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Канделаки – об оскорблениях Дзюбы: «Таким людям на трибунах не место»

20 ноября 2019, 14:26

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала поведение болельщиков сборной России во время матча отборочного этапа Евро-2020 против команды Сан-Марино. Отдельная группа российских фанатов оскорбляла нападающего Артема Дзюбу с трибун.

Я, конечно, знаю, что людская память коротка, но в случае с Артемом Дзюбой, которого какие-то отморозки оскорбляли на матче в Сан-Марино, стоит освежить память.

Ради спортивной практики покинул «Зенит» и перешел в тульский «Арсенал». Своей игрой и голами доказал Черчесову, что достоин быть в составе сборной. Вышел на замену в первом матче с Саудовской Аравией на чемпионате мира и сразу же забил гол. Потом забил Египту и Испании. Начиная с ЧМ-2018 бился в каждом матче, выигрывал воздух, делал бесчисленное количество скидок партнерам. В успешном для нас отборочном турнире забил 9 голов и отдал 5 передач, став вторым по системе «гол + пас» среди всех футболистов турнира. И, конечно же, назван «бумажным солдатом», хотя играть вот так и есть куриные крылышки в пабе — разные по усилиям вещи.

Артем ведет себя так, как и должен вести себя успешный спортсмен: разговаривает с журналистами, передает привет болельщикам и благодарит за поддержку. Игра может не получаться (что, кстати, с ним происходит крайне редко), но ни разу за последние годы я не видела, чтобы Дзюба сдался или отбывал номер.

К сожалению, людям на фанатской трибуне на все это плевать. Вот весело, с задором посылать на три буквы — это да! Сейчас, наверное, читают и думают: умеем же мы в резонанс. Я же скажу так: таким людям, как вы, на трибунах не место. Вы не про спорт, не про сборную и, соответственно, не про ее успехи. К вам все это не имеет никакого отношения. А вот грязь, которую вы положите, — она всегда с вами. Дома и на работе, которая никому никакой радости не доставляет. В отличие от работы Артема, с которой он прекрасно справляется. Ну и живите с этим, писатели и пустомели!

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Все комментарии
galem72
galem72
   69 / 831
20 ноября в 17:47
А бесполезная канделаки на своём месте? ))
sn_spb
sn_spb ответил Project Pandora
   141 / 831
20 ноября в 16:32
Победы никто не отменял. Но говорить о том, что эта сборная хороша, у меня язык не повернётся.
Ну Бельгия нам показала на сколько мы хороши)) Но суть в том, что и с Бельгией мы как минимум пытались, раньше этого не было. И это большой плюс Черчесову и сборной.
Project Pandora
Project Pandora ответил sn_spb
   76 / 831
20 ноября в 16:30
Победы никто не отменял. Но говорить о том, что эта сборная хороша, у меня язык не повернётся.
sn_spb
sn_spb ответил Project Pandora
   141 / 831
20 ноября в 16:27
А сейчас за сборную не стыдно? Если вы судите о уровне сборной по играм с Сан-Марино, то вопросов нет. А вот игры с действительно сильными командами показывают, что сборная остаётся плинтусом над полом в мировом футболе. Глупо радоваться и гордиться победами над лузерами в футбольном мире.
Маленькая победа, тоже победа. Раньше мы и в таких группах умудрялись 79аться. Сейчас хоть какая то игра есть. Что уже не может не радовать.
Project Pandora
Project Pandora ответил sn_spb
   76 / 831
20 ноября в 16:15
А сейчас за сборную не стыдно? Если вы судите о уровне сборной по играм с Сан-Марино, то вопросов нет. А вот игры с действительно сильными командами показывают, что сборная остаётся плинтусом над полом в мировом футболе. Глупо радоваться и гордиться победами над лузерами в футбольном мире.
alexgurzan
alexgurzan ответил BenderBender
   62 / 831
20 ноября в 15:58
Под моим комментом "хрюши" и ничего
Поправил.
Байкал-38.
Байкал-38.
   86 / 831
20 ноября в 15:56
Спартачи даже не скрывают, что это их рук дело!
Тут даже не надо особо, что то писать, за них высказались уже многие, даже легенды Спартака, Рейнгольд вообще четко всё сказал!!!
sn_spb
sn_spb ответил Project Pandora
   141 / 831
20 ноября в 15:52
Последними играми Дзюба доказал, что ему сейчас в сборной не место. Нельзя жить прошлыми заслугами. Играть должны лучшие, а не такой Дзюба.
Ну так а кто должен?

Вы все такие умные, понимаете кто должен, а кто нет.
а не кого не смущает, что до прихода Черчесова и его виденья обычно было несколько стыдно за нашу сборную. Он выбирает состав и добивается результата. Если бы Черчесов считал что Дзюба не тянет,то вряд ли бы Дзюба играл в его сборной.
НУ и в принципе у Дзюбы не плохой результат в итоге. С Сан-Марино не забил, да и 94. Когда надо Дзюба забивает.
BenderBender
BenderBender ответил alexgurzan
   165 / 831
20 ноября в 15:51
Под моим комментом "хрюши" и ничего
alexgurzan
alexgurzan ответил BenderBender
   62 / 831
20 ноября в 15:49
В чем дело? Почему скрыли?
Троллинг комманд, отклонение от оф арго.
BenderBender
BenderBender
   165 / 831
20 ноября в 15:21
В чем дело? Почему скрыли?
BenderBender
BenderBender ответил cska plus
   165 / 831
20 ноября в 15:20
    cska plus
    cska plus
       14 / 831
    20 ноября в 15:02
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
         29 / 831
      20 ноября в 14:58
      Че все Дзюба, Дзюба, Дзюба...Джинсы Дзюба, одеколон Дзюба, рубашки Дзюба, прокладки Дзюба. Пусть лучше расскажет, как Азмун сыграл в Марино).
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответил Project Pandora
         10 / 831
      20 ноября в 14:55
      Последними играми Дзюба доказал, что ему сейчас в сборной не место. Нельзя жить прошлыми заслугами. Играть должны лучшие, а не такой Дзюба.
      Согласен. Поведение фанатов - позор, конечно (хотя, уверен, это была спартаковская акция просто в первую очередь). Но то, что Дзюба сейчас не соотстветвует уровню сборной - это факт.
      Cremen
      Cremen
         59 / 831
      20 ноября в 14:54
      Спартак нужно наказать крупным штрафом.
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21
         175 / 831
      20 ноября в 14:41
      Одна безмозглая показушница зашищает себе подобного бездаря,такие нужны этой воровской власти.
      Big krendel
      Big krendel
         33 / 831
      20 ноября в 14:38
      Как гласит поговорка "В семье не без урода"
      Project Pandora
      Project Pandora
         76 / 831
      20 ноября в 14:33
      Последними играми Дзюба доказал, что ему сейчас в сборной не место. Нельзя жить прошлыми заслугами. Играть должны лучшие, а не такой Дзюба.
      Байкал-38.
      Байкал-38.
         86 / 831
      20 ноября в 14:30
        Да ладно вам
        Да ладно вам
           9 / 831
        20 ноября в 14:29
        Да тем, кто Азмуна считает игроком сборной России тоже как бы не место в журналистике.
        Бомж немытый
        Бомж немытый
           51 / 831
        20 ноября в 14:28
        Одна представительница эскорт услуг вступилась за второго.
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