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Реднапп советует «Тоттенхэму» скорее продать Эриксена

сегодня, 10:37

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп уверен, что «шпорам» нужно быстрее продать полузащитника Кристиана Эриксена, чтобы в конце сезона не потерять игрока бесплатно.

Я не ожидаю, что он подпишет новый контракт. Думаю, он дождется окончания текущего соглашения и станет свободным агентом летом.

Поэтому, раз он не хочет оставаться и решил уходить, я бы выпускал вместо него кого-то другого на поле. Если он не хочет быть частью команды, а в команде вы хотите лишь тех, кто хочет выступать за клуб, пришла пора сказать «окей».

Он отличный игрок, тут сомнений нет. Он фантастический футболист, но его форма в последнее время крайне слабая.

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КЭТиК
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