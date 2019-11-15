ГлавнаяНовости

Агент Комличенко – о Петржеле: «Пенсионер, срывающий злость на окружающих»

сегодня, 14:13

Чешский агент Виктор Коларж, представляющий интересы форварда «Млада-Болеслав» Николая Комличенко, прокомментировал высказывание Властимила Петржелы, о том, что ему не нравится игра Комличенко.

Властимил Петржела — это престарелый пенсионер. Не востребованный и никому не нужный. Поэтому нет ничего удивительного в том, что человек срывает свою злость на окружающих. А что касается Комличенко, то за него говорят не оценки Петржелы, а голы, которые он не первый год десятками забивает в Чехии.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Джеррард: «Если окажусь в „Ливерпуле“ – фантастика, но я уже в топ-клубе»
Сегодня, 14:41 Комментарии4
Джеко - о невыходе сборной на Евро-2020: «Мы не показали свой уровень»
Сегодня, 13:20 Комментарии7
Гвардиола: «Рано или поздно я возглавлю сборную»
Сегодня, 12:15 Комментарии13
Данило: «Сарри и Гвардиола во многом похожи»
Сегодня, 11:57 Комментарии4
Безус: «Приятно, что я хотя бы на короткое время надел капитанскую повязку»
Сегодня, 11:41 Комментарии2
Петржела: «Комличенко мне очень не нравится. У него нет скорости»
Сегодня, 11:30 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 865
сегодня в 15:19
Бабло уплывает, агент в гневе!!!
Миша Вилков
Миша Вилков
   16 / 865
сегодня в 14:24
Ты еще Рейнгольда не слышал.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   8 / 865
сегодня в 14:20
У меня плохие новости для агента: никто в Европе не заинтересовался Комличенко и даже ЦСКА был согласен только взять его в аренду.

Не просто так никто не хочет за него платить же))

А Петржела - добродушный дядька, видно же по нему, это чушь насчет злости.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100