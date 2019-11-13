ГлавнаяБлогиПятиминутка ненависти

Дяденьки, не убивайте «Ростов»!

вчера, 18:30
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Еременко Роман
Еременко Роман
Полузащитник
Попов Ивелин
Попов Ивелин
Полузащитник
Ионов Алексей
Ионов Алексей
Полузащитник

«Соккер.ру» не любит жанр некрологов футбольным клубам. Именно поэтому проблемы ростовчан задевают за живое.

«Ростов» много лет был и остается финансово проблемным. Не нужны слухи и инсайды, официальная информация кричала о проблемах, а о старых долгах говорили руководители. Например, в августе запрещали регистрацию новичков из-за долгов перед бывшим главным тренером Бердыевым.

И хотя Курбан Бекиевич доказал в РФС, что ростовчане забыли доплатить ему 520 тысяч евро, «Ростов» отдал только шестьдесят тысяч – последовал повторный запрет на регистрацию трансферов. Сам долг никто не оспаривает, но собрались в Лозанну в спортивный арбитраж, ведь в клубе считают, что Бердыев поздно пришел с претензиями.

У зарплаты есть срок годности? Традиционное  прочтение: «Все, что мы вам, игроки и тренеры, записали в контрактах, но не заплатили – прощаем». Великая футбольная поговорка касается десятков российских клубов. Вот только называть «Ростов» аналогом спрятанной под плинтус регионального обнищания «Мордовии» было бы несправедливо. Там, по слухам, уже отопление на базе отключили…

А южане – успешная команда, интересный местной публике клуб, который хорошо себя позиционирует и ярко, и смело, и стильно играет. Третья команда в таблице РПЛ. И когда вдруг спонсоры, кроме одного, отворачиваются, хочется спросить: кому выгодно? Всем без исключения прямым конкурентам в борьбе за пятерку. Ведь если долги по зарплате начнут расти, то зимой устроят распродажу ради выживания.

Валерий Карпин одну ярмарку уже пережил. Трансферы Скопинцева, Ингасона, Гулиева и Мирзова (только Резиуан - не из основы) позволили закрыть часть старых долгов и свежих расходов, ведь все игроки ушли в 2019 году. Зато «Ростов» круто работает на трансферном рынке, летом за копейки взяли Бабурина и Чистякова, завербовав свободных агентов Козлова и Мамаева. Еременко, Чернов, Сигурдссон, Попов – удачные ставки.

Всем им предложили не рекордную для РПЛ, но нормальную зарплату. Бюджет «Ростова» по словам руководства клуба – в районе 2.4 миллиарда рублей, седьмой показатель в РПЛ, после пятерки самых богатых и «Динамо», к которому – как уверил Костин, главный спонсор не утратил интерес. Южанам повезло меньше, ведь сейчас говорят, что остался только один частный инвестор – президент Арташес Арутюнянц.

Надеюсь, преувеличивают, ведь вряд ли один человек потянет такие траты. Но что знаем точно со слов самого руководителя – грантов от местных властей немного. Но даже поступления от условно частных местных спонсоров могут исчезнуть, если вдруг поменяется отношение губернатора Ростовской области к клубу. Или если кто-то важный из Москвы сделает звонок и скажет: «А зачем вам, мил человек, два клуба в городе? Баста подарил СКА автобус – катайте одну команду, а вторую пустите по миру».

И пустят ведь, если нужно. Была «Волга» - не стало. Была «Кубань» - похоронили. И ФК «Москва» слезам не верит. Добавьте, как глубоко и часто роняли довольно известные команды, вроде «Сатурна» - поймете, что опасения не случайны. Как и опасения метеорологов, что тающие ледники могут подтопить такие города, как Санкт-Петербург. В мире часто посмеиваются над эко-активистами, но глобальное изменение климата – факт, а как избежать последствий – никто не знает.

Изменение инвестиционного климата в дотационном российском футболе тоже норма. Что может спасти «Ростов»? Судя по распределению на сайте РФС, в клубе лишь 48.91 % бюджета тратят на зарплаты, а 30-40 % - на закрытие долгов прошлого. Другими словами, если во многих клубах в районе 70 % бюджета идет футболистам, то у «Ростова» есть определенный зазор в двадцать процентов. Даже если слухи правдивы и футболисты не получают зарплату несколько месяцев, то поступления из казны решат проблемы.

