Точилин лишился работы в «Сочи»

20 ноября 2019, 12:10

отправлен в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Сочи», об этом сообщает пресс-служба.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Роман Березовский, который ранее входил в тренерский штаб Точилина.

Недавно ходили разговоры, что одним из кандидатов на пост нового главного тренера «Сочи» является Дмитрий Хохлов.