Клубные оскорбления на играх сборной - бред

вчера, 16:00

Российские болельщики в Сан-Марино посылали Артема. «Соккер.ру» возмущен, что обсуждают форварда, а не суть события.

Вы имеете право не любить Дзюбу. Также не брали на себя обязанность его слепо обожать. Вас может раздражать, что за неимением кандидатов в стране общих героев лепят из подручных материалов. Артем как человек – бесспорно спорный. У сборной было мало капитанов с идеальной репутацией, выбирать – не конек футбольной России.

Вот только конкретная история не об этом. Она о том, что есть клубные игры – Дзюбу всегда можно послать на матчах «Зенита», если воспитание вам позволяет, а есть сборная – команда Родины. Клубные фанаты должны понимать (почему должны – чуть ниже), что интересы страны важнее, чем желание насолить старому знакомому. Полезно не прогибаться под хамов, прогибаешься – оправдываешь их действия.

В Сан-Марино все четко услышали: «Дзюба, Дзюба, иди на ***». И это плохо повлияло на всю команду. Скандировали гости, скандировали много раз, злонамеренно. С мест сообщают, что до этого исполняли известный заряд о Каррере. Зачем это делать на игре сборной? Тот же смысл, что в Санкт-Петербурге против Бельгии местные постоянно отвлекались на Москву и использовали заряды о «Зените».

Неуместно и тупо. Это они так свою страну поддерживают и любят? Теперь вот фанаты «Спартака» прилетели за две с гаком тысячи километров – и деньги, и время посреди недели нашлись, чтобы оскорбить капитана сборной России в Сан-Марино. И странно, что фактически многим нет дела до проступка, зато стартовала дискуссия о Дзюбе. «Бумажный солдат»? Конечно, Артем ранимый, как почти любой хам.

Когда такому парню грубят – ударом на удар не ответит. Наглость зачастую прячет неуверенность. Но что, если причина реакции форварда другая? Если Артем считал фанатов именно сборной близкими? Не первый год общается с поклонниками усерднее, чем Аршавин, Карпин и десятки звезд сборной разных поколений вместе взятых. Что, если Артем вчера почувствовал, что его предали свои же на матче его любимой команды?

«Зенит» и «Спартак» по разным причинам не могут быть любовью всей карьеры Артема – это работа и бывшая, а сборная после ЧМ -18 – другое дело. Ругаете футболистов из-за плохой мотивации, но поддерживаете оскорбления того, кто выкладывается? Почему настолько циничная реакция на теплые отношения Дзюбы к сборной? Особенно забавно, когда о воле и характере рассуждают те, кто за собой уследить не могут.

Почему все вдруг стали святыми и записались Дзюбе в судьи? Во-первых, у сборной России с волевыми качествами беда, но Артем не последний в списке. Если Дзюба – капитан, то вокруг все морально слабее, даже Джикия. Во-вторых, откуда стереотип, что расклеиваться ненормально? Есть ситуации, когда мужчины огорчаются и не обязаны вести себя иначе. Если бы Дзюба поступил, как команда Аршавина в Мариборе, и поэтому сыграл плохо, – появился бы повод критиковать.

Если бы повелся на скандирование вражеских трибун – тоже вина форварда, поскольку профессиональный спортсмен должен спокойно реагировать на чужие провокации. Но вот удар от россиян на ровном месте – совсем другой пример, огорчение нормально, ведь это дикий случай. Неужели непонятна разница между словами от своих и чужих? Взрослому человеку плевать, что думают посторонние.

Ранить словом может только близкий или значимый. Так что реакция Дзюбы, которого задели фанаты сборной России, что его нагло посылали – хороший знак для Артема. Значит, ему не плевать, не играет роли того, кто берет на руки детей, раздает автографы и шутит (порой неуместно) за всех скучных напарников. Если бы форвард проигнорировал оскорбления себя как капитана сборной России, то заподозрили бы неладное.

А так ясно, что и для себя играет, и старался дарить положительные эмоции людям. Если вы не получаете удовольствия от голов Дзюбы за сборную, то это не значит, что вы имеете права лишать радости других. Раз Артем отреагировал, хотя сотни раз слышал, как его посылали трибуны в клубных играх и освистывали, то для него действительно важна сборная России. И важны отношения с фанатами. А вот народу хочется переключаться с агрессоров на тех, кого они оскорбляют.

Невероятно популярной остается одна общечеловеческая забава – клеймить жертв. Дзюбу мало того, что послали, так еще и стыдят, что в ответ не разорвал сборную Сан-Марино. Может, еще и жены виноваты, когда их мужья избивают? Та же логика. Круто, что были фанаты, которые вчера поддерживали Дзюбу, вступились в перепалку с теми, кто его унизил. Но куда больше людей начали обсуждать Артема, сместив акцент с сути происшествия.

Вы понимаете, что люди пролетели более четырех тысяч километров туда-назад, чтобы оскорбить капитана вашей сборной? Вашего солдата, не чужого. Тут есть что обсуждать, кроме Дзюбы. Первое – такое допустимо в среде фанатов. Вчерашним крикунам ничего не будет. Второе – РФС при поддержке различных ведомств не следит за тем, кто проходит на матчи сборной в сектор команды. Промолчали, когда оскорбляли Москву – столицу, а теперь сымитируют обеспокоенность новым случаем?

Не надо болеть за Черчесова, Акинфеева, Джикию, Гильерме, Головина, Миранчуков, Дзюбу и кого угодно из состава последних лет. Не надо даже болеть даже за сборную, это не обязанность – никто не заставляет. Но уж если добровольно прилетел поддержать свою страну, а команда в отборе к Евро представляет всю Россию, то у взрослого человека не возникает внутренней дискуссии, оскорблять ее игроков или нет. Все уцепились в Дзюбу, а должны смотреть в зеркало.

Сложно назвать здоровой ситуацию, если в футбольном сообществе проштрафились на играх сборной поочередно фанаты «Зенита» и «Спартака» - крупнейшие группировки, а популярная реакция отсталая: «Не всё так однозначно, виноваты обе стороны». Нет. Капитан Дзюба не сделал в отборе ничего, что заставляло его посылать. Полная ответственность на провокаторах. В игре Бельгии и России нет смысла скандировать заряды о величии «Зенита» и Москве, а потом в Сан-Марино – о Каррере и Дзюбе.

Толерантность к неадекватности растет с каждым подобным случаем, и это всегда плохо заканчивается. Вчера усилиями местной охраны удалось избежать массовой драки россиян с россиянами. Уже стыдно, а могло бы быть позорно. Если и дальше поляризовать ситуацию, оправдывая агрессоров и обвиняя жертв нападок, то на матче сборной России будет побоище между своими. За пару дней представители двух самых больших группировок клубных фанатов опустились ниже плинтуса.

Где официальные заявления ультрас «Зенита» и «Спартака», которые осуждают подобное поведение на играх сборной? Отсутствие извинений и порицания провокаторов - печальный итог, всем плевать на страну, каждый сам за себя и за мелочные интересы.