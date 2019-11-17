ГлавнаяНовости

СМИ: Китай - единственный вариант для Бэйла

сегодня, 15:14

Вингер «Реала» Гарет Бэйл, судя по всему, в январе покинет клуб. Есть высокая вероятность, что валлиец продолжит карьеру в Китае.

Сообщается, что Бэйл не хочет идти на снижение заработной платы, которая составляет 17 евро млн в год. Учитывая возраст футболиста и историю травм, единственным вариантом для него остаётся переход в китайский клуб.

Действующий контракт Гарета с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2022 года.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Слухи«Барселона» и «Реал» поспорят за Шкриньяра
Сегодня, 16:31 Комментарии1
СлухиРакитич хочет перейти в «Ювентус»
Сегодня, 16:06 Комментарии7
СлухиДжака может вернуться в «Боруссию» М
Сегодня, 16:00 Комментарии1
Слухи«Милан» готов заплатить 30 млн евро за защитника «Ювентуса»
Сегодня, 15:44 Комментарии4
Слухи«Монако», как и «Наполи», заинтересован в переходе Кессье
Сегодня, 13:20 Комментарии2
СлухиПСЖ поспорит с «Манчестер Юнайтед» за Санчо
Сегодня, 12:04 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska plus
cska plus
   5 / 887
сегодня в 15:59
Никому не нужен.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   504 / 887
сегодня в 15:57
Он может попортить нервы "Реалу".
95-shishani-95
95-shishani-95
   161 / 887
сегодня в 15:47
Пусть он перейдёт куда угодно, и продолжит травмироваться. Он не заслуживает ничего хорошего!!!
Пусть у него вся карьера испортится, и да так, чтоб он не сможет играть в гольф!!!
Don trambon
Don trambon
   77 / 887
сегодня в 15:31
Наглая рожа) уж не играет, а в ЗП терять не хочет.
obana777
obana777
   67 / 887
сегодня в 15:26
Туда ему и дорога! Там может еще попылить пару лет.
averoniy
averoniy
   492 / 887
сегодня в 15:20
Можно в спартак помогать Шуррле по пути в пердив.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100