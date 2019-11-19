Президент Серии А подал в отставку

сегодня, 19:55

Президент Серии А Гаэтано Миччиче решил уйти в отставку. Такое решение он принял после того, как владелец «Дженоа» Энрико Прециози заявил, что Миччиче получил свой пост в марте 2018 года с нарушением регламента.

Я хотел бы объявить о том, что ухожу в отставку. Последние события вынудили меня принять такое решение.

Ранее сообщалось, что экс-президент Федерации футбола Танзании отстранен от футбола на 10 лет.