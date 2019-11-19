Источник: Моуриньо возглавит «Тоттенхэм»

В Англии утверждают, что новым главным тренером «Тоттенхэма» станет Жозе Моуриньо. В случае если «шпорам» не удастся договориться с португальским специалистом, они рассмотрят вариант с приглашением в команду нынешнего наставника «Лейпцига» Юлиана Нагельсманна.
Напомним, что «Тоттенхэм» сегодня объявил об отставке Маурисио Почеттино с поста главного тренера команды.
Давай в Париж Маурисио!
Давай в Париж Маурисио!
"при будущем увольнении из Тоттенхэма Моур не получит своей обычной компенсации. Наоборот, будет вынужден заплатить компенсацию клубу. С еврейскими юристами не забалуешь"
"при будущем увольнении из Тоттенхэма Моур не получит своей обычной компенсации. Наоборот, будет вынужден заплатить компенсацию клубу. С еврейскими юристами не забалуешь"