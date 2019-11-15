«Ювентус» готов предложить контракт Доннарумме

«Ювентус» планирует подписать голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннарумму. Туринский клуб готов предложить за голкипера деньги и одного из своих игроков Мериха Демирала или Даниэле Ругани.
Напомним, что действующее соглашение Доннаруммы с «Миланом» истекает летом 2021 года. Игрок требует от клуба увеличения зарплаты.
Лучше МС голубыми сосискососами назови, в честь глубокого заглота у Оливера на гейфилде. Аха-ха)
Лучше МС голубыми сосискососами назови, в честь глубокого заглота у Оливера на гейфилде. Аха-ха)
Как жизнь, Коба?
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