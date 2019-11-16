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Агент Торрейры прокомментировал слухи о скором уходе игрока из «Арсенала»

сегодня, 20:05

Раффаэле Бентанкур, агент полузащитника «Арсенала» Лукаса Торрейры, прокомментировал ситуацию своего клиента в команде в связи со слухами о его скором уходе в другой клуб. По словам агента, футболист недоволен тем, что главный тренер «канониров» Унаи Эмери сменил его позицию на поле.

В футболе всё возможно. Торрейра счастлив в «Арсенале», хотя смена позиции его разочаровала. Нужно сказать, что в этом году вся команда выглядит не лучшим образом. Но я считаю, что «Арсенал» хочет сохранить Торрейру.

Ранее сообщалось, что в услугах Торрейры заинтересован «Наполи». Неаполитанцы могут устроить обмен игроками с «Арсеналом», чтобы заполучить полузащитника.

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Рома Олейник
Рома Олейник
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сегодня в 21:01
Я чё-то не понял насчёт изменения позиции. Кто в курсе?
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