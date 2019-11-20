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Чалханоглу прокомментировал воинское приветствие сборной Турции

20 ноября 2019, 20:22

Полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу рассказал о праздновании голов в виде воинского приветствия:

Это приветствие в адрес нашей армии. Я как футболист не люблю говорить о политике. Мы хотели мотивировать наших солдат вернуться домой целыми и здоровыми.

Это ни в коем случае не был политический жест или провокация. Мы все за мир. Жаль, что турецкие футболисты оказались выставлены в дурном свете.

Ранее сообщалось, что турецкие футболисты неоднократно использовали воинское приветствие при праздновании забитых мячей. 

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ману дель мораль
ману дель мораль ответил Так Себе Аналитик
вчера в 15:45
3го? Ну, вы загнули конечно.
Морозовский
Морозовский ответил Так Себе Аналитик
   3 / 831
21 ноября в 00:17
Просто охарактеризовали свою страну как страну третьего мира, никто не запрещает людям выставлять самих себя дураками.
Дзюбе на заметку!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   10 / 831
20 ноября в 20:54
Просто охарактеризовали свою страну как страну третьего мира, никто не запрещает людям выставлять самих себя дураками.
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