Агент Комличенко – о Петржеле: «Пенсионер, срывающий злость на окружающих»

Чешский агент Виктор Коларж, представляющий интересы форварда «Млада-Болеслав» Николая Комличенко, прокомментировал высказывание Властимила Петржелы, о том, что ему не нравится игра Комличенко.
Властимил Петржела — это престарелый пенсионер. Не востребованный и никому не нужный. Поэтому нет ничего удивительного в том, что человек срывает свою злость на окружающих. А что касается Комличенко, то за него говорят не оценки Петржелы, а голы, которые он не первый год десятками забивает в Чехии.
Не просто так никто не хочет за него платить же))
А Петржела - добродушный дядька, видно же по нему, это чушь насчет злости.
Не просто так никто не хочет за него платить же))
А Петржела - добродушный дядька, видно же по нему, это чушь насчет злости.