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Клубные оскорбления на играх сборной - бред

вчера, 16:00

Российские болельщики в Сан-Марино посылали Артема. «Соккер.ру» возмущен, что обсуждают форварда, а не суть события. 

Вы имеете право не любить Дзюбу. Также не брали на себя обязанность его слепо обожать. Вас может раздражать, что за неимением кандидатов в стране общих героев лепят из подручных материалов. Артем как человек – бесспорно спорный. У сборной было мало капитанов с идеальной репутацией, выбирать – не конек футбольной России. 

Вот только конкретная история не об этом. Она о том, что есть клубные игры – Дзюбу всегда можно послать на матчах «Зенита», если воспитание вам позволяет, а есть сборная – команда Родины. Клубные фанаты должны понимать (почему должны – чуть ниже), что интересы страны важнее, чем желание насолить старому знакомому. Полезно не прогибаться под хамов, прогибаешься – оправдываешь их действия. 

В Сан-Марино все четко услышали: «Дзюба, Дзюба, иди на ***». И это плохо повлияло на всю команду. Скандировали гости, скандировали много раз, злонамеренно. С мест сообщают, что до этого исполняли известный заряд о Каррере. Зачем это делать на игре сборной? Тот же смысл, что в Санкт-Петербурге против Бельгии местные постоянно отвлекались на Москву и использовали заряды о «Зените». 

Неуместно и тупо. Это они так свою страну поддерживают и любят? Теперь вот фанаты  «Спартака» прилетели за две с гаком тысячи километров – и деньги, и время посреди недели нашлись, чтобы оскорбить капитана сборной России в Сан-Марино. И странно, что фактически многим нет дела до проступка, зато стартовала дискуссия о Дзюбе. «Бумажный солдат»? Конечно, Артем ранимый, как почти любой хам. 

Когда такому парню грубят – ударом на удар не ответит. Наглость зачастую прячет неуверенность. Но что, если причина реакции форварда другая? Если Артем считал фанатов именно сборной близкими? Не первый год общается с поклонниками усерднее, чем Аршавин, Карпин и десятки звезд сборной разных поколений вместе взятых. Что, если Артем вчера почувствовал, что его предали свои же на матче его любимой команды? 

«Зенит» и «Спартак» по разным причинам не могут быть любовью всей карьеры Артема – это работа и бывшая, а сборная после ЧМ-18 – другое дело. Ругаете футболистов из-за плохой мотивации, но поддерживаете оскорбления того, кто выкладывается? Почему настолько циничная реакция на теплые отношения Дзюбы к сборной? Особенно забавно, когда о воле и характере рассуждают те, кто за собой уследить не могут. 

Почему все вдруг стали святыми и записались Дзюбе в судьи? Во-первых, у сборной России с волевыми качествами беда, но Артем не последний в списке. Если Дзюба – капитан, то вокруг все морально слабее, даже Джикия. Во-вторых, откуда стереотип, что расклеиваться ненормально? Есть ситуации, когда мужчины огорчаются и не обязаны вести себя иначе. Если бы Дзюба поступил, как команда Аршавина в Мариборе, и поэтому сыграл плохо, – появился бы повод критиковать. 

Если бы повелся на скандирование вражеских трибун – тоже вина форварда, поскольку профессиональный спортсмен должен спокойно реагировать на чужие провокации. Но вот удар от россиян на ровном месте – совсем другой пример, огорчение нормально, ведь это дикий случай. Неужели непонятна разница между словами от своих и чужих? Взрослому человеку плевать, что думают посторонние. 

Ранить словом может только близкий или значимый. Так что реакция Дзюбы, которого задели фанаты сборной России, что его нагло посылали – хороший знак для Артема. Значит, ему не плевать, не играет роли того, кто берет на руки детей, раздает автографы и шутит (порой неуместно) за всех скучных напарников. Если бы форвард проигнорировал оскорбления себя как капитана сборной России, то заподозрили бы неладное.

А так ясно, что и для себя играет, и старался дарить положительные эмоции людям. Если вы не получаете удовольствия от голов Дзюбы за сборную, то это не значит, что вы имеете права лишать радости других. Раз Артем отреагировал, хотя сотни раз слышал, как его посылали трибуны в клубных играх и освистывали, то для него действительно важна сборная России. И важны отношения с фанатами. А вот народу хочется переключаться с агрессоров на тех, кого они оскорбляют. 

