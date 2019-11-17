ЦСКА опубликовал видео под названием «Дух Игоряши»

Пресс-служба ЦСКА в твиттере опубликовала необычный видеоролик под названием «Дух Игоряши». В данном видео можно заметить пародию на рекламу туалетной воды Hugo Boss.
«Дух Игоряши» 😈😆 Скоро во всех магазинах страны 🔴🔵 pic.twitter.com/PxKUmiHPDP— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 17 ноября 2019 г.
Недавно трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене предложила свою кандидатуру на место в воротах сборной России, если Акинфеев не станет возвращаться.
Недавно "Зенит" с Ибрагимовичем, а теперь вот это вот...))
Недавно "Зенит" с Ибрагимовичем, а теперь вот это вот...))