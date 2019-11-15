Генсек РФС о форме сборной России: «Это обоюдная вина: и наша, и Adidas»

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев прокомментировал скандал вокруг новой формы сборной России.

Мы просили Adidas изменить рукава еще в сентябре. Мы начали дискуссию о том, чтобы вернуть символику, но окончательного варианта не было. Это обоюдная вина: и наша, и Adidas. Текущий вариант никого не устраивает, у нас есть время все исправить. Надо учесть все ошибки и максимально быстро сделать так, чтобы у нас была форма, которая устроила бы всех.

Даже те варианты, которые мы рассматривали на эскизах, были другого качества, а что получилось на выходе нас не устраивает. Когда мы увидели реакцию СМИ и болельщиков, мы поняли, что нужно вмешиваться.

Форма готовилась в соответствии с контрактом. Надеемся, что сейчас они сделают для нас эксклюзивную форму. Ничего критического не произошло, у нас еще есть время. Сделаем все, чтобы у команды была та форма, которую мы заслуживаем.