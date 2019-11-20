Джикия: «Выкрики в сторону Дзюбы обидны и отражаются внутри команды»

Защитник сборной России прокомментировал победу в матче отборочного цикла Евро-2020 с командой Сан-Марино, а также высказался по поводу нецензурных выкриков в адрес форварда российской сборной Артёма Дзюбы.

Главное, что выиграли. 5:0. Молодцы. Всё задуманное выполняли, хорошо играли, ничего особо не дали создать сопернику. Всё хорошо, всё нормально. Главное, что закончили без травм.

Мы выполнили задачу, вышли на Евро. Не в обиду Сан-Марино и Кипру, но нам не нужно забывать, что таких соперников на чемпионате Европы не будет. Нужно серьёзно готовиться, добавлять и прибавлять.

Что касается выкриков, которые мы слушали в адрес Дзюбы, это очень обидно и отражается внутри. Не хотелось бы, чтобы в дальнейшем такое повторялось. Не должно быть никаких клубных пристрастий или личных моментов, когда играет сборная. Сборная — это одно целое. Должен быть позитив, трибуны должны нести положительный заряд.