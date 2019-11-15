Джеррард: «Если окажусь в „Ливерпуле“ – фантастика, но я уже в топ-клубе»

Главный тренер «Рейнджерс» прокомментировал разговоры о том, что он будет идеальной кандидатурой на пост главного тренера «Ливерпуля» в будущем.

Я очень целеустремлен и амбициозен, у меня нет легкомысленности к своей должности. Хочу показывать лучший результат, насколько это возможно, у меня фантастические помощники по клубу. Считаю, что у нас действительно хорошая команда, и всем это нравится.

Я часто слышу вопросы о том, где хотел бы оказаться в дальнейшем, каковы мои амбиции и мечты. Для меня мечта – просто выиграть следующий матч. Это все, на чем сосредоточен. Мне не нужны временные рамки для каких-либо действий.

Сейчас я наслаждаюсь тем, что делаю, мне выпала честь работать на этой должности. Самое важное – взять следующие три очка. Это все, о чем я беспокоюсь. Однажды мой путь куда-нибудь меня приведет. Если на вершину – это фантастика, но я чувствую, что уже сейчас работаю в топ-клубе.