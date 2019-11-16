Бакаев: «Поражение от Бельгии не станет для нас ударом»

Полузащитник сборной России в эфире телеканала «Матч Премьер» прокомментировал поражение от Бельгии в игре отбора на Евро-2020.

Думаю, мы всё отдали, но сегодня не наш день. Поражение от команды Бельгии не станет для нас ударом. Мы вышли [на чемпионат Европы], задачу выполнили. Наоборот, [поражение от бельгийцев] урок для нас, чтобы мы сделали выводы и были еще сильнее на самом чемпионате.