Саа: «Ван Нистелрой доводил до слёз Роналду»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» рассказал про экс-форвардов МЮ и :

Ван Нистелрой всегда хорошо со мной общался. Уважаю, что он был очень одержим голами. Знаю, что некоторые говорят, что это якобы я подтолкнул Руда к уходу из клуба. Однако это не так. Может быть, Алекс Фергюсон считал, что я могу его заменить. Но я мог играть с Ван Нистелроем и в паре.

Роналду был настоящим зверем. Сразу было видно, что он ненормальный. Лучшие теннисисты не обладают лучшим ударом по мячу, чем остальные. Они просто очень усердно работают. Таким же был и Криштиану.

Ван Нистелрой считал, что на него должны идти все передачи. Однако клубу нужно было развивать Роналду и Руни. Поэтому тренеру тяжело было справляться с Рудом. Ван Нистелрой временами доводил Криштиану до слез. Когда скончался отец Роналду, то их отношения окончились конфликтом. Думаю, что Руд сожалеет о некоторых своих словах в ту пору. Они оба обладали сильными характерами.