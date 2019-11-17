Ван Бастен: «Мне не понравилась вчерашняя игра Нидерландов»

Бывший главный тренер сборной Нидерландов прокомментировал нулевую ничью «оранжевых» в матче против национальной команды Северной Ирландии:

Думаю, что нужно было атаковать с первой минуты и стремиться к победе. Не было никакого смысла Куману выпускать дополнительного защитника в концовке встречи.

Я начал смотреть Netflix через полчаса после начала матча. Мне не понравилась игра сборной. Я лучше займусь чем-то другим, чем буду смотреть футбол, где нужно просто сидеть в обороне весь матч.

Нидерланды должны были взять инициативу в свои руки. Мы играли посредственно. У нас более сильные игроки, поэтому нужно было забирать мяч себе и играть в футбол.