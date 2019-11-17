Сакки: «Сборная Италии побеждает, убеждает и развлекает»

Легендарный итальянский наставник похвалил сборную Италии под управлением .

Сборная Италии побеждает, убеждает и развлекает. В пятницу они получили аплодисменты от боснийских болельщиков, которые восхищались их игрой.

Манчини унаследовал команду, которая не попала на последний чемпионат мира, пессимизм был безудержным. Однако работа, проделанная Манчини и его ребятами, оказалась невероятной, едва ли можно было себе представить такой расклад. Сборная Италии является смелым примером для всех команд из Серии А.