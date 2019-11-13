Ганчаренко приравняли к Семаку. По санкциям

вчера, 23:30

КДК РФС вынес решение о дисквалификации главного тренера ЦСКА Виктора Ганчаренко за ядреные слова в разговоре с судьями матча с «Сочи» (3:2). «Соккер.ру» разбирает дело.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС обычно заседает по поводу довольно проходных дел, которые мало кого задевают. Все привыкли к штрафам за поведение болельщиков, за выход тренеров из своих технических зон. Но на этот раз решение КДК РФС вызвало бурный резонанс. Как и сама причина одного из открытых дисциплинарных дел. Наверняка все видели ролик, который был записан в подтрибунном помещении в перерыве матча между «Сочи» и ЦСКА , когда тренер армейцев Виктор Ганчаренко, обращаясь к судьям и предлагая им «сделать лица попроще», использовал нецензурные выражения.

Вот какой официальный комментарий дал глава КДК Артур Григорьянц:

Как известно, по результатам рассмотрения материалов СМИ , КДК возбудил дело об оскорбительном поведении тренера ЦСКА в адрес официальных лиц матча. В понедельник КДК получил рапорты от всех судей матча, где был описан эпизод со всеми выражениями. Ганчаренко сам был на заседании, объяснил ситуацию и своё эмоциональное состояние, которое было связано с работой судебного корпуса. При этом он сказал о том, что такое поведение для главного тренера недопустимо. Ганчаренко извинился. КДК принял решение дисквалифицировать Ганчаренко на два матча чемпионата России, один матч — реальная дисквалификация, один — условная, плюс оштрафовать на 100 тысяч рублей. Испытательный срок до конца сезона.

Подобное же наказание получил в августе главный тренер «Зенита» Сергей Семак, который во время игры с «Ахматом» назвал судей «козлами». КДК квалифицировал оба дела по пункту первому статьи 95-й Дисциплинарного регламента РФС , который гласит:

Оскорбительное поведение Игрока или Официального лица Клуба в отношении Официальных лиц матча до, во время и после матча, т. е. использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении Официальных лиц матча, - наказывается дисквалификацией от 2 (двух) до 4 (четырех) матчей.

Некоторые пытаются оправдать действия Ганчаренко, особенно сравнивая их с поступком Семака. Тренер «Зенита» напрямую назвал судей оскорбительным словом, а Ганчаренко, обращаясь к рефери, озвучил вроде как невинную просьбу: сделать попроще лицо. Правда, приправил слова нецензурной бранью, которая звучала не как характеристика арбитров, а как эмоциональное междометие, которым пользуются почти все на футбольном поле в запале. «Адвокаты» тренера ЦСКА почему-то считают, что ничего оскорбительного в адрес судей не прозвучало, а мат и не им адресовался.

Но это совершенно притянутая за уши позиция. Не нужно быть экспертом-лингвистом, чтобы понимать суть и посыл, который вкладывал в свои слова и свою интонацию Ганчаренко, обращаясь к судьям. Само выражение «попроще лицо сделайте» звучат как минимум агрессивно, особенно с нецензурной добавкой, особенно в отношении судьи. Так-то можно было и за слово «козел» не наказывать, следуя логике защитников Ганчаренко, потому что это же «просто животное – чего тут, если бы Семак назвал судью котиком, разве наказали бы?»

Конечно, закон – явление во многом формальное, имеющее строгие формулировки, которые можно умело обходить, но в данном случае решение скорее справедливое по существу, а придирки к КДК совершенно напрасны. Модно ругать судей и тот же КДК , но необходимо отделять в этом стремлении отдать дань моде, где на самом деле пострадавшие, а где нарушители. К работе судей, особенно в последних матчах ЦСКА , есть вопросы.

Но этим должны заниматься другие люди, за справедливость в этом вопросе нужно бороться на других площадках. А не методом защиты хамского поведения. Это разные кейсы, разные дела. Ну, а аргумент о том, что ничего бы не было Ганчаренко, если бы ситуация не попала на видео, тоже крайне несостоятелен. Поскольку именно общественный резонанс и усиливает многократно негативный фон. Именно резонанс в СМИ требует жесткой реакции – чтобы неповадно было.

Говорить про то, что «это не имело бы последствий, не попади оно на видео», справедлив и к расистским оскорблениям, и ко многим другим дисциплинарным нарушениям, за которые наказывают ФИФА , УЕФА , РФС и другие. Это нормально. За всем невозможно уследить. И если кто-то, чье хамство не попало на видео, не был наказан, это не значит, что такие поступки вообще не должны наказываться. Поэтому можно на тех же эмоциях защищать Ганчаренко, но даже те, кто на его стороне в целом, понимают, что санкции справедливы.

Бывший главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин:

В свое время Семака тоже так наказали. Это решение понятно всем, тем более в речи Ганчаренко присутствовали нецензурные слова. Два матча, один из которых условно, – ничего страшного. Многие защищают Ганчаренко? Ну давайте тогда тренеры будут говорить на судей, а судьи – на тренера. У нас все-таки цивилизованная страна – оскорблять людей нигде не положено. Если бы никто не снимал этот разговор, то никуда бы это не вышло. Ганчаренко надо винить того, кто это снимал, КДК после этого обязан был рассмотреть этот инцидент.

Известный актер и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский: