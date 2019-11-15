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Бенитес рассказал о возможном возвращении в АПЛ

сегодня, 18:49

Главный тренер китайской команды «Далянь Ифан» Рафаэль Бенитес высказался о возможном возвращении в английскую Премьер-Лигу, где он работал с «Ливерпулем», «Челси» и «Ньюкаслом».

Я слежу за всеми командами АПЛ, поскольку нужно знать, как действуют игроки и как обстоят дела в лиге в целом. В Китае я счастлив, мной довольны, так что, надеюсь, мы хорошо справимся со своими задачами. Но в будущем я вернусь в Англию, моя семья осталась там. Я счастлив, это не тот случай, когда можно говорить, что мне хотелось бы вернуться в Англию прямой сейчас. Но в будущем, да. Пока же я напряженно работаю в Китае. Конечно, в дальнейшем я рассмотрю вариант с возвращением в Премьер-Лигу.

Ранее сообщалось, что Бенитес намерен переманить в Китай одного из бывших подопечных. Тренер собирается пригласить в «Далянь Ифан» форварда «Наполи» Хосе Кальехона, известного ему по совместной работе в неаполитанском клубе.

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