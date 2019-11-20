Моуриньо официально стал главным тренером «Тоттенхэма»

56-летний португальский специалист Жозе Моуриньо официально назначен на пост главного тренера «Тоттенхэма». Лондонский клуб заключил с Жозе контракт до конца сезона-2022/23.
Напомним, вчера, 19 ноября, был отправлен в отставку Маурисио Почеттино, возглавлявший «Тоттенхэм» с 2014 года.
Последним местом работы Моуриньо был «Манчестер Юнайтед», который он покинул в декабре 2018 года. Жозе является одним из самых успешных тренеров современности. К чемпионским титулам он неоднократно приводил мадридский «Реал», «Челси», «Интер» и «Порту». С МЮ завоевал Лигу Европы, Суперкубок Англии, и Кубок английской Лиги.