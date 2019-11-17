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Ольмо: «Мечтаю вернуться в „Барселону“, но сейчас думаю только о „Динамо“»

сегодня, 20:12

Атакующий полузащитник загребского «Динамо» и сборной Испании Даниэль Ольмо порассуждал о планах на будущее.

Не стану отрицать, что я мечтаю когда-нибудь вернуться в «Барселону» или хотя бы в чемпионат Испании. Но все это в будущем. На данный момент мы очень круто начали нынешний сезон, поэтому думать я могу только о том, чтобы выйти с «Динамо» в плей-офф Лиги чемпионов.

Я очень благодарен «Барсе», за то, что научили меня многим ценностям. Также я благодарен хорватскому чемпионату, где стал тем футболистом, который сейчас понадобился сборной. Я стал сильнее, увереннее, научился «вертикальному футболу», похожему на английский.

Ранее главный тренер загребского «Динамо» заявил, что Даниэль готов играть в топ-клубах Европы. 

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Все комментарии
Брулин
Брулин
   59 / 870
сегодня в 20:26
Дани игрок не плохой , да еще и воспитанник . Так что погоды не испортит .
cska plus
cska plus
   4 / 870
сегодня в 20:17
Как англиский флаг не вашим но и не нашим.
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