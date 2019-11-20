Радимов: «Сборная России - второй эшелон европейского футбола»

Бывший футболист сборной России, главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов подвел итоги отборочного турнира Евро-2020 для национальной команды.
Изначально, если говорить о группе, Бельгия выглядела сильнее России. Это касается и подбора игроков, и командных взаимодействий. Так и получилось, и мы это увидели на футбольном поле. Логично, что бельгийцы выиграли все матчи, а мы заняли второе место. Сборная играет в свою силу, нормально. Если называть вещи своими именами, то мы второй эшелон европейского футбола. Есть гранды и мы. Объективно мы слабее той же Бельгии.
Ранее Радимов прокомментировал итоги матча национальной команды против Сан-Марино в отборочном турнире Евро-2020.
Правильней - другой эшелон ..Очень удаленный от первого...)))
Стоимость игроков :
Италия 811 млн
Германия 800 млн
Бельгия 886 млн
Франция 895 млн
Испания 933 млн
Англия 1,25 млрд
Сборная России - 185 млн евро...
И нечего тут сравнивать...
Правильней - другой эшелон ..Очень удаленный от первого...)))
Стоимость игроков :
Италия 811 млн
Германия 800 млн
Бельгия 886 млн
Франция 895 млн
Испания 933 млн
Англия 1,25 млрд
Сборная России - 185 млн евро...
И нечего тут сравнивать...