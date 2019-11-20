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Радимов: «Сборная России могла забить и 10 голов в ворота Сан-Марино»

20 ноября 2019, 14:20
Сан-МариноЛоготип футбольный клуб Сан-Марино0 : 5Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист сборной России, главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал итоги матча национальной команды против Сан-Марино в отборочном турнире Евро-2020.

Очевидно, что наша команда играла вполсилы. Скажем так, если бы нужно было забить 10 голов, то они бы это сделали. Что касается оскорбительных выкриков, то это какая-то дикость, глупость. Понятно, что это подстава со стороны некой группы. Вспоминать их дальше не надо. Дзюба правильно сделал, что ушел.
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Все комментарии
time out
time out
   41 / 831
20 ноября в 18:30
Могли бы? Могли бы и игроки Сан-Марино забить пять, но не получается.
galem72
galem72
   69 / 831
20 ноября в 17:26
Ааа, вот почему львёнок зюба не стал забивать. ))
Джохар Нохчо
Джохар Нохчо
   710 / 831
20 ноября в 17:25
Сан Марино могли и 10 забить? А Бельгии смогди смогли бы?
112910415
112910415
   67 / 831
20 ноября в 16:45
они бы и 40 забили, но берегли себя для будущих побед !
Красноморец
Красноморец
   763 / 831
20 ноября в 15:41
Если бы могли, то забили бы!
Garrincha58
Garrincha58
   209 / 831
20 ноября в 14:53
могли и 12 если бы с первых минут вместо Д играл Комличенко
Abverin
Abverin
   48 / 831
20 ноября в 14:50
Спартачи не забили свои пять, они привыкли только пропускать.
ДСА
ДСА
   237 / 831
20 ноября в 14:31
Не могла.
Байкал-38
Байкал-38
   55 / 831
20 ноября в 14:26
Да к чему сейчас эти разговоры кто и как мог забить?
А те кто кричал сказали кто они на самом деле, даже игроки Спартака своих "болел" осуждают!
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