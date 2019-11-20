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Моуриньо официально стал главным тренером «Тоттенхэма»

20 ноября 2019, 09:52

56-летний португальский специалист Жозе Моуриньо официально назначен на пост главного тренера «Тоттенхэма». Лондонский клуб заключил с Жозе контракт до конца сезона-2022/23.

Напомним, вчера, 19 ноября, был отправлен в отставку Маурисио Почеттино, возглавлявший «Тоттенхэм» с 2014 года.

Последним местом работы Моуриньо был «Манчестер Юнайтед», который он покинул в декабре 2018 года. Жозе является одним из самых успешных тренеров современности. К чемпионским титулам он неоднократно приводил мадридский  «Реал», «Челси», «Интер» и «Порту». С МЮ завоевал Лигу Европы, Суперкубок Англии, и Кубок английской Лиги.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил hoper
   155 / 831
вчера в 15:51
Никого не удалили в финале.Там просто один южнославянский парень немного помог ливерпулю и всё.
так тот же югославский парень сильно помог МЮ в матче с ПСЖ,во Франции.помним любим скорбим по ПаСаЖирам. А вообще Скомина благодаря Ливерпулю полюбил и сборную Англии.
Самое интересное,что Шпоры,даже забив Ливерпулю первыми гол на 2 минуте,так и не смогли выиграть,даже вничью сыграть. Кроме того,нечего махать крыльями в своей штрафной,расставляя игроков,когда идёт аттака. Нашёлся эдакий такой темнокожий Де Лигт.
hoper
hoper ответил заDOOMчивый
   727 / 831
вчера в 10:55
чего не вышло? ЛЕ же взяли у Аякса выиграли на классе,а Реал им проиграл.
С такой корявой игрой радости от выигрыша ЛЕ вообще не было.МЮ возили рылом двадцатилетние пацаны из Аякса и они были более достойны победы чем Манчестер.Судя по заявлениям Моуриньо ТТХ ждёт тоже самое ,что и МЮ
hoper
hoper ответил заDOOMчивый
   727 / 831
вчера в 10:50
это,кого там удалили в финале?
Никого не удалили в финале.Там просто один южнославянский парень немного помог ливерпулю и всё.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил hoper
   155 / 831
21 ноября в 11:53
А с МЮ что-то не вышло.
чего не вышло? ЛЕ же взяли у Аякса выиграли на классе,а Реал им проиграл.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил hoper
   155 / 831
21 ноября в 11:50
Большую шестёрку можно смело переименовать в пятёрку.Маур окончательно вычеркнет ТТХ из списка претендентов на место в ЛЧ.так уже было с МЮ.Болелам шпор терпения и удачи.Жаль Почеттино -мне он нравится как тренер.Не имея звёзд в составе пробился в финал ЛЧ где уступил играя в меньшинстве сильнейшему на даный момнет в своей истории Ливерпулю.Без звёзд -это потому ,что Кейн только для Англии звезда и то не для всей.
это,кого там удалили в финале?
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   155 / 831
21 ноября в 11:49
Жозэ и тут подсидел своего ученика. Никто бы не увольнял Поккетино.не найдя "достойную" кандидатуру. Это же,как надо промыть мозги Данилу,что бы ещё раскрутить на такую зарплату,даже скорее клондайк. Подбитый Лётчик,вышел из пике и решил зайти на новый вираж. Представляю Жозэ,который Леви судорожно кричал в ухо : у меня 25 Трофеев за карьеру! а у Шпор 0, я призван вас сделать супертоп-клубом и никто кроме меня на это не способен! Я Особенный во всём! 25 трофеев и моя цель ещё столько же за эти три года, просто за один год теоретически невозможно,поэтому давайте хотя бы на 3 года заключим контракт!
Томас Сойер
Томас Сойер ответил hoper
   470 / 831
21 ноября в 10:14
Бывает в жизни и такое😉. У тебя ведь тоже в раз год не стоит.😂
hoper
hoper ответил Томас Сойер
   727 / 831
21 ноября в 10:11
Жозе гений, ему что то не хватает для победы в ЛЧ. Почему то всегда после его ухода из команды, это же команда берет чемпионства в ЛЧ или внутри страны. Челси, Реал Мадрид.
А с МЮ что-то не вышло.
hoper
hoper
   727 / 831
21 ноября в 10:11
