелеты, и все это ради матушки-России.

А хоккеисты? Почти все как один патриоты, если что, они всегда за Путина (а значит, за Россию-матушку!), готовы всегда бросить свои виллы в Майями, чтобы поагитировать за Putin Team. Не всякий смог бы так.

Не надо уж говорить о таких мега-патиотах, как Соловьев и Брилев (правда, они не спортсмены), которые бросают свои виллы в Италии и особняки в Англии, на рабочее время, и это ради того, чтобы быть ближе к родному народу, и говорить ему о радостных событиях, которые происходят у нас, пока жители Комо и Лондона, где они живут (через силу, конечно) загибаются от толерантности и либерализма.
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответил cska plus
   27 / 869
сегодня в 18:31
Хапнул таблетку "поп...ть".
cska plus
cska plus
   8 / 869
сегодня в 18:26
Разговарился малой.
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