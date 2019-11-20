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Веретенников: «Отборочному раунду я бы поставил отличную оценку»

20 ноября 2019, 16:06
Сан-МариноЛоготип футбольный клуб Сан-Марино0 : 5Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист сборной России Олег Веретенников прокомментировал итоги отборочного этапа Евро-2020 для национальной команды.

Мы вчера сделали то, что должны были сделать, — крупно обыграли соперника, который уступает нам в классе. Несколько игроков дебютировали в национальной сборной. Отборочному раунду я бы поставил отличную оценку — 24 очка в 10 матчах. После жеребьёвки было понятно, что Бельгия является фаворитом нашей группы. С остальными же командами сборная очень уверенно сыграла, не оставив никаких шансов. Перед началом отборочного цикла говорили, что шотландцы смогут составить нам конкуренцию. В итоге были две команды, которые разыграли первые места. Бельгия же показала, что пока нам сложно играть с ними на равных.

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ДАША Д
ДАША Д
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20 ноября в 16:37
Жребию надо поставить отличную оценку.
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