Большую шестёрку можно смело переименовать в пятёрку.Маур окончательно вычеркнет ТТХ из списка претендентов на место в ЛЧ.так уже было с МЮ.Болелам шпор терпения и удачи.Жаль Почеттино -мне он нравится как тренер.Не имея звёзд в составе пробился в финал ЛЧ где уступил играя в меньшинстве сильнейшему на даный момнет в своей истории Ливерпулю.Без звёзд -это потому ,что Кейн только для Англии звезда и то не для всей.
Дармштадище-Ингольштадище
Дармштадище-Ингольштадище
   461 / 831
20 ноября в 21:04
посмотрим!
Томас Сойер
Томас Сойер
   470 / 831
20 ноября в 20:57
Жозе гений, ему что то не хватает для победы в ЛЧ. Почему то всегда после его ухода из команды, это же команда берет чемпионства в ЛЧ или внутри страны. Челси, Реал Мадрид.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   5 / 831
20 ноября в 20:09
Ну ладно англичане бестолковые, но евреи куда смотрят? Аха-ха)
Karkaz
Karkaz
   801 / 831
20 ноября в 20:06
Либо Жозе полетит в середняки, либо покажет Почету, как надо тренить
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил barcelona and cruyff
   210 / 831
20 ноября в 20:00
Удачи Моуру,хоть и не особо люблю его
а когда у Жозэ не было удачи? он всегда удачливый!
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил ГИЛ 28
   210 / 831
20 ноября в 19:59
Кубок Англии или лиги и четвертое место
Тут не глядя ЛЧ и АПЛ,на меньшее португалец не согласен,не ради каких то подачек приходил. Необходимо менять менталитет игроков, Босса и самих болел. Жозэ тонкий психолог,он всегда выступает в роли удава,все остальные подопытные кролики.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   210 / 831
20 ноября в 19:56
теперь у Шпор есть во-истину Великий Тренер, который любит огромные траты. Необходимо повышать стоимость билетов,ведь у капитанского мостика стоит Особенный.
ГИЛ 28
ГИЛ 28
20 ноября в 19:54
Кубок Англии или лиги и четвертое место
ЮЗИК
ЮЗИК
   243 / 831
20 ноября в 19:41
С этим назначением жизнь стала веселее
Galaxy real way
Galaxy real way
20 ноября в 19:16
Непонятно что ожидать от Маура в ТТХ.
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   466 / 831
20 ноября в 18:43
Удачи Моуру,хоть и не особо люблю его
RamonCSKA
RamonCSKA
   241 / 831
20 ноября в 18:23
я лично по нему скучал, по колким речам в адрес всех
sergsudak
sergsudak
   613 / 831
20 ноября в 18:16
Без б считаю, что в ситуации, когда Почетино на всех и на все ложил, назначение Моуриньо очень даже кстати: тренер он противоречивый- значит о Тоттенхеме будут много говорить в ближайшее время, будут говорить- значит будут считаться, будут считаться- игра придет. Все верно сделали.
neomessi
neomessi
   232 / 831
20 ноября в 18:10
Соскучились по моуру))
Martini_1987
Martini_1987
   424 / 831
20 ноября в 18:00
Уахахах, счастье то какое)))
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Mr_Tim
   155 / 831
20 ноября в 17:48
интересное назначение, после перерыва, может жозе не будет в шпорах автобусы ставить, там потенциал атакующий отличный Почеттино оставил после себя
скорее СОНа на лавку посадит,что бы автобус не газовал.
Правдин Семён
Правдин Семён
   164 / 831
20 ноября в 17:32
Это весьма интересный ход. Ждём матчей ТТХ.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   155 / 831
20 ноября в 17:30
в Барсу наврядли пойдёт,там Месси надо выгонять,на такой ТРЭШ не каждый тренер отважится, ну разве что Маврик... Поччетино бы в Реал, что бы молодёжь поднимать - вот это его ремесло. Кстати в Наполи могут пригласить и Милан, ведь тренер с мизерным бюджетом может добиться не плохтих результатов. НО склоняюсь к мысли,что аргентинец намылился в серьезный клуб с финансами,который будет не хуже Шпор. Возможно,что он попросил ребят,что бы его "слили".
Van Vanovich
Van Vanovich
   521 / 831
20 ноября в 16:59
П..ец!!!
Ruslan3132
Ruslan3132
   166 / 831
20 ноября в 16:49
Это лебединая песня Жозе )
амурец
амурец
   199 / 831
20 ноября в 16:38
Ну значит ТТх что нибудь выиграет
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