А «Гамбург» выйдет?

вчера, 10:38

«Соккер.ру» знакомит читателей с положением дел во второй Бундеслиге.

Вопрос, вынесенный в заголовок, наверняка интересует большинство любителей немецкого футбола, вне зависимости от их отношения к «Гамбургу». Некогда славного и до сих пор популярного клуба всё же не хватает в первой Бундеслиге. Ведь «Гамбург» был неизменным участником всех розыгрышей. Но в 2018 «красноштанники» доигрались до вылета.

Вернуться с ходу не получилось. Пришлось остаться на второй год. В нынешнем сезоне «Гамбург» настроен решительно. Неслучайно на должность главного тренера был приглашён Дитер Хекинг, три года успешно отработавший в мёнхенгладбахской «Боруссии», а ранее бравший Кубок Германии с «Вольфсбургом». Другое дело, что состав «красноштанников» на первый взгляд не усилился. Лучший бомбардир Пьер-Мишель Ласогга уехал в Катар, защитник Дуглас Сантос был продан «Зениту» за приличные деньги, Филипп Костич подписал контакт с франкфуртским «Айнтрахтом», а талантливый Фьете Арп перешёл в «Баварию» и смотрит, как играют его новые партнёры. Имена новичков были не столь звучны - полузащитник Кристоф Мориц и вратарь Даниэл Фернандеш пришли из «Дармштадта», нападающий Бобби Вуд вернулся из «Ганновера», где находился в аренде, а полузащитник сборной Австрии Мартин Гарник перебрался из «Штутгарта».

Однако составленный из не самых именитых футболистов «Гамбург» довольно неплохо смотрелся в первой трети чемпионата (позади 13 туров). Особенно в матчах с командами, спустившимися из первой Бундеслиги. «Нюрнберг» был разгромлен 4:0, «Штутгарт» 6:2 и только «Ганновер» не позволил обыграть себя с крупным счётом - 2:0. «Красноштанники» вырвались вперёд и оставались бы лидерами, если бы не две выездных ничьи в последних турах - в Висбадене и Киле. Пришлось отойти на вторую позицию. Что касается ответа на вопрос из заголовка, то говорить пока рано. В прошлом году «Гамбург» тоже долгое время шёл вторым, но на финише пропустил вперёд и «Падерборн», и «Унион». Кто неравнодушен к «динозаврам», - держите кулаки.

Что касается второго популярного клуба, пережившего неприятное падение, то ситуация со «Штутгартом» несколько сложнее. Швабы пока третьи, и если они останутся на этой позиции до финиша, то им светит только стыковой матч. В прошлом сезоне, если вы не забыли, южане не справились с «Унионом» и поэтому теперь играют во второй Бундеслиге. Состав у «Штутгарта», наверное, самый крепкий во второй Бундеслиге - это и два немецких испанца - Гонсало Кастро и Марио Гомес, и талантливый полузащитник Даниэль Дидави, и возвращённый из «Гамбурга» опорник Орель Мангаля, и сильные центральные защитники - многократный чемпион Германии в составе «Баварии» Хольгер Бадштубер, бывший капитан немецкой молодёжки Марк-Оливер Кемпф, и Марцин Каминьский. Но травмы выбили из строя Дидави и Каминьского, немолодой Гомес никак не может набрать оптимальную форму, а одолженный у «Хоффенхайма» вратарь Грегор Кобель стабильностью не отличается. Отсюда и внеплановые потери, и 2:6 в «Гамбурге», и третье (на данный момент) место. Но в клубе верят, что тренер Тим Вальтер, долго работавший в системе «Баварии», сможет сделать ссылку швабов минимально краткосрочной.

А кто же идёт первым? «Арминия» из Билефельда. Давно, уже лет десять «плохая девочка» не посещала Бундеслигу. Своим прозвищем клуб обязан не только своими частыми скитаниями по разным лигам, но и тем, что в сезоне 1970-71 «Арминия» была уличена в договорняках, за что и была изгнана из Бундеслиги. С тех пор клуб из Билефельда многократно поднимался в элиту и падал до «регионалки». Вылетев с треском в 2009 из первой Бундеслиги, «плохая девочка» через два года докатилась до третьей. Возвращение во вторую Бундеслигу было воспринято едва ли не как возрождение из пепла. Но после четырёх не самых выдающихся сезонов во втором по силе дивизионе «Арминию» снова потянуло на подвиги. Тренер Уве Нейгаус не раз говорил, что пока его команда не готова для повышения в классе, но результаты говорят об обратном. «Синие» проиграли лишь раз - в Штутгарте. Более того, команда прибавляет с каждой игрой и благодаря серии из трёх побед сумела обойти всех, в том числе и «Гамбург». Состав «Арминии» более, чем скромен. Самый дорогой футболист - нападающий Андреас Фогльзаммер стоит 1,75 миллиона евро. Несколько дешевле защитник сборной Швеции Йоаким Нильссон. Очень хороший сезон проводит вратарь Штефан Ортега, которого усиленно зовут в «Штутгарт». Но немец испанского происхождения, видимо, хочет добиться повышения в классе со своей нынешней командой.

Кто может вмешаться в спор этой тройки за две билета в Бундеслигу и допуск в переходной турнир? Уж точно не «Нюрнберг» с «Ганновером», которые вылетев из первой Бундеслиги, рискуют провалиться дальше. Оба коллектива близки к зоне вылета. Ближе всех к «Штутгарту» - на расстоянии трёх очков находятся «Хайденхайм» и новый побратим «Спартака» бывший «Висмут», а ныне «Эрцгебирге». Последнему «Соккер.ру» посвятил отдельный рассказ. Зимой в Ауэ могут появиться несколько спартаковцев, не проходящих в основу. Что, возможно, поможет трёхкратному чемпиону Германии включиться в борьбу за повышение в классе.

Что касается второго клуба из Гамбурга, то «Санкт-Паули» вряд ли в состоянии составить компанию соседям. «Пираты» неважно начали сезон, да и продолжают его тоже не слишком здорово. Три победы в тринадцати встречах и только одиннадцатое место. В актив можно занести только победу над «Гамбургом», после которой пиво лилось рекой. Локальные успехи - это пока всё, на что способны «пираты». Но пример «Арминии», проснувшейся ни с того, ни с сего, не может не вдохновлять.

Следующий раз поговорим о «Кайзерслаутерне», «Мюнхене 1860», «Дуйсбурге» и других некогда знаменитых немецких клубах, переживающих не лучшие времена.