В прибыли «Ростова» более половины – «прочие операционные доходы». В РФС не расшифровывают, что это значит, но знаем точно – команда на себя не зарабатывает. В дни матчей Карпин собирает примерно 11 % бюджета с помощью фанатов – для РПЛ это высокий показатель, но для закрытия долгов по зарплатам нужно почти 50 %, то есть 1.2 миллиарда рублей в год. Целых 17 млн евро, которые «Ростов» теоретически может заработать даже в ЛЕ, если через год будет в групповом раунде и плей-офф.

Не говоря о ЛЧ – там можно сорвать джек-пот размером с годовой бюджет. Но кто пустит «Ростов»  еще раз в главный турнир? Если сейчас деньги не найдут, если уже зимой попрощаются с ключевыми исполнителями – а в основе у Карпина нет лишних людей, или еще хуже – с главным тренером, то симпатичная команда исчезнет. Каждый раз один и тот же голый оптимизм – деньги найдутся, долги есть у всех, ничего страшного. Так говорили о «Кубани», так думали в Саранске и Нижнем Новгороде.

Так подумают в Туле или Уфе, если вдруг местные власти отвернутся от тамошних клубов. «Ростов» пока никто спасать не бежит. Область выделила грант в 120 млн рублей, а это 5 % бюджета, на такие деньги можно протянуть от силы полтора месяца. Частные спонсоры обычно выделяют больше, инвестиции были, но проблема в том, что «Ростов» это люди, не имущество. У клуба нет ничего, кроме эмблемы – слова их президента, даже кредит не взять.

В клубе надеялись получить контроль над «Ростов Ареной», чтобы не платить аренду, как сейчас –  было непонимание, конфликты и проблемы. Вчера подписано постановление, что стадион переходит из федерального баланса в региональную собственность с 1 января 2020 года. Значит ли это, что губернатор сделает широкий жест для «Ростова»? Пока есть сомнения, ведь местным чиновникам хотелось бы ассоциироваться с победами. Вот только удельные князья – вассалы.

Следовательно, если в генеральную линию партии не входит успешный «Ростов» - такого клуба в еврокубках не будет. «Арсенал» в прошлом сезоне входил, ему сам Усманов деньги дарил безвозмездно, то есть даром – туляки надежды не оправдали. Теперь «Ростову» нужно доказать, что могут быть не просто участниками РПЛ, а и заработать на попадании в еврокубки. Но пока баланс не сходится, а заявление, что хватит продажи Чистякова зимой в «Зенит», чтобы дожить до лета – преувеличение.

Мало того что это спорное усиление для чемпиона - Дмитрий сыроват, хоть и с паспортом, так еще и 5-6 миллионов, которые хотят выторговать за игрока сборной, будет мало. «Ростов» как середняк РПЛ точно выживет, ведь есть три сильных лота на торгах – Чистяков, Норманн и Шомуродов не старые и с футбольными плюсами. Однако если отдать центральных защитников, хавбека и форварда, то вытащите тактический хребет тренера Карпина.

И зачем Валерию Георгиевичу такое счастье? В пятьдесят лет, безусловно, остался оптимистом и любителем приключений – иначе не ждал бы второго ребенка от молодой жены, но в полтинник разливается по сердцу тренера печаль, если постоянно нужно отдавать лидеров, чтобы клуб выжил. Как серьезная боевая единица «Ростов» исчезнет, если урежут финансирование, не получится договориться по стадиону и условия создадут так, чтобы команда отказалась по кадровым или любым другим причинам от борьбы за самые высокие места.

Весь смысл повышенного интереса к клубу в Ростове-на-Дону подводит к борьбе за возвращение в еврокубки. И тактика хорошая, и играют не всегда последовательно, но смело и круто. Жаль, если все это обрежут со стороны денег. Если намекнут, то их место – седьмое. А ведь «Ростову», если отнять долю старых долгов, для жизни хватит седьмой части бюджета «Спартака» или восьмой части расходов «Зенита». При этом Карпин на девять пунктов опережает москвичей и всего на шесть очков отпустил петербуржцев.

Старт чудесный, но если сбудутся худшие опасения – придется экстренно прощаться с Норманном, Шомуродовым, Чистяковым, Еременко, Ионовым и Поповым. Плохие новости, ведь команда у Карпина хорошая, и каждый названный футболист важен, как и главный тренер.

