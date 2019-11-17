СМИ: Китай - единственный вариант для Бэйла

сегодня, 15:14

Вингер «Реала» , судя по всему, в январе покинет клуб. Есть высокая вероятность, что валлиец продолжит карьеру в Китае.

Сообщается, что Бэйл не хочет идти на снижение заработной платы, которая составляет 17 евро млн в год. Учитывая возраст футболиста и историю травм, единственным вариантом для него остаётся переход в китайский клуб.

Действующий контракт Гарета с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2022 года.