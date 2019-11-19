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1500 евро - штраф в сборной России за отказ выполнять требования Черчесова

сегодня, 11:27

В Сеть попала информация о системе штрафов в сборной России.

По данным источника, за опоздание без уважительных причин на тренировку, сбор или товарищеский матч игроку сборной грозит штраф в 500 евро, за пропуск — 750 евро. Опоздание/пропуск официального мероприятия означает штраф в 1000/1250 евро.

За разглашение закрытой информации футболист будет оштрафован на 3000 евро. Такую же сумму спортсменам придется заплатить за плевок в соперника, драку на поле и обидные жесты во время официальных матчей.

Отказ выполнять требования главного тренера сборной стоит 1500 евро.

Напомним, что сегодня сборная России завершит отборочный турнир Евро-2020 гостевым матчем с командой Сан-Марино.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   22 / 836
сегодня в 12:26
Это называется: упал, отряхнулся и пошел. У того кто придумал: поднял, отряхнулся и пошел).
Морозовский
Морозовский
   2 / 836
сегодня в 12:19
Это З/П должна у них быть 1500€, а штраф за плохое исполнение лезгинки с Салямычем 150€!
cska plus
cska plus
   6 / 836
сегодня в 12:18
Нихрена себе, а бабло на счёт мутко.
Abverin
Abverin
   187 / 836
сегодня в 12:17
Для некоторых это все равно, что раз не сматериться.
Сантус
Сантус
   112 / 836
сегодня в 12:14
Я надеюсь Стасик не перебарщивает с пожеланиями?)И почему штрафы в гейро а не рублях?Ау министерство финансов...)
777dimon86
777dimon86
   755 / 836
сегодня в 11:58
Денежные штрафы в сборной? Мне кажется игра в сборной это не работа и не заработок, а честь защищать родину, возможность которую нужно заслужить! Если приехал в сборную и ещё выпендриваться до сразу досвидос и все! Какие ещё штрафы!?
mihaluch
mihaluch
   68 / 836
сегодня в 11:55
Видимо это вынужденные меры, иначе никак.
Alex12357
Alex12357 ответил time out
   104 / 836
сегодня в 11:54
У нас только и понимают удары рублем. По другому не доходит.
Знаете ,в моё время ходила мудрая пословица-Если зайцу на барабан положить морковку ,он всё равно ударником не станет !Нужно искать молодые таланты не в столице а на периферии,а сборной играть не со слабыми командами а с топ-хотя бы 20-ки,вспомните времена СССР,для подготовки в ЧЕ ездили на игры в Южную Америку,а теперь???????Позор!!!Форум ждёт игры Сан-Марино -Россия,выйграет Россия шуму будет ,как если выйграла ЧМ ,вот вам и стратегия и тактика Российского футбола!!!
Rattlehead
Rattlehead
   164 / 836
сегодня в 11:53
Т.е за отказ идти со Стасиком в душ?)
time out
time out
   29 / 836
сегодня в 11:48
У нас только и понимают удары рублем. По другому не доходит.
Alex12357
Alex12357
   104 / 836
сегодня в 11:38
Черчесова на Родину,а то в Москве обосновался ,да и родню приволок!
STVA 1
STVA 1
   129 / 836
сегодня в 11:36
Расстрела нет?)))
stavr74
stavr74
   336 / 836
сегодня в 11:35
малавато для зажравшихся миллионеров
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