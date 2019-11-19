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Источник: Моуриньо возглавит «Тоттенхэм»

19 ноября 2019, 23:21

В Англии утверждают, что новым главным тренером «Тоттенхэма» станет Жозе Моуриньо. В случае если «шпорам» не удастся договориться с португальским специалистом, они рассмотрят вариант с приглашением в команду нынешнего наставника «Лейпцига» Юлиана Нагельсманна.

Напомним, что «Тоттенхэм» сегодня объявил об отставке Маурисио Почеттино с поста главного тренера команды.

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Все комментарии
Nazi
Nazi
   196 / 831
20 ноября в 09:48
Совсем с дуба рухнули в Тоттенхеме, человек без инвестиций проводит команду в финал ЛЧ и постоянно в топ4 в АПЛ... :) И не забывайте, это тот клуб, что плелся 20+ лет за Арсеналом Венгера, не смея мечтать об ЛЧ :)

Давай в Париж Маурисио!
milanetto10
milanetto10
   410 / 831
20 ноября в 09:40
Маур не пойдёт
Броник
Броник
   267 / 831
20 ноября в 08:13
Хорошая новость.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   350 / 831
20 ноября в 08:13
ТТХ не нужен тренер с больным самолюбием.
Tott_Hot
Tott_Hot
   133 / 831
20 ноября в 08:12
Martini_1987
Martini_1987
   424 / 831
20 ноября в 07:59
Вот евреи, уже 21 век, а они все такие же жадные, думают, что уволив одного, и взяв другого, они усилят состав, ну-ну)
Sadjon
Sadjon
   697 / 831
20 ноября в 07:41
Удачи Жозе, вот его трештоков не хватало.....
Ron09
Ron09
   751 / 831
20 ноября в 07:30
Кто бы мог подумать что прошлогодний проигрыш в финале может так сильно отразиться на тренере
ZaZizu
ZaZizu
   517 / 831
20 ноября в 07:16
Берите мавра,нагельсмана оставьте в покое!
cska plus
cska plus
   14 / 831
20 ноября в 07:09
Может и получится на сей раз.
Van Vanovich
Van Vanovich
   521 / 831
20 ноября в 06:39
да Почет хоть и сдал в последнее время. Но он подходил для Тотенхэма. Тяжело будет найти подходящего
Санчо Панса
Санчо Панса
   120 / 831
20 ноября в 05:30
Ого, было бы интересно! После Челси и Манчестер Юнайтед я охотно поверю в такое развитие событий)
Байкал-38
Байкал-38
   55 / 831
20 ноября в 05:30
Капец Тоттему!
112910415
112910415
   67 / 831
20 ноября в 04:57
интереснейшие предположения !
dzvinka
dzvinka
   77 / 831
20 ноября в 02:10
Нагельсманн был бы сильным вариантом безусловно, а мор отправит ттх на его привычные места, обратно откуда пришли.
зигзаг
зигзаг
   94 / 831
20 ноября в 00:21
Юлиан же в отличном и так месте. А вот моур это крах, многие начнут болеть против Тоттенхема из-за его назначения
BDA8181
BDA8181 ответил cannongun
   489 / 831
20 ноября в 00:17
тут главное в субботу не потонуть в вашем таборе)
Ну из этой новости , одна радостная. Что у нас шансы повысились на выигрышь )) А так обидно что такого тренера АПЛ теряет.
Сантус
Сантус ответил cannongun
   72 / 831
20 ноября в 00:14
ну-ну :) "при будущем увольнении из Тоттенхэма Моур не получит своей обычной компенсации. Наоборот, будет вынужден заплатить компенсацию клубу. С еврейскими юристами не забалуешь"
ну,агент у португала тоже не пальцем деланный...))На каждую хитрую опу,всегда найдётся что то с винтом..)
cannongun
cannongun ответил BDA8181
   228 / 831
20 ноября в 00:06
Не вариант, утопит ттх
тут главное в субботу не потонуть в вашем таборе)
cannongun
cannongun ответил Сантус
   228 / 831
20 ноября в 00:04
Что бы пригласить Моура Леви нужно потратиться трижды.На него,на состав и на компенсацию....Я по Станиславскому-не ве-рю...))
ну-ну :)
"при будущем увольнении из Тоттенхэма Моур не получит своей обычной компенсации. Наоборот, будет вынужден заплатить компенсацию клубу. С еврейскими юристами не забалуешь"
Объективное мнение
Объективное мнение
   619 / 831
19 ноября в 23:57
Моуринью норм бы был
1kasat111
1kasat111
   501 / 831
19 ноября в 23:55
у шпор руководство очень жадное, а все знают аппетиты Моуриньо и по компенсациям и при формировании состава) им бы молиться на Почеттино, которому несколько лет никого не покупают, а он еще результат дает, неблагодарные
Carradona
Carradona
   726 / 831
19 ноября в 23:53
Теперь петухи сменят курятник на автобус.
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 831
19 ноября в 23:51
Скорее всего Моур сменит Клопа, у того опять чемпионство уведут((
Тага Дага
Тага Дага
   122 / 831
19 ноября в 23:46
Только не он... через год отставка,и попросит 20 лямов отступных,как с МЮ
Leha-ha50
Leha-ha50
   17 / 831
19 ноября в 23:45
Что то сомнительно это?!?
Сантус
Сантус
   72 / 831
19 ноября в 23:35
Что бы пригласить Моура Леви нужно потратиться трижды.На него,на состав и на компенсацию....Я по Станиславскому-не ве-рю...))
Y N W A.
Y N W A.
   63 / 831
19 ноября в 23:28
Веселый, задорный седан с Поччом за рулем превратится в унылый автобус. Передаем за проезд *хитрая улыбка Жозе*
BDA8181
BDA8181
   489 / 831
19 ноября в 23:27
Не вариант, утопит ттх
dimagas2
dimagas2
   174 / 831
19 ноября в 23:26
Глянем что он там сможет сотворить.
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