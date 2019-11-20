Радимов: «Сборная России - второй эшелон европейского футбола»

Бывший футболист сборной России, главный тренер «Зенита-2» подвел итоги отборочного турнира Евро-2020 для национальной команды.

Изначально, если говорить о группе, Бельгия выглядела сильнее России. Это касается и подбора игроков, и командных взаимодействий. Так и получилось, и мы это увидели на футбольном поле. Логично, что бельгийцы выиграли все матчи, а мы заняли второе место. Сборная играет в свою силу, нормально. Если называть вещи своими именами, то мы второй эшелон европейского футбола. Есть гранды и мы. Объективно мы слабее той же Бельгии.