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Точилин лишился работы в «Сочи»

20 ноября 2019, 12:10

Александр Точилин отправлен в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Сочи», об этом сообщает пресс-служба.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Роман Березовский, который ранее входил в тренерский штаб Точилина.

Недавно ходили разговоры, что одним из кандидатов на пост нового главного тренера «Сочи» является Дмитрий Хохлов.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
   23 / 831
21 ноября в 12:35
Как будто Березовский выправит ситуацию!
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответил Kurt Bekelman
   263 / 831
21 ноября в 09:35
Да как то не особо аремя есть))
Faustello
Faustello ответил valt134
   53 / 831
21 ноября в 08:22
Кто вообще додумался поставить его главным тренером?
Вротенберг
Максим Горелов
Максим Горелов
   446 / 831
20 ноября в 23:51
Он не знал прикуп)
Морозовский
Морозовский
   3 / 831
20 ноября в 23:19
Деньжат на первое время хватит безработному, а там, глядишь, Бог даст.
Leha-ha50
Leha-ha50
   17 / 831
20 ноября в 22:08
Это давно напрашивалось. Скоро узнаем , кто был виноват ??? То ли тренер слабоват, то ли игроки играть не хотят???
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил Евгений Быстров
   138 / 831
20 ноября в 19:56
Я имею ввиду уровень.Джанаев,Мевля,Кудряшов,Нобоа,Полоз хотя бы.
И какой это уровень??? Мевля? Полоз? ясно
ты, видать, не следишь за матчами Сочи?)
viv
viv
   279 / 831
20 ноября в 19:03
Ожидаемо....
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   264 / 831
20 ноября в 18:48
Будет теперь в ящике у канделаке вместе с бывшим Тамбовским.. . 😁 😁 😁. Экспертом станет.
valt134
valt134
   121 / 831
20 ноября в 17:54
Кто вообще додумался поставить его главным тренером?
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответил Kurt Bekelman
   263 / 831
20 ноября в 17:31
Я имею ввиду уровень.Джанаев,Мевля,Кудряшов,Нобоа,Полоз хотя бы.
Литейный 4
Литейный 4 ответил Бомж немытый
   16 / 831
20 ноября в 17:16
Ясно, значит это троллинг, а вот этот комментарий Степана на этой ветке - норма. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Точилин уровнем не Сочи. Этому физруку тренировать аутсайдеров в Пердиве. Таких как свиньи. Они аккурат в следующем сезоне там будут. Гыгыгы
Как слепец идет по грязи, не ведая того, аз же пойду с тобой средь пороков и мерзостей земных, не поднимая очи на них! Гыгыгы
ОПС
ОПС
   530 / 831
20 ноября в 17:10
Ну и зря
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил nikoladolgov
   138 / 831
20 ноября в 16:37
Этих клоунов - Точилин, Хохлов, Евсеев, Березовский , Парфенов, Аленичев, , Тихонов, Родионов, Юран, Канчельскис и прочие из письма ЧЕТЫРНАДЦАТИ гнать из футбола и близко не подпускать , потому что они за свои 90-е в футболе не научились ничему кроме как трясти деньги и заниматься кабинетными интригами.
чет ты мало игроков назвал. Там же еще Сычев был. Аршавин. Шапи даже засветился, но вовремя передумал.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил Евгений Быстров
   138 / 831
20 ноября в 16:36
Имея таких футболистов в составе,занимать последнее место.Тренер не тянет,очевидно
каких футболистов? Самая короткая скамья в лиге
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   263 / 831
20 ноября в 16:15
Имея таких футболистов в составе,занимать последнее место.Тренер не тянет,очевидно
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   31 / 831
20 ноября в 16:00
Лишь 2 очка отобранны у ЦСКА,Спартака.Локо,Краснодара и Ростова.....Из 15-ти....За 1-й круг...
Тренер с задачей не справился....
Увольнение оправдано...
DanjaG
DanjaG
   140 / 831
20 ноября в 15:56
Пойдет в эксперты, давать советы как другим тренеровать.
gentlewolf
gentlewolf ответил nikoladolgov
   320 / 831
20 ноября в 15:30
Этих клоунов - Точилин, Хохлов, Евсеев, Березовский , Парфенов, Аленичев, , Тихонов, Родионов, Юран, Канчельскис и прочие из письма ЧЕТЫРНАДЦАТИ гнать из футбола и близко не подпускать , потому что они за свои 90-е в футболе не научились ничему кроме как трясти деньги и заниматься кабинетными интригами.
Письмо14? Причем тут Точилин то? а также Березовский Родионов Тихонов Аленичев Хохлов и Евсеев, например?
СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ
   178 / 831
20 ноября в 15:29
да че там думать, ставьте тренером помощника Семака (который переводчиком был у Спалети). А то другие могут выиграть у зенитушки ......
kolpankolpan
kolpankolpan
   433 / 831
20 ноября в 15:19
Этот в заслуге перед Тереком.Не оставят без работы.Аленичев, Точилин, Газзаев Валерий, Тукманов, людишки с очень странными играми называемыми договорняками.
nikoladolgov
nikoladolgov
   66 / 831
20 ноября в 15:17
Этих клоунов - Точилин, Хохлов, Евсеев, Березовский , Парфенов, Аленичев, , Тихонов, Родионов, Юран, Канчельскис и прочие из письма ЧЕТЫРНАДЦАТИ гнать из футбола и близко не подпускать , потому что они за свои 90-е в футболе не научились ничему кроме как трясти деньги и заниматься кабинетными интригами.
zamsb
zamsb
20 ноября в 15:09
Вероятнее всего вспомнят про Бердыева
Бомж немытый
Бомж немытый ответил alexgurzan
   51 / 831
20 ноября в 15:06
В пределах нормы.
Не удивлен))))))))))))))))) Всего доброго.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   25 / 831
20 ноября в 15:03
Долго они собирались. Тут амбициозный Маур клуб себе искал, теперь его шпоры перехватили...
alexgurzan
alexgurzan ответил Бомж немытый
   62 / 831
20 ноября в 15:00
Ясно, значит это троллинг, а вот этот комментарий Степана на этой ветке - норма. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Точилин уровнем не Сочи. Этому физруку тренировать аутсайдеров в Пердиве. Таких как свиньи. Они аккурат в следующем сезоне там будут. Гыгыгы
В пределах нормы.
Бомж немытый
Бомж немытый ответил nemezis
   51 / 831
20 ноября в 14:40
Скрыто как троллинг. В зависимости от содержания комментария.
Ясно, значит это троллинг, а вот этот комментарий Степана на этой ветке - норма.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Точилин уровнем не Сочи. Этому физруку тренировать аутсайдеров в Пердиве. Таких как свиньи. Они аккурат в следующем сезоне там будут. Гыгыгы
nemezis
nemezis ответил Бомж немытый
   194 / 831
20 ноября в 14:33
Пусть филиал бомжей не вылезает с последнего места. --------------------------------------------------------------------------------- Почему скрыли коммент? Я так понимаю, что теперь, когда Славнов и Степан будут писать про филиалы, это сразу будет скрыто?
Скрыто как троллинг.
В зависимости от содержания комментария.
ARMENIAN
ARMENIAN
   191 / 831
20 ноября в 14:33
Удачи легенде армянского футбола!
Tostao
Tostao
   82 / 831
20 ноября в 14:19
Вода камень Точилин. Точилин, точилин, да и уволили. ))
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