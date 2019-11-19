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Президент Серии А подал в отставку

сегодня, 19:55

Президент Серии А Гаэтано Миччиче решил уйти в отставку. Такое решение он принял после того, как владелец «Дженоа» Энрико Прециози заявил, что Миччиче получил свой пост в марте 2018 года с нарушением регламента.

Я хотел бы объявить о том, что ухожу в отставку. Последние события вынудили меня принять такое решение. 

Ранее сообщалось, что экс-президент Федерации футбола Танзании отстранен от футбола на 10 лет.

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Все комментарии
VIPded
VIPded
   72 / 832
сегодня в 20:18
Теперь ждем дисквы Юве...)))
allemz
allemz
   42 / 832
сегодня в 20:13
Владелец "Дженоа" после судейского и скандального матча с Ювентусом (2 удаления, пенальти на 90+5 минуте) решил снять цепи и кандалы терпил и объявить войну организованному преступному синдикату под предводительством туринского мафиозного аппарата. Итальянский футбол погряз в коррупции во многом благодаря туринской ОПГ, спортивный принцип отступил.

Давно пора, пусть копает и дальше, настало время выкорчевать эту заразу до основания. Успехов Энрико Прециози.
kotmyshka
kotmyshka
   208 / 832
сегодня в 20:10
интересно девки пляшут...
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