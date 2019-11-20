Чалханоглу прокомментировал воинское приветствие сборной Турции

Полузащитник сборной Турции рассказал о праздновании голов в виде воинского приветствия:

Это приветствие в адрес нашей армии. Я как футболист не люблю говорить о политике. Мы хотели мотивировать наших солдат вернуться домой целыми и здоровыми.

Это ни в коем случае не был политический жест или провокация. Мы все за мир. Жаль, что турецкие футболисты оказались выставлены в дурном свете.