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Месси - лучший дриблёр Европы за последние 13 лет

сегодня, 09:37

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси является лучшим дриблером Европы.

Статистика ведется с сезона-2006/07 среди игроков, выступающих в топ-5 европейских лигах.

1. Лионель Месси («Барселона») — 1880 обводок (57,2% удачных попыток);
2. Эден Азар («Реал») — 1220 (57,1%);
3. Франк Рибери («Фиорентина») — 939 (47,9%);
4. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») — 832 (46,6%);
5. Криштиану Роналду («Ювентус») — 816 (44%);
6. Хоакин («Бетис») — 798 (50,9%);
7. Хатем Бен-Арфа (без клуба) — 770 (50,6%);
8. Андрес Иньеста («Виссел Кобе») — 739 (60,9%);
9. Роберто Фирмино («Ливерпуль») — 736 (56,8%);
10. Неймар («ПСЖ») — 734 (50,2%).

Ранее сообщалось, что капитан сборной Бразилии выступил с критикой в адрес Месси.

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Все комментарии
yeowill
yeowill
сегодня в 10:54
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nikoladolgov
nikoladolgov
   52 / 848
сегодня в 10:47
Не понял, а где питерский лев Дзюбинььо ?
Опять никто не заметил его фееричной игры в матче с Бельгией ?
Artuom
Artuom ответил Roman73
   425 / 848
сегодня в 10:40
У Иньесты лучший процент удачных обводок.
У Иньесты и в Барсе труднее было забрать мяч чем даже у Месси. Это многие в своё время отмечали
obana777
obana777 ответил Армейская душа
   61 / 848
сегодня в 10:39
А когда речь идёт о титулах - тотальное доминирование Месси над остальными игроками становится неочевидным ))) Но вот что у Месси не отнять - плачет он лучше всех в мире, особенно после того как пробьёт пенальти )))
Ты перепутал с девочкой Кристи, которая сейчас льет слезы и размазывает сопли в Юве.
Roman73
Roman73
   484 / 848
сегодня в 10:39
У Иньесты лучший процент удачных обводок.
Artuom
Artuom ответил sir_Alex
   425 / 848
сегодня в 10:39
Кто же тогда КриРо? 😂😉😂
Выходит тоже дриблёр раз пятый в списке за более чем 12 лет
Artuom
Artuom
   425 / 848
сегодня в 10:38
Неймар обгонит... ведь играет только с 2013 года в Европе
sir_Alex
sir_Alex
   24 / 848
сегодня в 10:37
Кто же тогда КриРо? 😂😉😂
Baggio R.
Baggio R. ответил Scuderia Ferrari
   151 / 848
сегодня в 10:36
Человеку, избравшему своим ником "величайшего гонщика всех времен" Маурицио Гужельмина, не дано понять, что это статистика суммарно за 13 лет, и играли они не только в чемпионате Японии или Фиорентине, а также то, что можно быть крутым дриблером, но не великим футболистом, и наоборот
Армейская душа
Армейская душа ответил ZjzoRe
   49 / 848
сегодня в 10:35
Кто-то удивлен? Как только речь о реальных цифрах, тотальное доминирование Месси над остальными игроками становится очевидным. Как только речь о каких-то мифических "лидерских качествах", "несдуваемости в важных матчах", общих словах про величие - выползают фанаты Роналду и начинают его облизывать
А когда речь идёт о титулах - тотальное доминирование Месси над остальными игроками становится неочевидным )))
Но вот что у Месси не отнять - плачет он лучше всех в мире, особенно после того как пробьёт пенальти )))
FERIS
FERIS
   212 / 848
сегодня в 10:34
Толку от его обводок на месте в центре поля,если надежная оборона,которая не даёт пространства гному,то он тут же растворяется,а у Реала оборона дырявая,об этом все знают,он часто много пропускают от более слабых соперников
Это всегда было головной болью.
drug01
drug01
   73 / 848
сегодня в 10:32
Отличный результат!
FERIS
FERIS ответил Месси-28-5
   212 / 848
сегодня в 10:29
А кто больше всех забил матрасам,лучшей обороне в Европе?
Или вы барсоглоры дальше своего гнома вообще никого не видите?
BarSlona
BarSlona
   416 / 848
сегодня в 10:26
Позорище мароканское и рядом не стояло
Месси-28-5
Месси-28-5
   165 / 848
сегодня в 10:25
Для Gelious, амурец, НГУ:
Посмотри, получи удовольствие) Благодарить не надо, не надо слов благодарности).
По поводу важнейших матчей, в которых Месси растворяется) Больше всех в ЭЛЬ-КЛАСИКО забил Месси) Стыдно этого не знать) Или для персофанов Роналду самые важные матчи с Эспаньолом, в которых ваш кумир забил больше всех голов) Не надоело каждый день писать одно и тоже) Посмотри видео, получи удовольствие, не пиши больше глупостей. Обрати внимание на реакцию своего кумира на игру Месси) 22-26 сек. 2мин.54сек-2мин.58сек. на видео) Хорошего просмотра)
КЭТиК
КЭТиК
   123 / 848
сегодня в 10:22
И рядом даже близко никого нет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   11 / 848
сегодня в 10:22
Пеналду в два раза меньше обводит. Его дело в штрафной отираться, пашут пусть другие...
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   349 / 848
сегодня в 10:21
Даже такая статистика есть!
mihaluch
mihaluch
   78 / 848
сегодня в 10:19
Месси лучший по обводкам сомнений нет.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   30 / 848
сегодня в 10:18
Как статисты это все высчитывают?
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   72 / 848
сегодня в 10:15
Хороший рейтинг. Игрок чемпионата Японии, игрок Фиорентины и великие Бен Арфа и Хоакин в топ10. =))))
BCB
BCB
   77 / 848
сегодня в 10:09
лучший или нет но заслуживает уважения
Drakulа
Drakulа
   177 / 848
сегодня в 10:05
Поэтому их с позором выкидывают из ЛЧ каждый год))))))))) Главное мося дриблер)))))))))
Остапчук 67
Остапчук 67
   250 / 848
сегодня в 10:01
Роналду среди дриблёров?
shlomo
shlomo
   174 / 848
сегодня в 09:57
Критиковать каждый может....но вот так играть - не каждый....
Big krendel
Big krendel
   28 / 848
сегодня в 09:54
Дриблёр. Слово то какое ругательное. ))
амурец
амурец
   290 / 848
сегодня в 09:53
обводок много, а толку - маловато будет
Gelious
Gelious ответил ZjzoRe
   82 / 848
сегодня в 09:44
Кто-то удивлен? Как только речь о реальных цифрах, тотальное доминирование Месси над остальными игроками становится очевидным. Как только речь о каких-то мифических "лидерских качествах", "несдуваемости в важных матчах", общих словах про величие - выползают фанаты Роналду и начинают его облизывать
    ZjzoRe
    ZjzoRe
       421 / 848
    сегодня в 09:41
    Кто-то удивлен?

    Как только речь о реальных цифрах, тотальное доминирование Месси над остальными игроками становится очевидным.

    Как только речь о каких-то мифических "лидерских качествах", "несдуваемости в важных матчах", общих словах про величие - выползают фанаты Роналду и начинают его облизывать
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