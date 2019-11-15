ГлавнаяНовости

Игроки сборной России получат процент от выплат УЕФА в качестве премий

сегодня, 15:38

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев рассказал о премиях футболистам сборной России за выход на чемпионат Европы 2020 года.

Есть выплаты со стороны УЕФА, которые выплачиваются каждой ассоциации. Сейчас мы договорились, что они получат процент от бонуса, который мы получим в начале следующего года.

Также ранее Алаев коснулся вопроса новой формы сборной России.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
CAS отклонил апелляцию «Манчестер Сити»
Сегодня, 17:22 Комментарии0
«Валенсии» снова придется продавать игроков, чтобы погасить долги
Вчера, 14:07 Комментарии3
Дяденьки, не убивайте «Ростов»!
13 ноябряВадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии39
Де Лаурентис готов продать «Наполи» за 900 млн евро
13 ноября Комментарии6
Ростовский СКА получит около 15 млн руб. субсидий из бюджета
10 ноября Комментарии4
Глеб: «Какие-то люди требовали деньги за переход в „Локомотив“»
08 ноября Комментарии29
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
stavr74
stavr74
   416 / 867
сегодня в 16:47
какие примеаоьные, они за свою страну играют. им на ихнею зарплату ( не обоснованной хватит ) за их зарплаты , могут -150-200 человек жить без бедно
berda2003
berda2003
   478 / 867
сегодня в 16:39
отдайте больным детям, а то все каналы ТВ побираются, для больных детей...
А Виторгану Э. канал "Россия 1"отвалил 1,8 млн. за то, чтобы рассказал, что и куда он всунул, чтобы у него появился ребёнок.... маразм.
Виссарионович
Виссарионович
   25 / 867
сегодня в 16:27
Ага и болельщикам выплату за моральный вред который принесён с момента развала СССР и до ЧМ2018!
ДАША Д
ДАША Д
   146 / 867
сегодня в 16:12
Одного процента на всех явно мало.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100