Президент Серии А подал в отставку

Президент Серии А Гаэтано Миччиче решил уйти в отставку. Такое решение он принял после того, как владелец «Дженоа» Энрико Прециози заявил, что Миччиче получил свой пост в марте 2018 года с нарушением регламента.
Я хотел бы объявить о том, что ухожу в отставку. Последние события вынудили меня принять такое решение.
Ранее сообщалось, что экс-президент Федерации футбола Танзании отстранен от футбола на 10 лет.
Давно пора, пусть копает и дальше, настало время выкорчевать эту заразу до основания. Успехов Энрико Прециози.
Давно пора, пусть копает и дальше, настало время выкорчевать эту заразу до основания. Успехов Энрико Прециози.