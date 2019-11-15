Игроки сборной России получат процент от выплат УЕФА в качестве премий

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев рассказал о премиях футболистам сборной России за выход на чемпионат Европы 2020 года.
Есть выплаты со стороны УЕФА, которые выплачиваются каждой ассоциации. Сейчас мы договорились, что они получат процент от бонуса, который мы получим в начале следующего года.
Также ранее Алаев коснулся вопроса новой формы сборной России.
А Виторгану Э. канал "Россия 1"отвалил 1,8 млн. за то, чтобы рассказал, что и куда он всунул, чтобы у него появился ребёнок.... маразм.
А Виторгану Э. канал "Россия 1"отвалил 1,8 млн. за то, чтобы рассказал, что и куда он всунул, чтобы у него появился ребёнок.... маразм.