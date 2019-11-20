Точилин лишился работы в «Сочи»

Александр Точилин отправлен в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Сочи», об этом сообщает пресс-служба.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Роман Березовский, который ранее входил в тренерский штаб Точилина.
Недавно ходили разговоры, что одним из кандидатов на пост нового главного тренера «Сочи» является Дмитрий Хохлов.
ты, видать, не следишь за матчами Сочи?)
ты, видать, не следишь за матчами Сочи?)
Тренер с задачей не справился....
Увольнение оправдано...
Тренер с задачей не справился....
Увольнение оправдано...
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Точилин уровнем не Сочи. Этому физруку тренировать аутсайдеров в Пердиве. Таких как свиньи. Они аккурат в следующем сезоне там будут. Гыгыгы
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Точилин уровнем не Сочи. Этому физруку тренировать аутсайдеров в Пердиве. Таких как свиньи. Они аккурат в следующем сезоне там будут. Гыгыгы
В зависимости от содержания комментария.
В зависимости от содержания комментария.