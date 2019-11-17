Абидаль подтвердил, что «Барселона» ищет замену для Суареса

Спортивный директор «Барселоны» подтвердил информацию, что каталонский клуб ищет замену для нападающего .

Я прозрачен с игроками. Луис может подтвердить, что еще в прошлом году я говорил ему, что так и будет. Мы собирались искать нападающего. И он принял этот факт, так как желает клубу только самое хорошее.

Сегодня я вам могу сказать, что у нас нет определенного приоритета. Мы всегда следуем плану, независимо от позиции на поле.