Источник: Моуриньо возглавит «Тоттенхэм»

19 ноября 2019, 23:21

В Англии утверждают, что новым главным тренером «Тоттенхэма» станет . В случае если «шпорам» не удастся договориться с португальским специалистом, они рассмотрят вариант с приглашением в команду нынешнего наставника «Лейпцига» .

Напомним, что «Тоттенхэм» сегодня объявил об отставке с поста главного тренера команды.