Поделиться
Другие материалы по теме
Де Лаурентис готов продать «Наполи» за 900 млн евро
Вчера, 16:44 Комментарии6
Ростовский СКА получит около 15 млн руб. субсидий из бюджета
10 ноября Комментарии4
Глеб: «Какие-то люди требовали деньги за переход в „Локомотив“»
08 ноября Комментарии29
«Милан» понес рекордные убытки
29 октября Комментарии8
«Интер» показал рекордные доходы в прошлом сезоне
29 октября Комментарии11
Названа минимальная цена, по которой «Ювентус» готов продать Манджукича
26 октября Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   3 / 870
вчера в 23:34
Всем, спокойной ночи.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   379 / 870
вчера в 23:02
Карпину плевать на "Ростов".
Главное, чтобы говорили о нем.
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
   851 / 870
вчера в 22:52
Сами виноваты. Ведь были хорошие предложения по игрокам. Отказались. Деньги, мол, не нужны, меньше чем за 50 млн с дивана не поднимемся. А оказалось, что карманы пустые. Теперь нытье.
papic337
papic337
   197 / 870
вчера в 22:51
А во всём виноват Зенит.
pomor 445
pomor 445
   148 / 870
вчера в 22:22
Дело ясное, что дело тёмное.
Александр Рябов
Александр Рябов ответил Бутсы
   441 / 870
вчера в 22:17
Всё будет нормально, ростовчане, не переживать.
Переживать! И бороться за улучшения! Само всё не срастётся. Давно уже над командой тучи сгущались, она нафиг не нужна никому в столицах, даже некоторым как кость в горле!

