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Радимов: «Сборная России - второй эшелон европейского футбола»

20 ноября 2019, 14:42

Бывший футболист сборной России, главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов подвел итоги отборочного турнира Евро-2020 для национальной команды.

Изначально, если говорить о группе, Бельгия выглядела сильнее России. Это касается и подбора игроков, и командных взаимодействий. Так и получилось, и мы это увидели на футбольном поле. Логично, что бельгийцы выиграли все матчи, а мы заняли второе место. Сборная играет в свою силу, нормально. Если называть вещи своими именами, то мы второй эшелон европейского футбола. Есть гранды и мы. Объективно мы слабее той же Бельгии.

Ранее Радимов прокомментировал итоги матча национальной команды против Сан-Марино в отборочном турнире Евро-2020.

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Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
   30 / 831
20 ноября в 18:37
К счастью в футбол играет не стоимость и не деньги. Сопоставлять силу сборных по стоимости по меньшей мере не серьёзно. Стоимость Уэльса и Дании наверняка меньше наших, но они не слабее точно. И потом неясно сколько команд в первом эшелон, 10 или 20. Это принципиально.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   31 / 831
20 ноября в 16:26
Думаю даже не правильно говорить "второй эшелон".....
Правильней - другой эшелон ..Очень удаленный от первого...)))

Стоимость игроков :
Италия 811 млн
Германия 800 млн
Бельгия 886 млн
Франция 895 млн
Испания 933 млн
Англия 1,25 млрд

Сборная России - 185 млн евро...

И нечего тут сравнивать...
Верг
Верг ответил Garrincha58
   596 / 831
20 ноября в 15:29
мы только водку можем жрать в первом эшелоне
да даже по уровню пьянства не первые
sir_Alex
sir_Alex
   23 / 831
20 ноября в 15:28
Ближе к третьему)))
инштандзетцунг
инштандзетцунг
   817 / 831
20 ноября в 15:16
Глубокий тыл я бы сказал
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   100 / 831
20 ноября в 14:52
Абсолютно прав, хотя наша сборная и раньше в первом не была.
Garrincha58
Garrincha58
   209 / 831
20 ноября в 14:51
мы только водку можем жрать в первом эшелоне
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