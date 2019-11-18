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Россия в следующем году проведет товарищеский матч с Молдавией

вчера, 22:54

Национальные сборные России и Молдавии проведут товарищеский матч. Встреча состоится 31 марта 2020 года и пройдет на стадионе «Зимбру», в столице Молдавии – Кишиневе.

Главная цель этой игры для команды Молдавии – подготовка к Лиге наций, а российская сборная будет готовиться к финальной части чемпионата Европы.

Свой прошлый матч в рамках квалификации к Евро-2020 молдавская команда проиграла сборной Франции и завершила отборочный турнир на последнем месте с 3 очками.

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Все комментарии
LAISMEN
LAISMEN
   129 / 834
сегодня в 00:27
Имидж пошатнулся однако........
underground_10
underground_10
сегодня в 00:23
Вот у меня вопрос-зачем?
Какие схемы/ наработки в этом матче будут обкатываттся?
Забить больше всех? Не получится..
Как всегда- встредрузей
морозз
морозз
   36 / 834
сегодня в 00:05
Очередная топовая команда Европы, попробуем обыграть ?
minai
minai
   99 / 834
сегодня в 00:00
О-ОО!! Это ппц, это будет заруба !! Центральное событие года в мировом футболе.
ФК РOСТОВ
ФК РOСТОВ ответил Морозовский
   15 / 834
вчера в 23:58
Для нашей сборной этот матч пользы не принесёт - тут политика вмешалась.
Никакой политики, пригласили по личной просьбе Льва-Дзюбы)) Артём желает ответить за свои слова перед болельщиками, за сражаться как Лев. Решил перестраховаться Молдавией, вдруг с Сан-Марино у Дзюбы, как с Бельгией))
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   24 / 834
вчера в 23:52
Дзюба просил Камбоджу, получил Молдавию. Что в принципе по уровню не сильно различается, тк румыны заняли последнее место в группе пропустив вперёд Андорру.
Питер Ман
Питер Ман
   64 / 834
вчера в 23:45
Это хорошо, Артем им должен забить парочку
dino-hsv
dino-hsv
   30 / 834
вчера в 23:43
не сан-марино, но тоже неплохо. молдова даже андорру обыграть не в состоянии, так что норм соперник :)
ошалевший
ошалевший ответил drug01
   192 / 834
вчера в 23:41
Зачем такие соперники???
пыль в глаза,что у нас нормальная сборная
ошалевший
ошалевший ответил time out
   192 / 834
вчера в 23:40
А что с Люксембургом не смогли договориться? Зачем такого сложного соперника выбрали?
люксембург посильнее сейчас молдавии,там деребиньё много не забьёт
Гавриленко
Гавриленко
   41 / 834
вчера в 23:33
Выбирают лёгких соперничков, чтобы дзюбпе стату набивать.
time out
time out
   28 / 834
вчера в 23:23
А что с Люксембургом не смогли договориться? Зачем такого сложного соперника выбрали?
Морозовский
Морозовский
   1 / 834
вчера в 23:13
Для нашей сборной этот матч пользы не принесёт - тут политика вмешалась.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
   358 / 834
вчера в 23:12
Ну а чего хотите,пусть хоть радуют нас супер карликами играя и выигрывая,а на Евро отключим телик чтоб невидеть избиение наших
kotmyshka
kotmyshka
   238 / 834
вчера в 23:12
тренируемся на кошечках...
Шуnя771
Шуnя771
   54 / 834
вчера в 23:08
Достойный соперник. Львам по зубам.
particular
particular
   8 / 834
вчера в 23:08
Видимо, решили не омрачать подготовку к Евро играми с топ-командами...
Аксинья
Аксинья
   46 / 834
вчера в 23:07
Во-во самый подходящий соперник для Дзюбы и К...
drug01
drug01
   74 / 834
вчера в 23:04
Зачем такие соперники???
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