«Ювентус» готов предложить контракт Доннарумме

сегодня, 17:36

«Ювентус» планирует подписать голкипера «Милана» . Туринский клуб готов предложить за голкипера деньги и одного из своих игроков или .

Напомним, что действующее соглашение Доннаруммы с «Миланом» истекает летом 2021 года. Игрок требует от клуба увеличения зарплаты.