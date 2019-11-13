Дяденьки, не убивайте «Ростов»!

вчера, 18:30

«Соккер.ру» не любит жанр некрологов футбольным клубам. Именно поэтому проблемы ростовчан задевают за живое.

«Ростов» много лет был и остается финансово проблемным. Не нужны слухи и инсайды, официальная информация кричала о проблемах, а о старых долгах говорили руководители. Например, в августе запрещали регистрацию новичков из-за долгов перед бывшим главным тренером Бердыевым.

И хотя Курбан Бекиевич доказал в РФС , что ростовчане забыли доплатить ему 520 тысяч евро, «Ростов» отдал только шестьдесят тысяч – последовал повторный запрет на регистрацию трансферов. Сам долг никто не оспаривает, но собрались в Лозанну в спортивный арбитраж, ведь в клубе считают, что Бердыев поздно пришел с претензиями.

У зарплаты есть срок годности? Традиционное прочтение: «Все, что мы вам, игроки и тренеры, записали в контрактах, но не заплатили – прощаем». Великая футбольная поговорка касается десятков российских клубов. Вот только называть «Ростов» аналогом спрятанной под плинтус регионального обнищания «Мордовии» было бы несправедливо. Там, по слухам, уже отопление на базе отключили…

А южане – успешная команда, интересный местной публике клуб, который хорошо себя позиционирует и ярко, и смело, и стильно играет. Третья команда в таблице РПЛ . И когда вдруг спонсоры, кроме одного, отворачиваются, хочется спросить: кому выгодно? Всем без исключения прямым конкурентам в борьбе за пятерку. Ведь если долги по зарплате начнут расти, то зимой устроят распродажу ради выживания.

Валерий Карпин одну ярмарку уже пережил. Трансферы Скопинцева, Ингасона, Гулиева и Мирзова (только Резиуан - не из основы) позволили закрыть часть старых долгов и свежих расходов, ведь все игроки ушли в 2019 году. Зато «Ростов» круто работает на трансферном рынке, летом за копейки взяли Бабурина и Чистякова, завербовав свободных агентов Козлова и Мамаева. Еременко, Чернов, Сигурдссон, Попов – удачные ставки.

Всем им предложили не рекордную для РПЛ , но нормальную зарплату. Бюджет «Ростова» по словам руководства клуба – в районе 2.4 миллиарда рублей, седьмой показатель в РПЛ , после пятерки самых богатых и «Динамо», к которому – как уверил Костин, главный спонсор не утратил интерес. Южанам повезло меньше, ведь сейчас говорят, что остался только один частный инвестор – президент Арташес Арутюнянц.

Надеюсь, преувеличивают, ведь вряд ли один человек потянет такие траты. Но что знаем точно со слов самого руководителя – грантов от местных властей немного. Но даже поступления от условно частных местных спонсоров могут исчезнуть, если вдруг поменяется отношение губернатора Ростовской области к клубу. Или если кто-то важный из Москвы сделает звонок и скажет: «А зачем вам, мил человек, два клуба в городе? Баста подарил СКА автобус – катайте одну команду, а вторую пустите по миру».

И пустят ведь, если нужно. Была «Волга» - не стало. Была «Кубань» - похоронили. И ФК «Москва» слезам не верит. Добавьте, как глубоко и часто роняли довольно известные команды, вроде «Сатурна» - поймете, что опасения не случайны. Как и опасения метеорологов, что тающие ледники могут подтопить такие города, как Санкт-Петербург. В мире часто посмеиваются над эко-активистами, но глобальное изменение климата – факт, а как избежать последствий – никто не знает.

Изменение инвестиционного климата в дотационном российском футболе тоже норма. Что может спасти «Ростов»? Судя по распределению на сайте РФС , в клубе лишь 48.91 % бюджета тратят на зарплаты, а 30-40 % - на закрытие долгов прошлого. Другими словами, если во многих клубах в районе 70 % бюджета идет футболистам, то у «Ростова» есть определенный зазор в двадцать процентов. Даже если слухи правдивы и футболисты не получают зарплату несколько месяцев, то поступления из казны решат проблемы.

