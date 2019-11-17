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Сакки: «Сборная Италии побеждает, убеждает и развлекает»

сегодня, 11:32

Легендарный итальянский наставник Арриго Сакки похвалил сборную Италии под управлением Роберто Манчини.

Сборная Италии побеждает, убеждает и развлекает. В пятницу они получили аплодисменты от боснийских болельщиков, которые восхищались их игрой. 

Манчини унаследовал команду, которая не попала на последний чемпионат мира, пессимизм был безудержным. Однако работа, проделанная Манчини и его ребятами, оказалась невероятной, едва ли можно было себе представить такой расклад. Сборная Италии является смелым примером для всех команд из Серии А.

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