Ольмо: «Мечтаю вернуться в „Барселону“, но сейчас думаю только о „Динамо“»

Атакующий полузащитник загребского «Динамо» и сборной Испании порассуждал о планах на будущее.

Не стану отрицать, что я мечтаю когда-нибудь вернуться в «Барселону» или хотя бы в чемпионат Испании. Но все это в будущем. На данный момент мы очень круто начали нынешний сезон, поэтому думать я могу только о том, чтобы выйти с «Динамо» в плей-офф Лиги чемпионов.

Я очень благодарен «Барсе», за то, что научили меня многим ценностям. Также я благодарен хорватскому чемпионату, где стал тем футболистом, который сейчас понадобился сборной. Я стал сильнее, увереннее, научился «вертикальному футболу», похожему на английский.