Ну сколько можно так народ выбешивать? Ростовчане! Вам надо митинг собирать всем городом. У нас есть только ФК Газпром, московские клубы и все остальные идут лесом! Там дело не пойдёт!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   220 / 870
вчера в 22:10
Хватит нам Сатурна, ФК Москва, Амкара , Кубани и Анжи (((
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил Питер Ман
   79 / 870
вчера в 22:09
сейчас пришла идея, а что если Федун уничтожает Ростов? Питер на самом деле не против, чтобы ростов существовал в районе 8 места, а вот Федун может мстить
Прочитай статью внимательно. Там об этом кричат. Только дело не мести Федуна.
Тупо, просто надо засунуть спартак в финишнюю пятёрку. Для этого, кого то от туда надо выкинуть.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил CSKA2012
   79 / 870
вчера в 22:05
Надеюсь это у меня паранойя) Сейчас Ростов опустят с топ 5, чтобы Спартак хотя бы за 5 место зацепился. Официальная версия, проблема с финансированием. Раскупят лидеров и Ростов вновь будет середняком.
Как вы читаете? В статье прямо на это указывают.
Из статьи:Весь смысл повышенного интереса к клубу в Ростове-на-Дону подводит к борьбе за возвращение в еврокубки.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1149996/karpin-valeriy-rostov
И ещё:И когда вдруг спонсоры, кроме одного, отворачиваются, хочется спросить: кому выгодно? Всем без исключения прямым конкурентам в борьбе за пятерку. Ведь если долги по зарплате начнут расти, то зимой устроят распродажу ради выживания.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1149996/karpin-valeriy-rostov
Зенит, Краснодар, локо боятся ростова в борьбе за пятёрку? Так они и так в пятёрке. Вывод из пятёрки Ростова вовсе не гарантирует тому же Локо или Зениту чемпионства.
Заполярный
Заполярный
   115 / 870
вчера в 22:03
ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО, БОМЖИ УБИРАЮТ КОНКУРЕНТОВ. ТАК КАК БЫКИ И ПАРОВОЗЫ ПОКА НЕ ПО ЗУБАМ, НА СЧЕТ КОНЕЙ ПОД СОМНЕНИЕМ, ВЗЯЛИСЬ ЗА БОЛЕЕ СЛАБОГО ПО ФИНАНСАМ, НЕ ПО ИГРЕ.
Заполярный
Заполярный ответил CSKA2012
   115 / 870
вчера в 21:57
Надеюсь это у меня паранойя) Сейчас Ростов опустят с топ 5, чтобы Спартак хотя бы за 5 место зацепился. Официальная версия, проблема с финансированием. Раскупят лидеров и Ростов вновь будет середняком.
Ты не ошибся паранойи
CSKA2012
CSKA2012
   442 / 870
вчера в 21:45
Надеюсь это у меня паранойя) Сейчас Ростов опустят с топ 5, чтобы Спартак хотя бы за 5 место зацепился. Официальная версия, проблема с финансированием. Раскупят лидеров и Ростов вновь будет середняком.
MaxRnD
MaxRnD
   714 / 870
вчера в 21:37
Спешное расставание с Гацканом и Калачёвым оказалось ошибкой
Питер Ман
Питер Ман
   96 / 870
вчера в 21:01
сейчас пришла идея, а что если Федун уничтожает Ростов? Питер на самом деле не против, чтобы ростов существовал в районе 8 места, а вот Федун может мстить
Рожден в СССР
Рожден в СССР
   123 / 870
вчера в 20:51
звали Валеру в Спартак, отказал, теперь кусает локти
pam06
pam06 ответил Roman Borovikov
   9 / 870
вчера в 20:45
Неужели в городе-милионнике нет бизнеса который смог бы поддержать клуб, хоть не много?( Ведь сравнивая вложения и отдачу, Ростов на первом месте в стране как самый эффективный клуб.
Даже в третьем по численности населения городе России нет денег на футбольный клуб. Есть технопарки, финансово-экономические площадки, Академгородок, научные и медцентры мирового уровня. А вот денег на команду нет. А вы про Ростов... Откуда в городе свободные деньги. В Питере больше одного клуба содержать не могут, Москва от силы два клуба без госбюджета, а Вы о Ростове...
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   40 / 870
вчера в 20:29
Неужели в городе-милионнике нет бизнеса который смог бы поддержать клуб, хоть не много?( Ведь сравнивая вложения и отдачу, Ростов на первом месте в стране как самый эффективный клуб.
kts
kts ответил Риелтор с берегов Невы
   44 / 870
вчера в 20:25
К вашему несчастью Бней Иегуде Бате и иже с ними невозможно намекнуть... А то бы самый великий клуб был бы в шоколаде
i0135430
i0135430
   326 / 870
вчера в 20:22
учитесь зарабатывать..
kts
kts
   44 / 870
вчера в 20:22
Добрый цензор! Обьясните почему любой выпад про Зенит попадает под автоцензуру? Вы у них на службе?
kts
kts ответил Риелтор с берегов Невы
   44 / 870
вчера в 20:19
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы ответил kts
       79 / 870
    вчера в 20:08
    Ну вот уже открытым текстом пишут - намекнут, что их место седьмое...Как то грустно смотреть чемпионат которым правят кукловоды.Не в честной борьбе а по ранжиру чемоданов рассаживаются по жердочкам...Грустно и противно.
    Только против сложившихся тенденций, намекают на кукловодов из Москвы.
    Местные глорики сразу бросили винить Зенит, когда им прямо намекнули, кто войдёт в пятерку финишёров вместо Ростова. И теперь кричат, что бедным сдесь не подают, нету денег - в ФНЛ
    kts
    kts
       44 / 870
    вчера в 20:04
    Ну вот уже открытым текстом пишут - намекнут, что их место седьмое...Как то грустно смотреть чемпионат которым правят кукловоды.Не в честной борьбе а по ранжиру чемоданов рассаживаются по жердочкам...Грустно и противно.
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы ответил d_fincher
       79 / 870
    вчера в 20:04
    У Зенита четыре состава гремят фужерами в ресторанах Сан-Тропе, а у Ростова один-единственный карманы пустые щупает. Газпром-Лига - это гадость та еще.
    Ты врёшь снова, у Зенита нет четырех составов. Игроков столько же сколько в спартаке. Про сантропе тоже ложь. Плюс прямое оскорбление Газпрому. Получается ты лживое хамло.
    igGA
    igGA
       89 / 870
    вчера в 19:42
      Конунг Рагнар
      Конунг Рагнар
         64 / 870
      вчера в 19:23
      Во всем виноват Зенит. Наверняка Ростов разваливают лично по приказу Миллера.
      Ерден
      Ерден
         640 / 870
      вчера в 19:13
      Блин, да за такое спартак точно нужно отправить в пepдив
      Aris
      Aris
         430 / 870
      вчера в 19:08
      Не многовато ли хомутов на шее нищего российского народа??? Один зенит чего стоит!
      Профессионалы должны зарабытывать, а не нахлебничать. Не можете, то идите в любители!
      Бутсы
      Бутсы
         138 / 870
      вчера в 18:56
      Всё будет нормально, ростовчане, не переживать.
      Hypnoz
      Hypnoz
         284 / 870
      вчера в 18:54
      Нет денег - расформировать ! За бюджетные деньги, пускай играют в ПФЛ. Там траты намного меньше.
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100