В прибыли «Ростова» более половины – «прочие операционные доходы». В РФС не расшифровывают, что это значит, но знаем точно – команда на себя не зарабатывает. В дни матчей Карпин собирает примерно 11 % бюджета с помощью фанатов – для РПЛ это высокий показатель, но для закрытия долгов по зарплатам нужно почти 50 %, то есть 1.2 миллиарда рублей в год. Целых 17 млн евро, которые «Ростов» теоретически может заработать даже в ЛЕ , если через год будет в групповом раунде и плей-офф.

Не говоря о ЛЧ – там можно сорвать джек-пот размером с годовой бюджет. Но кто пустит «Ростов» еще раз в главный турнир? Если сейчас деньги не найдут, если уже зимой попрощаются с ключевыми исполнителями – а в основе у Карпина нет лишних людей, или еще хуже – с главным тренером, то симпатичная команда исчезнет. Каждый раз один и тот же голый оптимизм – деньги найдутся, долги есть у всех, ничего страшного. Так говорили о «Кубани», так думали в Саранске и Нижнем Новгороде.

Так подумают в Туле или Уфе, если вдруг местные власти отвернутся от тамошних клубов. «Ростов» пока никто спасать не бежит. Область выделила грант в 120 млн рублей, а это 5 % бюджета, на такие деньги можно протянуть от силы полтора месяца. Частные спонсоры обычно выделяют больше, инвестиции были, но проблема в том, что «Ростов» это люди, не имущество. У клуба нет ничего, кроме эмблемы – слова их президента, даже кредит не взять.

В клубе надеялись получить контроль над «Ростов Ареной», чтобы не платить аренду, как сейчас – было непонимание, конфликты и проблемы. Вчера подписано постановление, что стадион переходит из федерального баланса в региональную собственность с 1 января 2020 года. Значит ли это, что губернатор сделает широкий жест для «Ростова»? Пока есть сомнения, ведь местным чиновникам хотелось бы ассоциироваться с победами. Вот только удельные князья – вассалы.

Следовательно, если в генеральную линию партии не входит успешный «Ростов» - такого клуба в еврокубках не будет. «Арсенал» в прошлом сезоне входил, ему сам Усманов деньги дарил безвозмездно, то есть даром – туляки надежды не оправдали. Теперь «Ростову» нужно доказать, что могут быть не просто участниками РПЛ , а и заработать на попадании в еврокубки. Но пока баланс не сходится, а заявление, что хватит продажи Чистякова зимой в «Зенит», чтобы дожить до лета – преувеличение.

Мало того что это спорное усиление для чемпиона - Дмитрий сыроват, хоть и с паспортом, так еще и 5-6 миллионов, которые хотят выторговать за игрока сборной, будет мало. «Ростов» как середняк РПЛ точно выживет, ведь есть три сильных лота на торгах – Чистяков, Норманн и Шомуродов не старые и с футбольными плюсами. Однако если отдать центральных защитников, хавбека и форварда, то вытащите тактический хребет тренера Карпина.

И зачем Валерию Георгиевичу такое счастье? В пятьдесят лет, безусловно, остался оптимистом и любителем приключений – иначе не ждал бы второго ребенка от молодой жены, но в полтинник разливается по сердцу тренера печаль, если постоянно нужно отдавать лидеров, чтобы клуб выжил. Как серьезная боевая единица «Ростов» исчезнет, если урежут финансирование, не получится договориться по стадиону и условия создадут так, чтобы команда отказалась по кадровым или любым другим причинам от борьбы за самые высокие места.

Весь смысл повышенного интереса к клубу в Ростове-на-Дону подводит к борьбе за возвращение в еврокубки. И тактика хорошая, и играют не всегда последовательно, но смело и круто. Жаль, если все это обрежут со стороны денег. Если намекнут, то их место – седьмое. А ведь «Ростову», если отнять долю старых долгов, для жизни хватит седьмой части бюджета «Спартака» или восьмой части расходов «Зенита». При этом Карпин на девять пунктов опережает москвичей и всего на шесть очков отпустил петербуржцев.

Старт чудесный, но если сбудутся худшие опасения – придется экстренно прощаться с Норманном, Шомуродовым, Чистяковым, Еременко, Ионовым и Поповым. Плохие новости, ведь команда у Карпина хорошая, и каждый названный футболист важен, как и главный тренер.