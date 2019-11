Сборная Англии разгромила Косово в игре отборочного раунда Евро-2020. За весь календарный год команда Гарета Саутгейта смогла забить 38 мячей.

Больше сборная Англии смогла забить только в 1908 году. Тогда англичане забили за год 39 мячей.

38 - England scored 38 goals across all competitions in 2019 - only in 1908 have they netted more in a calendar year (39). Vision. pic.twitter.com/O3Fhch1xWk