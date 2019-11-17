Реднапп советует «Тоттенхэму» скорее продать Эриксена

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» уверен, что «шпорам» нужно быстрее продать полузащитника , чтобы в конце сезона не потерять игрока бесплатно.

Я не ожидаю, что он подпишет новый контракт. Думаю, он дождется окончания текущего соглашения и станет свободным агентом летом.

Поэтому, раз он не хочет оставаться и решил уходить, я бы выпускал вместо него кого-то другого на поле. Если он не хочет быть частью команды, а в команде вы хотите лишь тех, кто хочет выступать за клуб, пришла пора сказать «окей».

Он отличный игрок, тут сомнений нет. Он фантастический футболист, но его форма в последнее время крайне слабая.