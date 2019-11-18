Месси - лучший дриблёр Европы за последние 13 лет

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси является лучшим дриблером Европы.
Статистика ведется с сезона-2006/07 среди игроков, выступающих в топ-5 европейских лигах.
1. Лионель Месси («Барселона») — 1880 обводок (57,2% удачных попыток);
2. Эден Азар («Реал») — 1220 (57,1%);
3. Франк Рибери («Фиорентина») — 939 (47,9%);
4. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») — 832 (46,6%);
5. Криштиану Роналду («Ювентус») — 816 (44%);
6. Хоакин («Бетис») — 798 (50,9%);
7. Хатем Бен-Арфа (без клуба) — 770 (50,6%);
8. Андрес Иньеста («Виссел Кобе») — 739 (60,9%);
9. Роберто Фирмино («Ливерпуль») — 736 (56,8%);
10. Неймар («ПСЖ») — 734 (50,2%).
Ранее сообщалось, что капитан сборной Бразилии выступил с критикой в адрес Месси.
Опять никто не заметил его фееричной игры в матче с Бельгией ?
Опять никто не заметил его фееричной игры в матче с Бельгией ?
Но вот что у Месси не отнять - плачет он лучше всех в мире, особенно после того как пробьёт пенальти )))
Но вот что у Месси не отнять - плачет он лучше всех в мире, особенно после того как пробьёт пенальти )))
Это всегда было головной болью.
Это всегда было головной болью.
Или вы барсоглоры дальше своего гнома вообще никого не видите?
Или вы барсоглоры дальше своего гнома вообще никого не видите?
Посмотри, получи удовольствие) Благодарить не надо, не надо слов благодарности).
По поводу важнейших матчей, в которых Месси растворяется) Больше всех в ЭЛЬ-КЛАСИКО забил Месси) Стыдно этого не знать) Или для персофанов Роналду самые важные матчи с Эспаньолом, в которых ваш кумир забил больше всех голов) Не надоело каждый день писать одно и тоже) Посмотри видео, получи удовольствие, не пиши больше глупостей. Обрати внимание на реакцию своего кумира на игру Месси) 22-26 сек. 2мин.54сек-2мин.58сек. на видео) Хорошего просмотра)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=294&v=_dvZj6MJIfE&feature=emb_logo
Посмотри, получи удовольствие) Благодарить не надо, не надо слов благодарности).
По поводу важнейших матчей, в которых Месси растворяется) Больше всех в ЭЛЬ-КЛАСИКО забил Месси) Стыдно этого не знать) Или для персофанов Роналду самые важные матчи с Эспаньолом, в которых ваш кумир забил больше всех голов) Не надоело каждый день писать одно и тоже) Посмотри видео, получи удовольствие, не пиши больше глупостей. Обрати внимание на реакцию своего кумира на игру Месси) 22-26 сек. 2мин.54сек-2мин.58сек. на видео) Хорошего просмотра)
Как только речь о реальных цифрах, тотальное доминирование Месси над остальными игроками становится очевидным.
Как только речь о каких-то мифических "лидерских качествах", "несдуваемости в важных матчах", общих словах про величие - выползают фанаты Роналду и начинают его облизывать
Как только речь о реальных цифрах, тотальное доминирование Месси над остальными игроками становится очевидным.
Как только речь о каких-то мифических "лидерских качествах", "несдуваемости в важных матчах", общих словах про величие - выползают фанаты Роналду и начинают его облизывать