Игроки сборной России получат процент от выплат УЕФА в качестве премий

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев рассказал о премиях футболистам сборной России за выход на чемпионат Европы 2020 года.

Есть выплаты со стороны УЕФА , которые выплачиваются каждой ассоциации. Сейчас мы договорились, что они получат процент от бонуса, который мы получим в начале следующего года.