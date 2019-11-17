ГлавнаяНовости

Ван Бастен: «Мне не понравилась вчерашняя игра Нидерландов»

сегодня, 20:38

Бывший главный тренер сборной Нидерландов Марко ван Бастен прокомментировал нулевую ничью «оранжевых» в матче против национальной команды Северной Ирландии:

Думаю, что нужно было атаковать с первой минуты и стремиться к победе. Не было никакого смысла Куману выпускать дополнительного защитника в концовке встречи.

Я начал смотреть Netflix через полчаса после начала матча. Мне не понравилась игра сборной. Я лучше займусь чем-то другим, чем буду смотреть футбол, где нужно просто сидеть в обороне весь матч.

Нидерланды должны были взять инициативу в свои руки. Мы играли посредственно. У нас более сильные игроки, поэтому нужно было забирать мяч себе и играть в футбол.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Манчини: «Не ожидал, что будем так хороши в квалификации Евро»
Сегодня, 20:58 Комментарии1
Флоренци: «Хочу убедить Фонсеку в своей необходимости»
Сегодня, 20:20 Комментарии1
Ольмо: «Мечтаю вернуться в „Барселону“, но сейчас думаю только о „Динамо“»
Сегодня, 20:12 Комментарии2
Бонера: «Ибрагимович? Он - настоящий чемпион»
Сегодня, 19:23 Комментарии4
Вингер киевского «Динамо» Де Пена: «Хочу выучить украинский язык»
Сегодня, 18:27 Комментарии11
Де Лигт: «Пресса пытается выставить меня и де Врея врагами»
Сегодня, 18:21 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Caniggia
Caniggia
   41 / 870
сегодня в 21:10
Там игры то не было! Автобус от Голландии и против кого! Против самой Северной Ирландии! Такого я не припомню.
cska plus
cska plus
   4 / 870
сегодня в 21:01
Конечно не понравится, все ожидали яркой победы.
Ice van Reed
Ice van Reed
   558 / 870
сегодня в 20:53
А игра против России 1-3 как понравилась в 2006 году?
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   336 / 870
сегодня в 20:43
Зато она понравилась только свиньям, все лучше, чем 7-0.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100