Силкин оценил перспективы Караваева в сборной России

Российский тренер оценил шансы защитника «Зенита» попасть в основной состав сборной России в матчах с Бельгией (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября).

Хотелось бы, чтобы молодые ребята навязывали конкуренцию, ведь за ними будущее. Но оставшиеся матчи не будут товарищескими, а в первом из них встречаемся с командой, которая на вершине рейтинга ФИФА . Караваеву, чтобы себя зарекомендовать, нужно все-таки не просто несколько матчей в клубе провести.