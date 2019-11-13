Ла Лига официально объявила дату проведения Эль Класико

Ла Лига официально объявила дату проведения перенесенного матча 10-го тура «Барселона» – «Реал». Встреча состоится 18 декабря. Она пройдет на «Камп Ноу», начало – в 22.00 мск.
🚨 #ElClasico date confirmed!— LaLiga (@LaLigaEN) 13 ноября 2019 г.
📆 Wednesday 18th December
🏟️ Camp Nou
⏲️ 8:00pm CET#LaLigaSantander pic.twitter.com/hEypgw5Izh
Матч должен был состояться 26 октября, но его отложили из-за протестов в Каталонии.
Напомним, что ранее о проблеме переноса встречи «Барселона» – «Реал» высказался президент Ла Лиги Хавьер Тебас.
Мората об удалении с «Мальоркой»: «В футболке «Реала» все было бы иначе»
Матч был еще в сентябре, а испанец все не успокоится.
Испанский нападающий Альваро Мората заработал удаление в матче против «Мальорки» 25 сентября. Страйкер «Атлетико» считает, что футболист «Реала» в такой же ситуации избежал бы наказания.
Игроки Реала уже сами подтверждают,как Перес покупает судей.
Мората об удалении с «Мальоркой»: «В футболке «Реала» все было бы иначе»
Матч был еще в сентябре, а испанец все не успокоится.
Испанский нападающий Альваро Мората заработал удаление в матче против «Мальорки» 25 сентября. Страйкер «Атлетико» считает, что футболист «Реала» в такой же ситуации избежал бы наказания.
Игроки Реала уже сами подтверждают,как Перес покупает судей.