Кирьяков: «Мы не на том уровне, чтобы сейчас играть в открытый футбол»

Бывший футболист сборной России подвёл итоги выступления национальной команды в отборочном цикле Евро-2020.

За выступление нашей сборной в отборочном цикле могу поставить твёрдую четвёрку. Задача была решена за два тура до окончания цикла — это самое главное. Не допустили осечек и промахов с командами, которые мы должны обыгрывать. Давно наша национальная команда не решала вопрос выхода за два-три тура до окончания — это положительный момент.

Наша сборная лучшая среди команд вторых мест? Основная задача — результат, попасть в финальную часть. Какой ажиотаж был после проигранного матча с Бельгией, все помнят, с каким предостережением мы ехали в Казахстан, ждали этого матча с тревогой, но показали, что у нас хороший уровень. Топ-сборным мы можем противопоставить командные действия, как это было в матче с Испанией. Мы не на том уровне, чтобы сейчас играть в открытый футбол.

Чего мы ожидаем от сборной на Евро? Если мы так скрупулёзно будем подходить к каждому матчу, особенно против тех команд, которые превосходят нас в классе, то нас ждёт успех. Чемпионат мира показал, что мы можем стратегически правильно, дисциплинированно играть. Конечно, в группе с бельгийцами мы будем играть по-другому — приблизительно так, как с испанцами. Пусть попробуют обыграть нас, когда мы будем играть с плотной обороной. Что касается датчан, то с ними будет чуть полегче, но всё будет зависеть от календаря, и от этого будет меняться стратегия матча: или более атакующий футбол, или более прагматичный, где мы будем дисциплинированно набирать очки в таких матчах.