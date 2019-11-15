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Джеррард: «Если окажусь в „Ливерпуле“ – фантастика, но я уже в топ-клубе»

сегодня, 14:41

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард прокомментировал разговоры о том, что он будет идеальной кандидатурой на пост главного тренера «Ливерпуля» в будущем.

Я очень целеустремлен и амбициозен, у меня нет легкомысленности к своей должности. Хочу показывать лучший результат, насколько это возможно, у меня фантастические помощники по клубу. Считаю, что у нас действительно хорошая команда, и всем это нравится.

Я часто слышу вопросы о том, где хотел бы оказаться в дальнейшем, каковы мои амбиции и мечты. Для меня мечта – просто выиграть следующий матч. Это все, на чем сосредоточен. Мне не нужны временные рамки для каких-либо действий.

Сейчас я наслаждаюсь тем, что делаю, мне выпала честь работать на этой должности. Самое важное – взять следующие три очка. Это все, о чем я беспокоюсь. Однажды мой путь куда-нибудь меня приведет. Если на вершину – это фантастика, но я чувствую, что уже сейчас работаю в топ-клубе.

Тем временем, бывший форвард «Ливерпуля» Робби Фаулер не хочет, чтобы Стивен возглавил «мерсисайдцев».

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Все комментарии
obana777
obana777
   60 / 865
сегодня в 15:51
Рановато губы раскатал. Шустро на слухи реагируешь.
dzvinka
dzvinka
   33 / 865
сегодня в 15:43
рано еще, а дальше видно будет.
Wolverhampton
Wolverhampton ответил Cympak-05
   197 / 865
сегодня в 15:06
Вначале пусть вернёт чемпионство в Глазго.
Чемпионство и так в Глазго!
Cympak-05
Cympak-05
   692 / 865
сегодня в 14:45
Вначале пусть вернёт чемпионство в Глазго.
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