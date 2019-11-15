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«Ювентус» готов предложить контракт Доннарумме

сегодня, 17:36

«Ювентус» планирует подписать голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннарумму. Туринский клуб готов предложить за голкипера деньги и одного из своих игроков Мериха Демирала или Даниэле Ругани.

Напомним, что действующее соглашение Доннаруммы с «Миланом» истекает летом 2021 года. Игрок требует от клуба увеличения зарплаты.

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Все комментарии
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил allemz II
   5 / 866
сегодня в 18:58
А Ювентус тогда можно называть Бевентус?
Когда покинет элиту по спортивным принципам, а не через кабинетные интрижки, тогда и назовёшь.
Лучше МС голубыми сосискососами назови, в честь глубокого заглота у Оливера на гейфилде. Аха-ха)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Виссарионович
   5 / 866
сегодня в 18:56
Потому что это его любимый певец
Главное, что не Сосо Павлиашвили, аха-ха)
Как жизнь, Коба?
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил juvenale
   5 / 866
сегодня в 18:54
Нужно брать...В Юве должен стоять итальянец
А мне он вообще не нравится. Косячит много, при том, что оборона у милана не такая уж и слабая.
juvenale
juvenale ответил allemz II
   31 / 866
сегодня в 18:46
А Ювентус тогда можно называть Бевентус?
можешь называть как хочешь,главное не радужный мешок ххаахх
djaich
djaich ответил Valeriy Lutsak
   396 / 866
сегодня в 18:44
Не нужен он абсолютно! Посредственный вратарь. Мышелов!
Уже сейчас, в 20 лет, потенциально один из лучших голкиперов в мире. Высоченный и, одновременно, пластичный, тащит то, что не под силу остальным. За ним - будущее. Надо брать.
allemz II
allemz II ответил juvenale
   209 / 866
сегодня в 18:40
ну так называют итальянские фанаты из-за двух раз в серии б.Хотя в 2006 должно было быть 3
А Ювентус тогда можно называть Бевентус?
Виссарионович
Виссарионович ответил milan-f
   25 / 866
сегодня в 18:37
Потому что это его любимый певец
juvenale
juvenale ответил milan-f
   31 / 866
сегодня в 18:30
Почему ббилан давно хотел спросить?
ну так называют итальянские фанаты из-за двух раз в серии б.Хотя в 2006 должно было быть 3
milan-f
milan-f ответил juvenale
сегодня в 18:21
Почему ббилан давно хотел спросить?
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
   333 / 866
сегодня в 18:02
Не нужен он абсолютно! Посредственный вратарь. Мышелов!
juvenale
juvenale ответил Виссарионович
   31 / 866
сегодня в 17:58
Правильно, прямому конкуренту впаривать втридорого.
это когда ббилан конкурентом был)
juvenale
juvenale
   31 / 866
сегодня в 17:57
Нужно брать...В Юве должен стоять итальянец
VIPded
VIPded
   68 / 866
сегодня в 17:50
Есть шанс кабинетный мешок изрядно потрусить...)))
cska plus
cska plus
   8 / 866
сегодня в 17:49
Уйдёт.
allemz II
allemz II
   209 / 866
сегодня в 17:48
За Доннарумму придется выложить целый мешок долларуммы.
Виссарионович
Виссарионович ответил GYTSYL
   25 / 866
сегодня в 17:42
Правильно, прямому конкуренту впаривать втридорого.
GYTSYL
GYTSYL
   26 / 866
сегодня в 17:39
продать лям за 70 старухи,а те два бревна и даром не нужны)))
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