Невероятно популярной остается одна общечеловеческая забава – клеймить жертв. Дзюбу мало того, что послали, так еще и стыдят, что в ответ не разорвал сборную Сан-Марино. Может, еще и жены виноваты, когда их мужья избивают? Та же логика. Круто, что были фанаты, которые вчера поддерживали Дзюбу, вступились в перепалку с теми, кто его унизил. Но куда больше людей начали обсуждать Артема, сместив акцент с сути происшествия. 

Вы понимаете, что люди пролетели более четырех тысяч километров туда-назад, чтобы оскорбить капитана вашей сборной? Вашего солдата, не чужого. Тут есть что обсуждать, кроме Дзюбы. Первое – такое допустимо в среде фанатов. Вчерашним крикунам ничего не будет. Второе – РФС при поддержке различных ведомств не следит за тем, кто проходит на матчи сборной в сектор команды. Промолчали, когда оскорбляли Москву – столицу, а теперь сымитируют обеспокоенность новым случаем? 

Не надо болеть за Черчесова, Акинфеева, Джикию, Гильерме, Головина, Миранчуков, Дзюбу и кого угодно из состава последних лет. Не надо даже болеть даже за сборную, это не обязанность – никто не заставляет. Но уж если добровольно прилетел поддержать свою страну, а команда в отборе к Евро представляет всю Россию, то у взрослого человека не возникает внутренней дискуссии, оскорблять ее игроков или нет. Все уцепились в Дзюбу, а должны смотреть в зеркало.

Сложно назвать здоровой ситуацию, если в футбольном сообществе проштрафились на играх сборной поочередно фанаты «Зенита» и «Спартака» - крупнейшие группировки, а популярная реакция отсталая: «Не всё так однозначно, виноваты обе стороны». Нет. Капитан Дзюба не сделал в отборе ничего, что заставляло его посылать. Полная ответственность на провокаторах. В игре Бельгии и России нет смысла скандировать заряды о величии «Зенита» и Москве, а потом в Сан-Марино – о Каррере и Дзюбе. 

Толерантность к неадекватности растет с каждым подобным случаем, и это всегда плохо заканчивается. Вчера усилиями местной охраны удалось избежать массовой драки россиян с россиянами. Уже стыдно, а могло бы быть позорно. Если и дальше поляризовать ситуацию, оправдывая агрессоров и обвиняя жертв нападок, то на матче сборной России будет побоище между своими. За пару дней представители двух самых больших группировок клубных фанатов опустились ниже плинтуса. 

Где официальные заявления ультрас «Зенита» и «Спартака», которые осуждают подобное поведение на играх сборной? Отсутствие извинений и порицания провокаторов - печальный итог, всем плевать на страну, каждый сам за себя и за мелочные интересы. 

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Все комментарии
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
   334 / 849
сегодня в 03:11
ну Дзюба сам виноват конечно, назвав часть болельщиков сектантами, за это он до конца карьеры будет от них выслушивать, а может и после продолжится.
Петрович93
Петрович93
   435 / 849
вчера в 21:14
61еть языком меньше надо. Совсем не жалко сказочного долб~ба
Bullкин
Bullкин
   699 / 849
вчера в 20:25
Опять столичные и второстоличные с жиру бесятся. Свиньи! И это без применения к клубу.
Евгений Сибель
Евгений Сибель
   646 / 849
вчера в 20:06
Если бы Дзюба не балаболил языком что 7 мячей забьёт ничего бы не было.
Дитя лимита ,в Зените он благодаря паспорту
Отменить лимит и Артёмка отправится в Томь
Павлюченко в 100 раз был мощнее этого бревна.
Да и усатый 7а ,отцепил Фомина ,выпустил Головина.
Кск же Без Сани обыграть Сан-Марино
pomor 445
pomor 445
   337 / 849
вчера в 19:56
Лучше бы ничего не писал, тем более, приплетая Аршавина.
nubom
nubom
   101 / 849
вчера в 19:36
Автор на своем блоге приложил немало сил для подогревания неадекватных болельщиков, а теперь с удивлением спрашивает: "А хто это сделал?"
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   154 / 849
вчера в 19:16
Сам Дзюба и спровоцировал подобную реакцию своим языком
Да ладно вам
Да ладно вам ответил Ген Геныч
   45 / 849
вчера в 18:51
Да при чем тут воры,если санкции затрагивают выжные источники инфраструктуры,так и военной промышленности?!)))))))))))))))Или ты такой наивный,что думаешь американцы бьют по ворам?!)))))))))))))А вот твое последнее предложение как раз и показывает,куда в первую очередь бью санкции!!!!!Не будь ты таким наивным то!)) Закрыли тему политоты!!!!!!
Геныч, наивный из нас с тобой тот, кто верит, что в 2024 году сменится президент и мы заживём все по-новому и очень хорошо. А тему закрыли, я в прошлый раз ещё тебе говорил, что ты как будто реальность не видишь. Переключаемся на футбол :)
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Да ладно вам
   57 / 849
вчера в 18:49
Когда-то цена на нефть была 20 долларов - жили же, ничего у нас не рушилось, правда? А вот что касается санкций, то ты загугли просто - всё же есть в открытом доступе, чем говорить, что я неправ. Пострадали только люди, которые американцы посчитали ворами. Да, при этом пострадали их предприятия, как ГАЗ у Дерипаски, например. И, соответственно, пострадали люди, работающие там. Но не американцы же Дерипаску попросили воровать, так ведь? А то, что они имеют право запретить ввоз в свою страну какой-то продукции - так опять же, их дело. Если у того же ГАЗа нет никаких рынков сбыта, что запрет американцев по ним так сильно ударил, то не вина янки в этом. Загугли, почитай про санкции, много нового для себя откроешь.
Да при чем тут воры,если санкции затрагивают выжные источники инфраструктуры,так и военной промышленности?!)))))))))))))))Или ты такой наивный,что думаешь американцы бьют по ворам?!)))))))))))))А вот твое последнее предложение как раз и показывает,куда в первую очередь бью санкции!!!!!Не будь ты таким наивным то!))

