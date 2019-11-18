Россия в следующем году проведет товарищеский матч с Молдавией

вчера, 22:54

Национальные сборные России и Молдавии проведут товарищеский матч. Встреча состоится 31 марта 2020 года и пройдет на стадионе «Зимбру», в столице Молдавии – Кишиневе.

Главная цель этой игры для команды Молдавии – подготовка к Лиге наций, а российская сборная будет готовиться к финальной части чемпионата Европы.



Свой прошлый матч в рамках квалификации к Евро-2020 молдавская команда проиграла сборной Франции и завершила отборочный турнир на последнем месте с 3 очками.