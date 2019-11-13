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Ла Лига официально объявила дату проведения Эль Класико

сегодня, 16:33
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал18.12.2019 в 22:00 Матч перенесен

Ла Лига официально объявила дату проведения перенесенного матча 10-го тура «Барселона» – «Реал». Встреча состоится 18 декабря. Она пройдет на «Камп Ноу», начало – в 22.00 мск.

 


 

Матч должен был состояться 26 октября, но его отложили из-за протестов в Каталонии.

Напомним, что ранее о проблеме переноса встречи «Барселона» – «Реал» высказался президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   207 / 890
сегодня в 17:32
Беспорядки могут и продолжится.
cska plus
cska plus
   8 / 890
сегодня в 17:15
Вообщем это уже точно и бесповоротно.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   188 / 890
сегодня в 17:09
Мората намекнул, что к представителям «Реала» у судей Ла Лиги особое отношение: «Если бы на мне была футболка «Реала» – все сложилось бы иначе».




Мората об удалении с «Мальоркой»: «В футболке «Реала» все было бы иначе»
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Игроки Реала уже сами подтверждают,как Перес покупает судей.
sihafazatron
sihafazatron ответил mphuZ
   15 / 890
сегодня в 16:37
В середине недели и так поздно? Пошли они нафиг со своими переносами.
не так поздно, лч и то позднее играют вторые матчи
mphuZ
mphuZ
   384 / 890
сегодня в 16:36
В середине недели и так поздно? Пошли они нафиг со своими переносами.
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