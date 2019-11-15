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Саа: «Ван Нистелрой доводил до слёз Роналду»

сегодня, 19:19

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа рассказал про экс-форвардов МЮ Руда Ван Нистелроя и Криштиану Роналду:

Ван Нистелрой всегда хорошо со мной общался. Уважаю, что он был очень одержим голами. Знаю, что некоторые говорят, что это якобы я подтолкнул Руда к уходу из клуба. Однако это не так. Может быть, Алекс Фергюсон считал, что я могу его заменить. Но я мог играть с Ван Нистелроем и в паре.

Роналду был настоящим зверем. Сразу было видно, что он ненормальный. Лучшие теннисисты не обладают лучшим ударом по мячу, чем остальные. Они просто очень усердно работают. Таким же был и Криштиану.

Ван Нистелрой считал, что на него должны идти все передачи. Однако клубу нужно было развивать Роналду и Руни. Поэтому тренеру тяжело было справляться с Рудом. Ван Нистелрой временами доводил Криштиану до слез. Когда скончался отец Роналду, то их отношения окончились конфликтом. Думаю, что Руд сожалеет о некоторых своих словах в ту пору. Они оба обладали сильными характерами.

В 2017 году Ван Нистелрой рассказал, кто был лучшим его напарником в карьере.

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Все комментарии
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   5 / 863
сегодня в 20:19
Его даже бабочки доводили. Тоже мне героя нашли. Аха-ха)
lefte
lefte
   261 / 863
сегодня в 19:49
Барсик-бест, ты чего, до характера моськи им обоим далеко. Вот тот настоящий мужик: там слово дал, там слово забрал, там обещание не выполнил. Да и про "слёзы" кто бы говорил, снимки с ревущим гномом после каждого кубка Америки весь мир облетают, ха ха ха
dzvinka
dzvinka
   38 / 863
сегодня в 19:42
ну надеюсь Руд хоть не поднимал руку на женщину.... наверное ограничивался поднятием кое-чего другого))) ахахахаха
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   90 / 863
сегодня в 19:33
Они оба облажали сильными характерами, поэтому пеналду плакала как девочка)) ахаха
cska plus
cska plus
   8 / 863
сегодня в 19:31
Нистелроя вспомнят когда о нём напомнят а Рон всегда был, есть и будет на долгие годы великий футболист.
Миша Вилков
Миша Вилков
   13 / 863
сегодня в 19:26
Кристина часто плачет.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   101 / 863
сегодня в 19:23
Девочка Кристи всегда плачет
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