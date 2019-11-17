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Абидаль подтвердил, что «Барселона» ищет замену для Суареса

сегодня, 11:14

Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль подтвердил информацию, что каталонский клуб ищет замену для нападающего Луиса Суареса

Я прозрачен с игроками. Луис может подтвердить, что еще в прошлом году я говорил ему, что так и будет. Мы собирались искать нападающего. И он принял этот факт, так как желает клубу только самое хорошее. 

Сегодня я вам могу сказать, что у нас нет определенного приоритета. Мы всегда следуем плану, независимо от позиции на поле. 

Ранее Эрик Абидаль прокомментировал возможный трансфер нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
   287 / 888
сегодня в 11:49
А Месси?
RUSTY8
RUSTY8
   310 / 888
сегодня в 11:28
Рокировка Лаутаро на Суареса было бы шикарно
Mangur
Mangur
   468 / 888
сегодня в 11:21
Без комментариев
Неубиваемый Князь
Неубиваемый Князь
   270 / 888
сегодня в 11:21
Согласно каталонским обычаям Симулярес отправится на помойку, лишь божественный мессе не прикасаемый в Барселоне. Аха-ха)
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