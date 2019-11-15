Агент Комличенко – о Петржеле: «Пенсионер, срывающий злость на окружающих»

Чешский агент Виктор Коларж, представляющий интересы форварда «Млада-Болеслав» , прокомментировал высказывание , о том, что ему не нравится игра Комличенко.

Властимил Петржела — это престарелый пенсионер. Не востребованный и никому не нужный. Поэтому нет ничего удивительного в том, что человек срывает свою злость на окружающих. А что касается Комличенко, то за него говорят не оценки Петржелы, а голы, которые он не первый год десятками забивает в Чехии.