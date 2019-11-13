Ла Лига официально объявила дату проведения Эль Класико

сегодня, 16:33

Ла Лига официально объявила дату проведения перенесенного матча 10-го тура «Барселона» – «Реал». Встреча состоится 18 декабря. Она пройдет на «Камп Ноу», начало – в 22.00 мск.





Матч должен был состояться 26 октября, но его отложили из-за протестов в Каталонии.

Напомним, что ранее о проблеме переноса встречи «Барселона» – «Реал» высказался президент Ла Лиги Хавьер Тебас.