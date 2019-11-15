Жоржиньо: «Приятно чувствовать признание за работу»

сегодня, 16:29

Бразильский полузащитник «Челси» Жоржиньо считает, что у него все налаживается в клубе и болельщики рады его игре.

Я вижу изменения во многом и поэтому я так счастлив. Я рад, что болельщики воспринимают меня по-другому, видят во мне полноценного игрока команды. Это действительно отличный момент в карьере. Приятно чувствовать признание за работу, которую вы выполняете. Я вижу, как фанаты смотрят на меня. Приятно почувствовать их поддержку.

Недавно 27-летний футболист заявлял, что у него был не самый теплый прием в лондонском клубе.