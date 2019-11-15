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Генсек РФС о форме сборной России: «Это обоюдная вина: и наша, и Adidas»

сегодня, 15:14

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев прокомментировал скандал вокруг новой формы сборной России.

Мы просили Adidas изменить рукава еще в сентябре. Мы начали дискуссию о том, чтобы вернуть символику, но окончательного варианта не было. Это обоюдная вина: и наша, и Adidas. Текущий вариант никого не устраивает, у нас есть время все исправить. Надо учесть все ошибки и максимально быстро сделать так, чтобы у нас была форма, которая устроила бы всех.

Даже те варианты, которые мы рассматривали на эскизах, были другого качества, а что получилось на выходе нас не устраивает. Когда мы увидели реакцию СМИ и болельщиков, мы поняли, что нужно вмешиваться.

Форма готовилась в соответствии с контрактом. Надеемся, что сейчас они сделают для нас эксклюзивную форму. Ничего критического не произошло, у нас еще есть время. Сделаем все, чтобы у команды была та форма, которую мы заслуживаем.

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tuman960
tuman960
   88 / 867
сегодня в 17:16
сколько вас развелось в РФС!!Генеральный секретарь,почётный президент,президент,И.о президента Симонян и это только верхушка!!!!!шакалы от футбола!!!!
dino-hsv
dino-hsv
   95 / 867
сегодня в 16:31
в принципе, все неплохо выходит. выбили эксклюзив, не доплатив ни цента.
EAGinLE
EAGinLE
   93 / 867
сегодня в 16:11
Пусть играют в этой .
kolpankolpan
kolpankolpan
   291 / 867
сегодня в 15:58
Прямо сразу и ГЕНсек.Генсек имя дорогое, ассоциирующееся.Не надо прислонять его к тряпочному лоботрясу.
VV V
VV V
   209 / 867
сегодня в 15:33
Срамота.
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