Закрыли тему политоты!!!!!!
Да ладно вам
Да ладно вам ответил Ген Геныч
   45 / 849
вчера в 18:46
Агась!!!!))))))))То то нефть то так резко со 100 до 60 упала-это наверное наши чинуши ее обрушили))))))0!!!!А про отдельные личности-это было в самом начале,сейчас же это целые холдинги,Алмаз-Антей,Лукойл,Газпром и др !!!!Так что ты тут не прав абсолютно!!!!
Когда-то цена на нефть была 20 долларов - жили же, ничего у нас не рушилось, правда? А вот что касается санкций, то ты загугли просто - всё же есть в открытом доступе, чем говорить, что я неправ. Пострадали только люди, которые американцы посчитали ворами. Да, при этом пострадали их предприятия, как ГАЗ у Дерипаски, например. И, соответственно, пострадали люди, работающие там. Но не американцы же Дерипаску попросили воровать, так ведь? А то, что они имеют право запретить ввоз в свою страну какой-то продукции - так опять же, их дело. Если у того же ГАЗа нет никаких рынков сбыта, что запрет американцев по ним так сильно ударил, то не вина янки в этом.
Загугли, почитай про санкции, много нового для себя откроешь.
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Сп62
   57 / 849
вчера в 18:41
Правильно, надо петь дифирамбы процветающей ныне России.
Ни кто дифирамбы не поет,а ты подучи историю и посмотри,чем все революции заканчивались для России!!!!!!!Люди ждут 2024 и перемен а ни как некоторые провокаторы ,которые вышли в 20 тыс человек и возомнили себя б..ь Россией,хотя большинству там из них и 18 нет!!!!!)))
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Да ладно вам
   57 / 849
вчера в 18:39
Санкции, санкции. Геныч, а ты смысл санкций-то понимаешь? Их ввели против кого? Против меня или тебя? Нам запретили въезд в страны НАТО? Или у нас работу отобрали американцы загнивающие? Или товары наши запретили у себя продавать? Санкции направлены были против конкретных людей, чьи имена были при этом перечислены. Рубль обвалили не американцы, а те, кому запретили вывозить награбленное. Кивание на санкции - это непонимание ситуации.
Агась!!!!))))))))То то нефть то так резко со 100 до 60 упала-это наверное наши чинуши ее обрушили))))))0!!!!А про отдельные личности-это было в самом начале,сейчас же это целые холдинги,Алмаз-Антей,Лукойл,Газпром и др !!!!Так что ты тут не прав абсолютно!!!!
Да ладно вам
Да ладно вам ответил Ген Геныч
   45 / 849
вчера в 18:37
Я могу припомнить!!!!!!!Петр 1 к примеру!!!!!!!!!Да и тот же Путин на смену алкашу и до 2014 все было норм,ну а потом сам знаешь что был!!!!Хотя ни кто санкции к США не применяет по признанию Голландских высот,Косово и поселений Израиля в Полестине!!!!!!
Санкции, санкции. Геныч, а ты смысл санкций-то понимаешь? Их ввели против кого? Против меня или тебя? Нам запретили въезд в страны НАТО? Или у нас работу отобрали американцы загнивающие? Или товары наши запретили у себя продавать?
Санкции направлены были против конкретных людей, чьи имена были при этом перечислены. Рубль обвалили не американцы, а те, кому запретили вывозить награбленное. Кивание на санкции - это непонимание ситуации.
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Сп62
   57 / 849
вчера в 18:36
Можно выйти на улицу и без вил и получить по башке резиновой дубинкой, а потом ещё и срок.
Ну да,а что ты хотел?!!!!Уолл-Стрит напомнить,где всех повязали как отпетых уголовников(фоток по интернету полно если что,а так же переломанные руки и ноги)?Или убийства в Гонконге или где там был митинг?!!!!!!

