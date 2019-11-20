Веретенников: «Отборочному раунду я бы поставил отличную оценку»

Бывший футболист сборной России прокомментировал итоги отборочного этапа Евро-2020 для национальной команды.

Мы вчера сделали то, что должны были сделать, — крупно обыграли соперника, который уступает нам в классе. Несколько игроков дебютировали в национальной сборной. Отборочному раунду я бы поставил отличную оценку — 24 очка в 10 матчах. После жеребьёвки было понятно, что Бельгия является фаворитом нашей группы. С остальными же командами сборная очень уверенно сыграла, не оставив никаких шансов. Перед началом отборочного цикла говорили, что шотландцы смогут составить нам конкуренцию. В итоге были две команды, которые разыграли первые места. Бельгия же показала, что пока нам сложно играть с ними на равных.