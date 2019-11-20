Радимов: «Сборная России могла забить и 10 голов в ворота Сан-Марино»

Бывший футболист сборной России, главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал итоги матча национальной команды против Сан-Марино в отборочном турнире Евро-2020.
Очевидно, что наша команда играла вполсилы. Скажем так, если бы нужно было забить 10 голов, то они бы это сделали. Что касается оскорбительных выкриков, то это какая-то дикость, глупость. Понятно, что это подстава со стороны некой группы. Вспоминать их дальше не надо. Дзюба правильно сделал, что ушел.
А те кто кричал сказали кто они на самом деле, даже игроки Спартака своих "болел" осуждают!
А те кто кричал сказали кто они на самом деле, даже игроки Спартака своих "болел" осуждают!