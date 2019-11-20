Моуриньо официально стал главным тренером «Тоттенхэма»

20 ноября 2019, 09:52

56-летний португальский специалист официально назначен на пост главного тренера «Тоттенхэма». Лондонский клуб заключил с Жозе контракт до конца сезона-2022/23.

Напомним, вчера, 19 ноября, был отправлен в отставку Маурисио Почеттино, возглавлявший «Тоттенхэм» с 2014 года.