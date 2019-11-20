ГлавнаяНовости

Джикия: «Выкрики в сторону Дзюбы обидны и отражаются внутри команды»

20 ноября 2019, 08:31
Сан-МариноЛоготип футбольный клуб Сан-Марино0 : 5Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Защитник сборной России Георгий Джикия прокомментировал победу в матче отборочного цикла Евро-2020 с командой Сан-Марино, а также высказался по поводу нецензурных выкриков в адрес форварда российской сборной Артёма Дзюбы.

Главное, что выиграли. 5:0. Молодцы. Всё задуманное выполняли, хорошо играли, ничего особо не дали создать сопернику. Всё хорошо, всё нормально. Главное, что закончили без травм. 

Мы выполнили задачу, вышли на Евро. Не в обиду Сан-Марино и Кипру, но нам не нужно забывать, что таких соперников на чемпионате Европы не будет. Нужно серьёзно готовиться, добавлять и прибавлять.

Что касается выкриков, которые мы слушали в адрес Дзюбы, это очень обидно и отражается внутри. Не хотелось бы, чтобы в дальнейшем такое повторялось. Не должно быть никаких клубных пристрастий или личных моментов, когда играет сборная. Сборная — это одно целое. Должен быть позитив, трибуны должны нести положительный заряд.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Зенит» вылетел в Казань на матч с «Рубином»
Вчера, 16:19 ФотоКомментарии46
Ерохин: «Думаю, что матч против „Рубина“ будет интересным»
21 ноября Комментарии7
Семак: «В Казани будет холодно? Беречь никого не собираемся»
21 ноября Комментарии16
Семак: «С „Рубином“ будет сложный матч после паузы на сборную»
21 ноября Комментарии33
Кузяев: «Не понимаю, зачем оскорбляли Дзюбу. Он столько сделал для сборной»
20 ноября Комментарии10
Комличенко: «Было желание помочь Дзюбе забить, но не получилось»
20 ноября Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ekliziast
ekliziast
   205 / 831
20 ноября в 15:19
Не всегда правду слушать приятно , но на то она и правда. Может быть поменьше болтать будет.
galem72
galem72
   69 / 831
20 ноября в 12:30
зюбе всяко понравилось. ))
azures
azures
   58 / 831
20 ноября в 11:00
Нужно опять оштрафовать спартак за его болельщиков по европейским ценам, пусть продадут деградированного Зобнина и расплатятся.
Байкал-38.
Байкал-38.
   86 / 831
20 ноября в 10:45
Джикия должен был обратиться напрямую к болельщикам Спартака, с такими словами и объяснить это!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   29 / 831
20 ноября в 10:36
Не получилось точно попасть мячом в голову. Так честнее будет).
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   176 / 831
20 ноября в 09:43
Болельщики свиней свою команду уничтожили почти, за сборную взялись.
Аполлон Тиртышный- Кацман
Аполлон Тиртышный- Кацман
   364 / 831
20 ноября в 09:40
Так подскажите полену, что самому надо быть скромнее и за языком следить. Берет пример с Ибрагимовича ? Так тому можно, он - звезда. А этот - был поленом, им и остался.
Василий 50
Василий 50
   356 / 831
20 ноября в 09:33
Дзюба услышал то, на что наиграл.
abramjan
abramjan
   85 / 831
20 ноября в 09:22
надо было артему поле покинуть...как негру
LOpp
LOpp
   19 / 831
20 ноября в 09:21
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
       49 / 831
    20 ноября в 09:16
    Теперь для федунботов Джикия - иуда! Заступился за _ _ ю _ у, как они говорят!)))))))
    Don trambon
    Don trambon
       95 / 831
    20 ноября в 09:16
    Спартачи всё никак не простят Дзюбу( Какие злопамятные дамы(
    Морозовский
    Морозовский
       3 / 831
    20 ноября в 08:45
    Команды в нашем чемпионате штрафуются за такие выкрики, а крикуны довольны. Поэтому будут с радостью кричать и дальше. А Григорьянцу надо подсуетиться и срубить за эти кричалки штраф со сборной России.
    cevin cigan
    cevin cigan
       90 / 831
    20 ноября в 08:44
    Вот поэтому не люблю читать,как в сборной и здесь на соккере,начинается такая же херня! Ни в одной стране мира(даже представить не могу),чтобы на клубном уровне кого то хаяли(ну может шакирыча в Испании)
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       6 / 831
    20 ноября в 08:34
    Удачи спартаковцам на евро
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100