Эти люди должны осознавать,куда идут,за кем идут и почему идут!!!!!!
Сп62
Сп62 ответил Ген Геныч
   143 / 849
вчера в 18:23
Можно выйти на улицу и без вил и получить по башке резиновой дубинкой, а потом ещё и срок.
Сп62
Сп62 ответил yasukuni
   143 / 849
вчера в 18:17
Правильно, надо петь дифирамбы процветающей ныне России.
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Да ладно вам
   57 / 849
вчера в 18:01
Геныч, любая воровская власть, в любой стране мира, сама не уходит. Если сменится курс страны, то прежнюю власть ждёт тюрьма или смертная казнь, если она разрешена в стране. Поэтому клептократия и тоталитаризм цепляются до последнего. Ты можешь привести пример, когда подобные режимы менялись исключительно путём выборов? Я вот что-то не могу припомнить.
Я могу припомнить!!!!!!!Петр 1 к примеру!!!!!!!!!Да и тот же Путин на смену алкашу и до 2014 все было норм,ну а потом сам знаешь что был!!!!Хотя ни кто санкции к США не применяет по признанию Голландских высот,Косово и поселений Израиля в Полестине!!!!!!
Ген Геныч
Ген Геныч ответил spartach n1
   57 / 849
вчера в 17:57
Глупо полагать что возможны честные выборы,и уйдя он не оставит вместо себя марионетку .
))))))))))Бери вилы иди рушь страну,думаю многие тебе за это спасибо скажут,но только не в самой стране!!!!!
Да ладно вам
Да ладно вам ответил Ген Геныч
   45 / 849
вчера в 17:50
Не так я и не сторониик Путина если что,я тоже жду перемен,но законных,которые будут в 2024 году!!!!!!А всякие митинги и революции,для России никогда ничего хорошего не приносили,только один сплошной хаос!!!!!!!И глупо полагать,что очередная революция принесёт что то хорошее!!!
Геныч, любая воровская власть, в любой стране мира, сама не уходит. Если сменится курс страны, то прежнюю власть ждёт тюрьма или смертная казнь, если она разрешена в стране. Поэтому клептократия и тоталитаризм цепляются до последнего. Ты можешь привести пример, когда подобные режимы менялись исключительно путём выборов? Я вот что-то не могу припомнить.
Hypnoz
Hypnoz
   165 / 849
вчера в 17:50
За статью - кол !
Дзюба это заслужил своими поступками. Форвард он никудышный, скорости нет, если бежит, то спотыкается о ближайшего соперника.
Его даже бомжи ненавидят, понимают, что как нап он никакой !
МКС
МКС
   82 / 849
вчера в 17:44
Уважаемый соккер

Поясните пожалуйста

Отчего некоторым вашим авторам

Позволительно вносить раздор в ряды вашего сообщества?

Почему авторы Чистяков или Багров - пишут исключительно о футболе

Ну или о околофутбольных новостях

Зачем вам вирши сего автора

Если вам нравятся лавры желтых изданий

Тогда все понятно

Но там уже все занято( Спорт бокс со Спорт экспрессом тому ярчайшие примеры)

Для чего на ваших страницах данный конкретный автор

Постоянно изливает грязь на одну команду?

