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ЦСКА опубликовал видео под названием «Дух Игоряши»

сегодня, 21:06

Пресс-служба ЦСКА в твиттере опубликовала необычный видеоролик под названием «Дух Игоряши». В данном видео можно заметить пародию на рекламу туалетной воды Hugo Boss.

Недавно трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене предложила свою кандидатуру на место в воротах сборной России, если Акинфеев не станет возвращаться.

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Все комментарии
Faustello
Faustello ответил mangoх12
   230 / 863
сегодня в 22:34
ну тут не спутаешь ) у них стойкий фермерский дух, а тут парфюрм ... с запахом свежего бриза)
Фиолетовопрекрасный )))
ermak6848
ermak6848
   104 / 863
сегодня в 22:33
история для семейного просмотра
mangoх12
mangoх12 ответил Faustello
   47 / 863
сегодня в 22:13
Нда теперь вам коняхам и про Спартаковский дух как то шутить неловко будет )))
ну тут не спутаешь ) у них стойкий фермерский дух, а тут парфюрм ... с запахом свежего бриза)
Арсений_88
Арсений_88 ответил Faustello
   375 / 863
сегодня в 22:08
Нда теперь вам коняхам и про Спартаковский дух как то шутить неловко будет )))
    Faustello
    Faustello ответил mangoх12
       230 / 863
    сегодня в 22:04
    о Хоспади ,с приходом картфельного чудика вообще непонятно что происходит с игроками , сам клуб скатывается на уровень Уфы.. Какая то порча пошла
    Нда теперь вам коняхам и про Спартаковский дух как то шутить неловко будет )))
    makkie
    makkie
       13 / 863
    сегодня в 22:03
    Что они курят?
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       28 / 863
    сегодня в 22:00
    Эпидемия тупого енисейского твиттерного юмора катится по стране)

    Недавно "Зенит" с Ибрагимовичем, а теперь вот это вот...))
    Инокентий
    Инокентий
       706 / 863
    сегодня в 21:59
    Сборную закосил, а они его еще пиарят.
    Краснодар-65
    Краснодар-65 ответил mihaluch
    сегодня в 21:57
    Не понятно чего с этим Акинфеевым носятся как-будто он сын Путина.
    Просто у его пота уникальный запах.
    Одержимый хряк
    Одержимый хряк
       336 / 863
    сегодня в 21:45
    Фильм "Тоска по Вилкову" или падение некогда великого клуба.
    mangoх12
    mangoх12
       47 / 863
    сегодня в 21:43
    о Хоспади ,с приходом картфельного чудика вообще непонятно что происходит с игроками , сам клуб скатывается на уровень Уфы.. Какая то порча пошла
    mihaluch
    mihaluch
       83 / 863
    сегодня в 21:42
    Не понятно чего с этим Акинфеевым носятся как-будто он сын Путина.
    oFANATo
    oFANATo ответил Сп62
       68 / 863
    сегодня в 21:35
    Сочувствую.
    Сп62
    Сп62 ответил oFANATo
       143 / 863
    сегодня в 21:31
    А мне этого чувства что-то не хватает. Может ещё раз посмотреть.
    Великолепный
    Великолепный ответил cska plus
       172 / 863
    сегодня в 21:31
    Похоже пресс служба армейцев намекает что нашей сборной не хватает Игоряши, что было в матче с Бельгией наверно видел.
    oFANATo
    oFANATo
       68 / 863
    сегодня в 21:27
    Пресс-служба ЦСКА красавцы. С чувством юмора все в полном порядке.
    BBK33
    BBK33
       649 / 863
    сегодня в 21:22
    Дух Игоряши, лошадей манящий))
    cska plus
    cska plus
       4 / 863
    сегодня в 21:20
    Непонятный ролик.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       3 / 863
    сегодня в 21:18
    Ни о чем!!!
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