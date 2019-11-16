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Бакаев: «Поражение от Бельгии не станет для нас ударом»

сегодня, 22:55
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб БельгияБельгияМатч завершен

Полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев в эфире телеканала «Матч Премьер» прокомментировал поражение от Бельгии в игре отбора на Евро-2020.

Думаю, мы всё отдали, но сегодня не наш день. Поражение от команды Бельгии не станет для нас ударом. Мы вышли [на чемпионат Европы], задачу выполнили. Наоборот, [поражение от бельгийцев] урок для нас, чтобы мы сделали выводы и были еще сильнее на самом чемпионате.

Отметим, что ранее послематчевый комментарий дал форвард сборной России Артем Дзюба.

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista
   12 / 884
сегодня в 23:46
Игра с Бельгией показала что будет с зенитом, когда ему попадется в ЕК клуб, сравнимый по классу с этой сборной...0:7 будет за счастье...
Leha-ha50
Leha-ha50
   2 / 884
сегодня в 23:40
Хороших два урока от Бельгии получили!!! Посмотрим на ваши выводы в будущем.
Хотя к Бакаеву претензий нет , играл хорошо.
Nekit92
Nekit92
   50 / 884
сегодня в 23:34
Ясен пень не станет, первый раз что ли... привыкли уже.
Морозовский
Морозовский
   4 / 884
сегодня в 23:29
КОНЕЧНО, КАКОЙ ТАМ УДАР? Вам, кривоногим, ещё за этот "удар" и хорошо заплатят!
Суклетин
Суклетин
   154 / 884
сегодня в 23:09
Сейчас все усилия Промеса в Голландии нивелирует де лигт из итальянского кабинета. Подобным образом дзюба нивелировал усилия Бакаева.
Свинельд
Свинельд
   307 / 884
сегодня в 23:02
Зелимхан сыграл здорово!
Суклетин
Суклетин ответил 311
   154 / 884
сегодня в 23:00
Согласен! Спартак 4:1 Арсенал чего стоит!
Суклетин
Суклетин
   154 / 884
сегодня в 23:00
Боец, красавчик, уважение!
311
311
   213 / 884
сегодня в 22:58
Для спартачей привычный результат!)
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