Ну ладно для свары между фанатами

А Вам то оно зачем?
spartach n1
spartach n1 ответил Ген Геныч
   3 / 849
вчера в 17:44
Не так я и не сторониик Путина если что,я тоже жду перемен,но законных,которые будут в 2024 году!!!!!!А всякие митинги и революции,для России никогда ничего хорошего не приносили,только один сплошной хаос!!!!!!!И глупо полагать,что очередная революция принесёт что то хорошее!!!
Глупо полагать что возможны честные выборы,и уйдя он не оставит вместо себя марионетку .
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   34 / 849
вчера в 17:38
Дзюба сам посылает соперников далеко. Это читается по губам. Лодыге, "признавался в любви" на всю страну, изображая жест вратарю, фактически унижая его. В прессе, легко так, со смехуечком, рассказывал журналюгам, какие размеры причендалов своих партнёров. О вещах интимных, которые должны знать подруги, жены. С именами, фамилиями, не думая, что это просто может быть неприятно им. Эта история с разрушенной семьёй из-за одной курицы..В общем нацгерой не ангел.
Про фанатов в Марино. Тут возможно все. До элементарной провокации.
Ген Геныч
Ген Геныч ответил spartach n1
   57 / 849
вчера в 17:29
С ярым сторонником просроченного президента даже и спорить бесполезно,подумаешь 20 миллионов живут в нищете,главное стабильность !
Не так я и не сторониик Путина если что,я тоже жду перемен,но законных,которые будут в 2024 году!!!!!!А всякие митинги и революции,для России никогда ничего хорошего не приносили,только один сплошной хаос!!!!!!!И глупо полагать,что очередная революция принесёт что то хорошее!!!
Ген Геныч
Ген Геныч ответил yasukuni
   57 / 849
вчера в 17:27
И зачем тогда причитать по издохшему совку?!
А кто причитает то?СССР уже в прошлом!!!!!Я лишь сказал,что при СССР было не плохо!!!!!!Хотя с техникой были проблемы!!!!!!!Помню первый японский телек фунай брали на заводе по лотереи!!!!!Вот с этим действительно была сильная отсталость от других стран!!!!!Да даже грёбаныую электронику 80 было трудно купить,не говоря об импортных видаках,у меня в деревне до сих пор на чердаке этот экземпляр пылится!!!!!))
yasukuni
yasukuni ответил Ген Геныч
   251 / 849
вчера в 17:23
Как с магазинами и пустыми полками и по 5 часов в очереди стоят?!!!Или денег на еду даже нет что ли?!!!!!!!!Ну так есть такое слово-работа!!!!!
И зачем тогда причитать по издохшему совку?!
spartach n1
spartach n1 ответил Ген Геныч
   3 / 849
вчера в 17:22
И что?!!!!!!Что ты этим хочешь сказать,что все так живут что ли?!!!!!!!Этот чел по ходу,который написал,живет в какой нибудь деревне с населением в 6-7 человек!!!!!!Таких хватает по всей России!!!!!!Согласен-баульке или дедульке надо помочь(значит у него родственников нет,да и отреагировали уже наверное на это)!!!!У нас огромная старна и есть населенные пункты,скажем так в полуразваленном состоянии(в основном это маленькие деревеньки)
С ярым сторонником просроченного президента даже и спорить бесполезно,подумаешь 20 миллионов живут в нищете,главное стабильность !
Ген Геныч
Ген Геныч ответил yasukuni
   57 / 849
вчера в 17:21
А половина "всего народа" и по сей день так живет. Ровно через один дом от моего начинаются шлакоблочные двухэтажки. Нет желания переехать? Квартирку продадут за гроши. При том, что до центральной площади нашего города (областной центр, миллионник) десять минут хода.
Как с магазинами и пустыми полками и по 5 часов в очереди стоят?!!!Или денег на еду даже нет что ли?!!!!!!!!Ну так есть такое слово-работа!!!!!
Ген Геныч
Ген Геныч ответил spartach n1
   57 / 849
вчера в 17:19
Письмо в посольство Норвегии: Уважаемый посол,я живу в Мурманске горячей воды нет,туалет на улице,пенсия 9000 руб,3500 - коммуналка,7000 нужно на лекарства.Напишите, пожалуйста,какое преступление против Норвегии нужно совершить, чтобы получить камеру как у мистера Брейвика .
И что?!!!!!!Что ты этим хочешь сказать,что все так живут что ли?!!!!!!!Этот чел по ходу,который написал,живет в какой нибудь деревне с населением в 6-7 человек!!!!!!Таких хватает по всей России!!!!!!Согласен-баульке или дедульке надо помочь(значит у него родственников нет,да и отреагировали уже наверное на это)!!!!У нас огромная старна и есть населенные пункты,скажем так в полуразваленном состоянии(в основном это маленькие деревеньки)
BenderBender
BenderBender
   230 / 849
вчера в 17:15
Да просто полено 12. Это ясно из его речей. Получил по заслугам. Не жалко. Шут гороховый.
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