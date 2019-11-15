Мхитарян: «Я перешел в „Рому“, потому что тут в меня верят»

Полузащитник «Ромы» рассказал, почему он перешел в римский клуб из лондонского «Арсенала»:

Моя роль изменилась, потому что Эмери уделял больше внимания тактике, чем Венгер.

Должен был строить игру через опорного полузащитника, но я же ведь вингер. Из-за этого я не смог забить много мячей или отдать много голевых передач. Приходилось выполнять работу тренера, но мне нравится играть, где есть пространство, где более свободно можно двигаться.

Я не смог смириться с тем, что пришлось сидеть на скамейке запасных несколько матчей подряд. Мне нравится играть в футбол. К тому же мне 30 лет, поэтому не хочется сидеть на скамейке.

Эмери говорил, что я якобы важен «Арсеналу». Однако я перешел в «Рому», потому что они больше верят в меня.