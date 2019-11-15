Головин не сыграет с Бельгией

сегодня, 13:31

Несмотря на работу в общей тренировочной группе, полузащитник сборной России не сыграет против Бельгии в матче 9-го тура квалификации Евро-2020.

Об этом заявил главный тренер сборной России :

Головин попробовал заниматься в общей группе, но у него есть проблемы, которые помешают ему завтра сыграть.

Ранее врач сборной России рассказал о состоянии Головина.