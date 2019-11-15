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Силкин оценил перспективы Караваева в сборной России

сегодня, 16:02

Российский тренер Сергей Силкин оценил шансы защитника «Зенита» Вячеслава Караваева попасть в основной состав сборной России в матчах с Бельгией (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября).

Хотелось бы, чтобы молодые ребята навязывали конкуренцию, ведь за ними будущее. Но оставшиеся матчи не будут товарищескими, а в первом из них встречаемся с командой, которая на вершине рейтинга ФИФА. Караваеву, чтобы себя зарекомендовать, нужно все-таки не просто несколько матчей в клубе провести.

Ранее стало известно, что матч пропустит один из ключевых игроков российской сборной Александр Головин

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