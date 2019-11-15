Головин не сыграет с Бельгией

Несмотря на работу в общей тренировочной группе, полузащитник сборной России Александр Головин не сыграет против Бельгии в матче 9-го тура квалификации Евро-2020.
Об этом заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов:
Головин попробовал заниматься в общей группе, но у него есть проблемы, которые помешают ему завтра сыграть.
Ранее врач сборной России рассказал о состоянии Головина.
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Был у нас такой чипсы от бабушки рекламировал, и в итоге гнилым стал!!!