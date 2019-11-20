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Радимов: «Бельгия — фаворит. Она выйдет в плей-офф, однозначно»

20 ноября 2019, 14:46

Главный тренер «Зенита-2» и бывший футболист сборной России Владислав Радимов поделился мнением о группе национальной команды на Евро-2020.

Бельгия — фаворит. Она выйдет в плей-офф, однозначно. Во встрече с бельгийцами за нас, конечно, фактор своего поля. Хотя в предыдущей встрече он не сыграл нам на руку. Противостоять Бельгии очень сложно, потому что там собраны футболисты высочайшего класса. Что касается Дании, то это второй эшелон европейского футбола. В этом плане наши команды сопоставимы. Считаю, что многое будет зависеть от жеребьевки — где мы будем играть с датчанами. На мой взгляд, это станет ключевым моментом в борьбе за вторую путевку.

Ранее Радимов прокомментировал итоги матча национальной команды против Сан-Марино в отборочном турнире Евро-2020.

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