1500 евро - штраф в сборной России за отказ выполнять требования Черчесова

сегодня, 11:27

В Сеть попала информация о системе штрафов в сборной России.

По данным источника, за опоздание без уважительных причин на тренировку, сбор или товарищеский матч игроку сборной грозит штраф в 500 евро, за пропуск — 750 евро. Опоздание/пропуск официального мероприятия означает штраф в 1000/1250 евро.

За разглашение закрытой информации футболист будет оштрафован на 3000 евро. Такую же сумму спортсменам придется заплатить за плевок в соперника, драку на поле и обидные жесты во время официальных матчей.

Отказ выполнять требования главного тренера сборной стоит 1500 евро.

Напомним, что сегодня сборная России завершит отборочный турнир Евро-2020 гостевым матчем с командой Сан-Марино.