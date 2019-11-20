Павлюченко: «Мне очень обидно за Артема Дзюбу»

Бывший футболист сборной России прокомментировал оскорбления со стороны болельщиков в адрес нападающего национальной команды во время матча квалификации Евро-2020 с Сан-Марино (5:0).

Мне очень обидно за Артема Дзюбу. Если честно, я не понимаю таких людей, которые позволили себе крыть матом капитана сборной России в матче национальной команды. Я считаю, что это низкий поступок людей, которые не уважают своих спортсменов. У таких людей явно не хватает мозгов.

Артем Дзюба многое делает для страны, от болельщиков до простых людей. Он своими поступками делает людей только счастливыми, а своими голами приносит результат сборной России. Сейчас наша сборная дает хорошие результаты, но появляются какие-то болельщики, которые ведут себя не по-человечески, это нелюди.

Он капитан сборной, который просто так не становится им. У меня тоже были такие случаи, даже в «Спартаке», в сборной такого не было. Я забивал голы, но находились люди, которым не нравилась моя игра. Этим людям не нравилось, что я забивал голы. Да, это неприятно, он не заслужил этого, но негодяи есть, это бессовестные люди. Такие люди есть, которые ничего в жизни не добились, они никто, и звать их никак.

Я бы понял это, если бы это случилось на матче «Спартак» - «Зенит», это было и будет. Но, когда это делается на матче сборной, когда нужна поддержка и сборная должна объединять всех болельщиков, то мне кажется это лишнее.