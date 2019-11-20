Канделаки – об оскорблениях Дзюбы: «Таким людям на трибунах не место»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала поведение болельщиков сборной России во время матча отборочного этапа Евро-2020 против команды Сан-Марино. Отдельная группа российских фанатов оскорбляла нападающего Артема Дзюбу с трибун.
Я, конечно, знаю, что людская память коротка, но в случае с Артемом Дзюбой, которого какие-то отморозки оскорбляли на матче в Сан-Марино, стоит освежить память.
Ради спортивной практики покинул «Зенит» и перешел в тульский «Арсенал». Своей игрой и голами доказал Черчесову, что достоин быть в составе сборной. Вышел на замену в первом матче с Саудовской Аравией на чемпионате мира и сразу же забил гол. Потом забил Египту и Испании. Начиная с ЧМ-2018 бился в каждом матче, выигрывал воздух, делал бесчисленное количество скидок партнерам. В успешном для нас отборочном турнире забил 9 голов и отдал 5 передач, став вторым по системе «гол + пас» среди всех футболистов турнира. И, конечно же, назван «бумажным солдатом», хотя играть вот так и есть куриные крылышки в пабе — разные по усилиям вещи.
Артем ведет себя так, как и должен вести себя успешный спортсмен: разговаривает с журналистами, передает привет болельщикам и благодарит за поддержку. Игра может не получаться (что, кстати, с ним происходит крайне редко), но ни разу за последние годы я не видела, чтобы Дзюба сдался или отбывал номер.
К сожалению, людям на фанатской трибуне на все это плевать. Вот весело, с задором посылать на три буквы — это да! Сейчас, наверное, читают и думают: умеем же мы в резонанс. Я же скажу так: таким людям, как вы, на трибунах не место. Вы не про спорт, не про сборную и, соответственно, не про ее успехи. К вам все это не имеет никакого отношения. А вот грязь, которую вы положите, — она всегда с вами. Дома и на работе, которая никому никакой радости не доставляет. В отличие от работы Артема, с которой он прекрасно справляется. Ну и живите с этим, писатели и пустомели!
Тут даже не надо особо, что то писать, за них высказались уже многие, даже легенды Спартака, Рейнгольд вообще четко всё сказал!!!
Тут даже не надо особо, что то писать, за них высказались уже многие, даже легенды Спартака, Рейнгольд вообще четко всё сказал!!!
Вы все такие умные, понимаете кто должен, а кто нет.
а не кого не смущает, что до прихода Черчесова и его виденья обычно было несколько стыдно за нашу сборную. Он выбирает состав и добивается результата. Если бы Черчесов считал что Дзюба не тянет,то вряд ли бы Дзюба играл в его сборной.
НУ и в принципе у Дзюбы не плохой результат в итоге. С Сан-Марино не забил, да и 94. Когда надо Дзюба забивает.
Вы все такие умные, понимаете кто должен, а кто нет.
а не кого не смущает, что до прихода Черчесова и его виденья обычно было несколько стыдно за нашу сборную. Он выбирает состав и добивается результата. Если бы Черчесов считал что Дзюба не тянет,то вряд ли бы Дзюба играл в его сборной.
НУ и в принципе у Дзюбы не плохой результат в итоге. С Сан-Марино не забил, да и 94. Когда надо Дзюба забивает.