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Головин не сыграет с Бельгией

сегодня, 13:31
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб БельгияБельгияЗавтра в 20:00 Не начался

Несмотря на работу в общей тренировочной группе, полузащитник сборной России Александр Головин не сыграет против Бельгии в матче 9-го тура квалификации Евро-2020.

Об этом заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов:

Головин попробовал заниматься в общей группе, но у него есть проблемы, которые помешают ему завтра сыграть.

Ранее врач сборной России рассказал о состоянии Головина

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Все комментарии
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   39 / 863
сегодня в 14:23
Это очень плохо, и так шансов почти не было, а теперь и подавно((
Знатог
Знатог
   307 / 863
сегодня в 14:14
никто не хочет себя дискредитировать.
Юрниекс
Юрниекс ответил LOpp
   140 / 863
сегодня в 14:12
у нашей сборной появились шансы на ничью
Да ..на победу теперь шансов нет...а если не уберут спартачей из сборной,то и на ничью,шансов немного..
stavr74
stavr74
   502 / 863
сегодня в 13:51
А зачем играть )))
Достаточно рекламировать пену и бритву))))
Был у нас такой чипсы от бабушки рекламировал, и в итоге гнилым стал!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 863
сегодня в 13:49
Сане здоровья. Трудновато без него будет, но главная задача решена и на его месте можно Бакаева попробовать.
drug01
drug01
   62 / 863
сегодня в 13:48
Значит будет только ничья
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   286 / 863
сегодня в 13:46
нЕ ФАКТ
LOpp
LOpp
   20 / 863
сегодня в 13:40
у нашей сборной появились шансы на ничью
cska plus
cska plus
   7 / 863
сегодня в 13:34
Очень жаль, сложно будет без Александра.
Tommy Lee
Tommy Lee
   195 / 863
сегодня в 13:33
Ну и кирдык Черчесову, Саше здоровья.
time out
time out
   45 / 863
сегодня в 13:33
Что, на людей кидается?
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